Il Giudizio Universale: Frosinone-Sudtirol 0-3

Il Pagellone di Frosinone-Sudtirol 0-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Sudtirol 0-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Naufragio-Frosinone, il Sudtirol affonda Greco)

IL MIGLIORE

Bracaglia

Bracaglia in azione (Foto © Mario Salati)

Greco lo rispolvera tra i titolari dopo oltre un mese (Mantova-Frosinone del 21 dicembre scorso). E’ lui il prescelto a sostituire lo squalificato A. Oyono. Nel disastro generale, il giovane difensore sfiora la sufficienza adattandosi nel primo tempo in un ruolo non suo. Poi nella ripresa torna nel trio difensivo. Al suo attivo uno spunto sulla sinistra con tiro-cross pericoloso. Lotta e non si risparmia, evita il tris nella ripresa salvando su Pyyhtia. E’ chiaro che alla fine il tracollo ha condizionato la sua prestazione.

Voto: 5,5

Cerofolini

Il portiere Cerofolini (Foto © Mario Salati)

Poco reattivo rispetto alle partite precedenti. Sul primo e secondo gol non è apparso pronto ad intervenire sulle conclusioni velenose ma non irresistibili di Merkaj. Nella ripresa salva sul tiro di Casiraghi deviando sul palo. Incerto anche in un’uscita che poteva costare caro.

Voto: 5

Biraschi

Rimedia un’ammonizione pesante che gli farà saltare la prossima delicata trasferta di Bari. Nervoso e poco sicuro, un’involuzione rispetto alle ultime uscite.

Voto: 5

Dal 31’ s.t. Ghedjemis

Commette il fallo di mano da rigore che chiude i conti.

Voto: s.v.

Monterisi

In perenne difficoltà su Odogwu che vince quasi tutti i duelli. Patisce la fisicità dell’attaccante altoatesino bravissimo a proteggere palla e giocare d’appoggio. Pericoloso tra il primo ed il secondo gol con un colpo di testa parato da Adamonis.

Voto: 5

Lusuardi

Il difensore Lusuardi

Merkaj lo porta spasso in occasione delle 2 reti. La sua marcatura è da campionato amatoriale e l’attaccante albanese ha vita facile. Alla lunga paga l’inesperienza e soprattutto la disabitudine a giocare partite ad alta tensione. D’altronde finora ha disputato pochissime gare. Ad onor del vero non viene aiutato con i necessari raddoppi di marcatura. Sostituito nell’intervallo.

Voto: 4,5

Dal 1’ s.t. Begic

Tanto movimento ma piuttosto sconclusionato. Perde diversi palloni, sbaglia appoggi. L’unica nota positiva il cross sul rigore assegnato e poi tolto.

Voto: 5

J. Oyono

Partita anonima, non spinge quando invece servirebbe al Frosinone il gioco sulle fasce. Il suo avversario diretto Zedadka s’infortuna ed entra S. Davi che in alcuni frangenti lo mette pure in difficoltà.

Voto: 5

Gelli

Capitan Gelli (Foto © Mario Salati)

In affanno in un centrocampo dove il Sudtirol ha messo tanto dinamismo, grinta e senso tattico. Non è riuscito a dare quel cambio di passo che un giocatore come lui ha nelle corde. Nella ripresa realizza l’1-2 annullato perché il pallone crossato da Ghedjemis era uscito fuori.

Voto: 5

Darboe

Sovrastato dagli avversari, sconclusionato e pure nervoso. Continua la stagione altalenante del centrocampista gambiano. Tra i peggiori, la sua partita dura solo 45’ prima di lasciare il posto a Partipilo.

Voto: 5

Dal 1’ s.t. Partipilo

Greco lo inserisce ad inizio ripresa per alzare l’asticella della qualità in attacco. L’ex Parma non combina un granché in una gara già indirizzata nel primo tempo. Protagonista del rigore dato e poi tolto. Di sicuro ci si aspettava di più da un elemento del suo calibro.

Voto: 5

Koutsoupsias

Il centrocampista Koutsoupias (Foto © Mario Salati)

Debutto interno per l’unico acquisto effettuato finora dal Frosinone. Troppo scolastico e a tratti addirittura compassato per una squadra che avrebbe bisogno di giocatore in grado di dare quello sprint in più.

Voto: 5

Ambrosino

Non si conferma sugli standard delle precedenti uscite. Un passo indietro notevole. Merito probabilmente anche dei difensori avversari bravissimi a neutralizzarlo e renderlo innocuo. Nessuna conclusione, partita opaca, arriva in ritardo sul cross basso di Bracaglia che poteva essere sfruttato meglio.

Voto: 5

Dal 18’ s.t. Pecorino

L’ex Pecorino (Foto © Mario Salati)

Ex di turno, si fa notare per una conclusione in area alta sulla traversa. Poi sbatte contro il muro degli altoatesini. L’impegno non basta.

Voto: 5

Tsadjout

Al momento della sostituzione esce tra i fischi. Resta un oggetto misterioso, perde troppi duelli con Pietrangeli e Veseli, paga una condizione fisica ancora precaria. Nel primo tempo con Ambrosino non è puntuale sul taglio di Bracaglia.

Voto: 5

Dal 46’ s.t. Bettella

Sostituzione poco comprensibile.

Voto: s.v.

Greco

Il tecnico Leandro Greco (Foto © Mario Salati)

In alcuni momenti della partita è sembrato addirittura rassegnato lasciando la guida della squadra al secondo Dessena. Un segnale preoccupante. Alla fine ci mette la faccia assumendosi tutte le responsabilità e cercando di suonare la carica. Fatto sta che la squadra continua ad avere troppi alti e bassi sul piano del gioco ma anche e soprattutto dal punto di vista del carattere. Segna col contagocce ed è tornata subire tanti gol (6 nelle ultime 2 in casa). Qualche scelta non ha convinto e paradossalmente il rientro degli infortunati gli ha creato qualche problema. Domenica a Bari una trasferta a dir poco delicata dove si giocherà tanto.

Voto: 5