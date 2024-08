Il Giudizio Universale: Frosinone-Sampdoria 2-2

Il Pagellone di Frosinone-Sampdoria 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Sampdoria 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, contro la Samp emozioni sotto la pioggia)

IL MIGLIORE

Dal 15’ s.t. Di Stefano

Monterisi e Distefano dopo la rete del 2-2 (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Partito di nuovo dalla panchina, diventa nella ripresa l’asso nella manica di Vivarini. Ha un grande impatto sulla partita: prima realizza la rete del pari con un bel colpo di testa su cross di Gelli e poi nel finale sfiora la doppietta della vittoria. Un giocatore in ascesa che ha mostrato grande determinazione, qualità e fiuto per il gol. Comunque sia estremamente decisivo.

Voto: 7.5

Cerofolini

Il portiere Cerofolini (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Nel primo tempo sull’1-0 salva la porta su Tutino che calcia a colpo sicuro. In precedenza si era opposto a Coda. Sui gol della Sampdoria può fare poco. Mostra comunque una buona sicurezza e cerca di guidare una difesa inedita.

Voto; 6,5

Monterisi

Vivarini lo utilizza da centrale di destra nella nuovissima difesa a 3. Il difensore pugliese se la cava con qualche patema come quando sbaglia innescando il contropiede di Tutino nel finale di primo tempo. D’altronde la Sampdoria in attacco schiera una batteria d’attaccanti importanti come Coda, Tutino ed Akinsanmiro. Ci mette al solito tanto furore agonistico tanto da essere ammonito.

Voto: 6

Marchizza

Schierato da difensore centrale, si adatta con tanta applicazione. Deve francobollare il temuto Coda. Ci sono tanto lavoro e pure sofferenza ma il capitano non si tira indietro. Un duello tiratissimo, Coda riesce a segnare ma era una situazione difficile da leggere.

Voto: 6

Bracaglia

Marchizza ed il giovane Bracaglia (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

All’esordio in Serie B, disputa una partita diligente da centro-sinistra della difesa. Frusinate doc, ex Primavera promossa nell’elite, reduce dal prestito al Renate, Vivarini gli dà fiducia in una partita difficile. Alla fine il tecnico non ha sbagliato.

Voto: 6

J. Oyono

Debutta in Serie B e si disimpegna abbastanza bene senza pagare dazio all’emozione e all’inesperienza. Coprendo bene la fascia destra: attacca e difende con personalità. Di fronte aveva un giocatore esperto come Ioannou ma non ha avuto imbarazzi. Una sorpresa positiva, l’ennesima scoperta della premiata ditta Angelozzi e soci.

Voto: 6,5

Darboe

Il centrocampista Darboe (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Macchia una buonissima prova con l’errore sul gol di Venuti. Ultimo arrivo, all’esordio in giallazzurro, ha un ottimo impatto sulla squadra e sulla partita. Sfiora la rete in apertura, regala sostanza, qualità e geometrie al centrocampo. Forse troppo frenetico.

Voto: 6

Dal 40’ s.t. Vural

Debutto in Serie B per il giovanissimo trequartista turco.

Voto: s.v.

Gelli

Gelli in azione (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Tra i migliori in campo, riscatta la prestazione opaca di Coppa Italia col Pisa. Corre e rincorre, strappa e cuce. La presenza di Darboe lo valorizza, consentendogli di sfruttare al meglio il suo proverbiale dinamismo. Firma l’assist del 2-2 di Distefano.

Voto: 6,5

A. Oyono

Assente dai campi di gioco dal 16 dicembre scorso, torna ed è subito titolare. Giostra a sinistra, tenendo a freno Venuti. Ma nel secondo tempo si fa infilare da Depaoli in occasione della seconda rete doriana. Un errore evidente in un’azione decifrabile.

Voto: 5,5

Dal 29’ s.t. Kvernadze

Si getta nella mischia senza paura cercando creare pericoli.

Voto: s.v.

Ghedjemis

I suoi strappi mettono spesso in difficoltà i difensori della Samp. Nel primo tempo è tra i più vivaci e pericolosi della squadra giallazzurra. Vicino al gol con un tiro da posizione impossibile che per poco non s’infila sul secondo palo. Nella ripresa è sempre martellante e fa espellere Ioannou. Mette lo zampino su entrambe le reti.

Voto: 7

Dal 40’ s.t. Garritano

Dentro nel convulso finale per regalare freschezza.

Voto: s.v.

Ambrosino

Ambrosino festeggiato dai compagni dopo la rete (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Sblocca la partita facendosi trovare al posto giusto e al momento giusto sul cross di Ghedjemis sporcato da Romagnoli. In precedenza aveva messo alla prova i riflessi di Ghidotti con un bel tiro da fuori area. E’ in crescita, possiede grandi mezzi, ma dovrebbe essere più concreto sia in fase di rifinitura che di finalizzazione.

Voto: 6,5

Cuni

A volte vuole strafare e commette errori evitabili. Ma il suo apporto non manca. Fa sportellate con il suo ex compagno Romagnoli, in apertura manda in porta Darboe, impegna Ghidotti. Avvia l’azione dell’1-0 con un’apertura per Ghedjemis.

Voto: 6

Dal 15’ s.t. Pecorino

Irrobustisce l’attacco giallazzurro e soprattutto in area la sua presenza si fa sentire. Gran lottatore.

Voto: 6

Vivarini

Il tecnico Vincenzo Vivarini (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Fa di necessità virtù e gli riesce bene. Ridisegna la difesa azzardando Bracaglia, lancia subito Darboe ed insiste su Ambrosino. Scelte ripagate come i cambi decisivi (Distefano su tutti). Aveva chiesto ai suoi una prova di carattere ed un risultato positivo: il tecnico è stato accontentato e in più la squadra a sprazzi ha giocato bene. Il suo Frosinone non potrà che crescere una volta recuperati tutti gli effettivi e completato l’organico. Il suo lavoro in profondità inizia a vedersi. Bravo a rialzare il gruppo dopo la scoppola e le critiche in Coppa Italia. Alla fine esordio positivo se non altro perché la Sampdoria è una delle principali favorite alla promozione.

Voto: 6,5