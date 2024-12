Il Giudizio Universale: Frosinone-Sassuolo 1-2

Il Pagellone di Frosinone-Sassuolo 1-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Frosinone-Sassuolo 1-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: La crudele legge dell’ex condanna il Frosinone )

IL MIGLIORE

J. Oyono

Schierato a sorpresa al posto del gemello Anthony, ripaga la fiducia con un gol di ottima fattura. Un tiro al volo all’angolino su assist di Marchizza. Da quinto a quinto nella più classica delle azioni previste dal decalogo del 3-5-2. Non solo il gol ma una partita con tanti contenuti: sempre propositivo ma anche attento alla fase difensiva in una zona dove gravita Laurientè.

Voto: 7

Dal 31’ s.t. Partipilo

Ritrova il campo a distanza di quasi 2 mesi dall’infortunio. Greco lo getta nella mischia per trovare il pareggio, l’ex Parma si procura un paio di punizioni. Un recupero comunque importante in vista della prossime partite.

Voto: s.v.

Cerofolini

Sorpreso sul primo palo dal tocco di Moro in occasione dell’1-2. Poteva fare di più? Poco dopo salva su Berardi tenendo in partita la squadra.

Voto: 6

Biraschi

Macchia la solita buona prestazione con l’errore sul gol di Mulattieri. Un difensore di esperienza come lui avrebbe potuto fare meglio.

Voto: 6

Monterisi

Sempre ben piazzato al centro della difesa. Si fa rispettare in marcatura al cospetto di avversari di grande qualità. Gol a parte, Mulattieri non combina granché.

Voto: 6

Bracaglia

Si fa sovrastare da Muharemovic autore della sponda sul pari di Mulattieri. Ma è l’unica sbavatura di una gara sufficiente e sugli standard delle ultime partite.

Voto: 6

Dal 38’ s.t. Cichero

Allo scadere tenta il colpo di testa senza trovare la porta.

Voto: s.v.

Begic

Tra i migliori del Frosinone, mezzala-incursore, crea diversi problemi agli avversari. Inizia l’azione del vantaggio lanciando Marchizza sulla corsia sinistra. Non si risparmia svolgendo un lavoro molto dispendioso tra centrocampo e trequarti. Cala nella ripresa.

Voto: 6,5

Cichella

Non è brillante come ci ha abituato, soffre maledettamente il dinamismo e la qualità dei dirimpettai (Thorsvedt, Ghion e Boloca). Tuttavia si batte con spirito di sacrificio.

Voto: 6

Dal 16’ s.t. Vural

Non entra praticamente in partita. Sarebbero serviti coraggio ed energia.

Voto: 5

Barcella

Stesso discorso fatto per Cichella. Un passo indietro rispetto alle ultime partita ma alla fine il suo contributo non manca. E poi non bisogna dimenticare che stiamo parlando di un 2006.

Voto: 6

Dal 31’ s.t. Machin

Ripescato dopo esser rimasto fuori diverso tempo per scelta tecnica, resta un oggetto misterioso.

Voto: s.v.

Marchizza

Quarto assist, tanta corsa, in tandem con Bracaglia limita Berardi. Il capitano si conferma uno dei punti di forza della formazione di Greco.

Voto: 6,5

Ghedjemis

Un lampo nel primo tempo. Poi fatica non poco per trovare gli spazi giusti. Il ruolo di seconda punta forse non gli è troppo congeniale. Comunque non giocava titolare da quasi 2 mesi.

Voto: 5,5

Dal 16’ s.t. Kvernadze

Ha la chance del pari: la conclusione è forte ma Moldovan para in tuffo. Per il resto non si fa notare più di tanto.

Voto: 5,5

Ambrosino

Una gara sporca, tanti duelli con Odenthal e Muharemovic. Lotta tanto, lavora per la squadra anche se non riesce mai a rendersi pericoloso. Non viene comunque servito a dovere.

Voto: 6

Greco

Prepara al meglio la partita più difficile della stagione ma non viene assistito da quel pizzico di fortuna spesso decisiva nel calcio. La sua squadra avrebbe meritato di più in virtù di una prova ricca di contenuti. Ora però arrivano le gare da non sbagliare (Mantova e Salernitana) e Greco sarà chiamato a dare la sterzata prima del giro di boa.

Voto: 6