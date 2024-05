Il Giudizio Universale: Frosinone-Udinese 0-1

Il Pagellone di Frosinone-Udinese 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Frosinone-Udinese 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, il sogno finisce negli ultimi dieci minuti)

IL MIGLIORE

Zortea

Molto intraprendente sul binario di destra dove deve tenere a bada anche un Kamara in serata. Nel primo tempo suona letteralmente la carica con un gran tiro parato da Okoje ed un corner per la testa di Okoli. Anche nella ripresa chiama alla paratona Okoje, gioca una partita di spessore ed è uno degli ultimi ad arrendersi.

Voto: 6,5

Dal 50’ s.t. Monterisi

In campo nel drammatico finale

Voto: s.v.

Cerofolini

Una parata di Cerofolini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Subito reattivo in avvio di partita sui tentativi di Brenner. Subisce anche un colpo ma stringe i denti. Nella ripresa è piazzato sulla conclusione dalla distanza di Samardzic. Davis lo batte con un tiro imprendibile.

Voto: 6

Lirola

Sbanda nei primi minuti regalando anche un’occasione colossale all’Udinese. Poi si riprende e gioca una gara ordinaria. Svolge il compitino. In una partita così importante ci si aspettava di più da un giocatore con la sua esperienza.

Voto: 5,5

Dal 40′ s.t. Cuni

Trova il tempo di sparacchiare alle stelle una punizione da buona posizione.

Voto: s.v.

Romagnoli

Lucca e Romagnoli (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Per buona parte della gara concede poco o nulla a Lucca in uno dei duelli più interessanti della gara. Purtroppo nell’azione decisiva non riesce a tenerlo, permettendogli il controllo della palla e la sponda per la rete di Davis.

Voto: 5

Okoli

Quando entra Davis accusa più difficoltà ed infatti lo perde nell’episodio che decide la partita e condanna il Frosinone. Nel primo tempo sfiora la rete ma Okoje è bravissimo a negargli la gioia del gol più bello.

Voto: 5

Barrenechea

Partita durissima in una zona del campo dove l’Udinese ha corsa e fisicità. Cerca di far girare la squadra ed in alcuni momenti ci riesce. Prezioso in fase d’interdizione. Alla fine piange a dirotto per un finale amarissimo.

Voto: 6

Brescianini

Il palo colpito da Brescianini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Sfiora la rete nella ripresa con un’incursione sulla destra ed il palo che gli nega un gol pesantissimo. Non si risparmia, confermandosi giocatore in crescita. Peccato per la retrocessione.

Voto: 6

Dal 43’ s.t. Gelli

Di Francesco le tenta tutte e lo butta dentro per cercare la giocata della disperazione.

Voto: s.v.

Valeri

Dopo il vantaggio dell’Udinese ci prova un paio di volte a rimediare ma le sue conclusioni non sono benedette dalla buona sorte. Molto attivo sulla sinistra, merita la sufficienza.

Voto: 6

Soulé

Soulé cerca di liberarsi di Perez

Cannavaro, da grande ex difensore, gli predispone una marcatura particolare con Perez. L’argentino comunque non si spaventa e quando entra in possesso palla può sempre inventare. E’ anche sfortunato perché colpisce la traversa (secondo legno di fila, settimo totale) con una punizione delle sue. Cala nella ripresa a causa anche di problemi fisici.

Voto: 6

Dal 40’ s.t. Ghedjemis

Dentro per provare la rimonta.

Voto: s.v.

Harroui

Harroui a terra

E’ sua la prima occasione della partita: un tiro che sfiora il palo. Agisce da trequartista, pecca di continuità, appare e scompare. Dopo l’ottima prova di Monza, era chiamato a confermarsi. Ed invece fa un passo indietro.

Voto: 5,5

Dal 40’ s.t. Reinier

Scampolo finale per il brasiliano in una gara ormai segnata.

Voto: s.v.

Cheddira

L’impegno è massimo come anche la generosità, Bijol lo francobolla senza dargli scampo. Trova pochi spazi per incidere. A Monza era stato decisivo, con l’Udinese non trova mai la porta.

Voto: 5,5

Di Francesco

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Arriva ad un passo, forse meno, da un capolavoro che meritava ma il gol di Niang lo ricaccia nel peggiore degli incubi. La partita con l’Udinese è il compendio di una stagione: sfortuna, errori, inesperienza, scarso cinismo e momenti di bel gioco. Ma per salvarsi forse serviva qualcosa di diverso. E poi paga l’incosistenza della panchina che nel girone di ritorno non ha dato nulla. Se l’Udinese e l’Empoli si sono salvati con 2 subentrati qualcosa vorrà dire.

Voto: 5,5