Il Giudizio Universale: Juve Stabia-Frosinone 1-1

Il Pagellone di Juve Stabia-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

IL MIGLIORE

Dal 16’ s.t. Partipilo

Partipilo esulta

Lasciato in panchina all’inizio, entra al 16’ della ripresa e ci mette poco più di 10’ per lasciare il segno. Un gol pesante (secondo personale) che consente al Frosinone di strappare un pareggio importante.

Una prodezza che si è costruito, rubando palla a Piscopo e dialogando con Ambrosino. Al di là della rete, il suo ingresso in campo alza l’asticella della squadra sul piano della tecnica, della presenza in campo e dell’esperienza.

Voto: 7

Cerofolini

Il portiere Cerofolini

Sul gol poteva forse provare ad uscire ma nel secondo tempo tiene in piedi la baracca salvando su Floriani con coraggio e tempismo.

Parata decisiva: il 2-0 avrebbe probabilmente chiuso i conti.

Voto: 6

Bettella

Seconda gara da titolare per l’ex Monza e Palermo. In campo a sorpresa al posto di Biraschi, ci mette grande determinazione e concentrazione. Ringhia su Candellone.

Voto: 6

Monterisi

Monterisi lascia il campo sanguinante

L’immagine del volto sanguinante dopo la gomitata di Ruggero è da calcio antico. Si conferma un combattente in una partita molto aspra con mischie, duelli e scontri. Francobolla il temuto Adorante che trova l’1-0 e nient’altro.

Voto: 6

Lusuardi

Confermato dopo la buona prestazione sciorinata contro la Salernitana. Il giovane brasiliano gioca una gara giudiziosa tenendo il campo con personalità. Si alterna con Monterisi nella marcatura di Adorante.

Voto: 6

J. Oyono

Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Diversi errori tra i quali quello sotto porta che avrebbe potuto regalare il pareggio al Frosinone già nel primo tempo. Fortini poi è un cliente scomodo.

Voto: 5,5

Begic

Schierato da mezzala, si mostra come al solito molto vivace ed attivo. Le sue improvvise accelerazioni creano non pochi problemi alla retroguardia avversaria. Nel secondo tempo perde smalto ma sta tirando la carretta da diverse settimane (sesta da titolare).

Voto: 6,5

Dal 40’ s.t. Vural

Dentro nel concitato finale.

Voto: s.v.

Darboe

Darboe in azione

Più sciabola che fioretto per il centrocampista gambiano. Corre tanto, copre, contrasta. Forse lascia qualcosa in fase di costruzione della manovra. Ma in una partita del genere serviva più sostanza che ricami. Allo scadere deve uscire per infortunio.

Voto: 6

Dal 40’ s.t. Garritano

Sostituisce Darboe negli ultimi minuti.

Voto: s.v.

Gelli

Generoso ma non fa più notizia. Utile in ogni zona del campo dove si sbatte e corre dall’inizio alla fine. Stavolta forse pecca di poca qualità.

Voto: 6

A. Oyono

A. Oyono

Nel primo tempo ha una grande chance dopo una grande azione di squadra. Buona la finta a liberarsi di un avversario ma a due passi dalla porta calcia addosso a Varnier. Argina il giovane Floriani, esterno arrembante e dotato di ottima corsa.

Voto: 6

Dal 40’ s.t. Biraschi

A sorpresa parte in panchina ma alla fine Greco non rinuncia alla sua esperienza per blindare un pareggio prezioso.

Voto: s.v.

Kvernadze

Nel primo tempo è tra i migliori del Frosinone. Gasato dal primo gol segnato alla Salernitana, è molto pericoloso in più di un’occasione. Poteva fare di più al 16’ con un colpo di testa che finisce alto. Penalizzato nella ripresa quando viene impiegato da esterno a tutta fascia.

Voto: 6

Ambrosino

Un assist e mezzo per l’attaccante campano. Nel primo tempo serve un cross-cioccolatino a Kvernadze che di testa non inquadra la porta. Poi nella ripresa triangola con Partipilo e gli serve il pallone dell’1-1. Ma non è tutto: una partita di spessore, in crescita costante dopo un avvio di stagione difficile.

Voto: 6,5

Dal 30’ s.t. Bracaglia

Al rientro dopo il forfati di giovedì scorso, Greco lo getta nella mischia per alzare una difesa che ha sofferto tantissimo sulle palle alte.

Voto: s.v.

Greco

Leandro Greco

Sorprende tutti lasciando in panchina Biraschi e schierando Bettella. Una scelta che lo ripaga come il cambio di Partipilo decisivo con la rete del pari. Per la seconda volta di fila le sue sostituzioni si rivelano determinanti.

Il pari è un buon risultato, la squadra ha mostrato personalità su un campo difficile rimontando la rete di Adorante. Certo la classifica resta precaria: alla ripresa servirà alzare il ritmo.

Voto: 6