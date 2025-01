Il Giudizio Universale: Modena-Frosinone 1-1

Il Pagellone di Modena-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

IL MIGLIORE

Darboe

Darboe esulta dopo il gol

La migliore partita da quando è al Frosinone e non solo per il primo gol in maglia giallazzurra. Il centrocampista giallazzurro gioca una partita di qualità, sostanza e spirito di sacrificio soprattutto quando la squadra resta in 10.

Pesantissima la rete dell’1-1 arrivata dopo un’azione inizia e chiusa dopo lo scambi con Ambrosino. Nella ripresa è a dir poco prezioso davanti alla difesa. Al 35′ deve lasciare il campo dopo un malessere.

Voto: 7

Dal 36′ s.t. Cichella

In campo nel finale. C’è solo da battagliare per portare a casa il pari.

Voto: s.v.

Cerofolini

Il portiere Cerofolini

Il Modena tira poco in porta e raramente viene impegnato. Sul gol prova ad arrivare sul pallone di Palumbo molto angolato ma non ci riesce.

Nella ripresa deve opporsi in uscita sulla conclusione ravvicinata di Pedro Mendes.

Voto: 6

Biraschi

Molto attento e deciso sul centrodestra della difesa. Vince diversi duelli con gli avversari, compreso l’ex Caso che deve girargli al largo. Senza parlare del mestiere fondamentale in una partita di sofferenza come questa.

Voto: 6,5

Monterisi

A destra Monterisi

Francobolla il centravanti degli emiliani Pedro Mendes. E’ un duello rusticano che il centrale giallazzurro porta nettamente dalla sua parte. Sempre sul pezzo, riscatta la prova opaca offerta contro la Cremonese.

Voto: 6,5

Lusuardi

Greco continua a dargli fiducia malgrado le voci di mercato e la partita negativa contro la Cremonese. Il difensore brasiliano risponde presente con una prestazione fatta di concretezza e determinazione. Bada al sodo e riesce a limitare le incursioni dei giocatori del Modena.

Voto: 6

J. Oyono

Senza infamia e senza lode. Si limita al compitino in una partita complicatasi dall’espulsione del gemello Anthony. In alcuni momenti è forse troppo timido in fase d’attacco. Ma deve preoccuparsi di contenere Duca e Caso che girano sulla catena di sinistra.

Voto: 6

Koutsoupias

Koutsoupias in un duello con Battistella

All’esordio in maglia canarina, il centrocampista greco si disimpegna con buona personali. Si fa sentire e vedere in una zona del terreno di gioco dove il Modena è ben munito. Certo deve affinare i meccanismi con il resto della squadra ma è scontato per un giocatore arrivato da pochi giorni.

Voto: 6

Dal 20′ s.t. Begic

Escluso dalla formazione di partenza, si conferma in calo rispetto alle ultime uscite. Già con la Cremonese aveva mostrato una flessione. Comunque ci si aspettava di più da un giocatore veloce e vivace.

Voto: 5,5

Gelli

Sempre nel vivo della partita, corre e rincorre con grande abnegazione. Una gara sporca che interpreta nel migliore dei modi. Si conferma un tuttocampista prezioso e la fascia di capitano lo responsabilizza ancor di più.

Voto: 6,5

A. Oyono

Espulso al 28′ del primo tempo per un fallaccio che doveva assolutamente evitare. Un episodio che ha cambiato la partita per il Frosinone costretto a rivedere i piani e poi ad inseguire il gol di Palumbo. Errore di gioventù che ci può stare ma altresì conferma le difficoltà di una stagione dove il giocatore non ha mostrato grandi segnali di crescita.

Voto: 4,5

Ambrosino

Ambrosino affrontato da Palumbo

Ad oggi è il miglior attaccante del Frosinone e lasciarlo fuori come è successo con la Cremonese è una scelta discutibile. Svolge un lavoro immane, si carica sulle spalle il reparto, tenendo sulle spine Zaro e soci. Nel primo tempo costruisce 2 contropiedi di ottima fattura spaventando il Modena. Poi nella ripresa la “perla” dell’assist per Darboe. Esausto, viene sostituito da Kvernadze.

Voto: 7

Dal 33′ s.t. Kvernadze

Non ha l’impatto atteso, sbaglia diversi palloni. Si sperava che potesse allungare la squadra grazie alle sua capacità di corsa.

Voto: s.v.

Tsadjout

Confermato al centro dell’attacco, l’ex Cremonese sbatte contro il muro di Caldara e Zaro. Potrebbe lasciare il segno ma sul cross basso di Ambrosino non è incisivo come dovrebbe. Ancora lontano dalla forma migliore. Sostituito nell’intervallo quando Greco decide di irrobustire l’assetto inserendo un difensore in più.

Voto: 5,5

Dal 1′ s.t. Bracaglia

All’inizio Greco gli ha preferito ancora una volta Lusuardi. Lanciato nella ripresa, il giovane difensore ciociaro ha garantito sicurezza e fisicità in un momento del match molto delicato. Alla fine cambio indovinato.

Voto: 6

Greco

Leandro Greco

Psicologo e stratega. C’è tanto di Leandro Greco nel pareggio strappato dal Frosinone a Modena giocando in inferorità numerica per oltre un’ora. Dopo la pesante sconfitta contro la Cremonese, è riuscito a rialzare la squadra che avrebbe potuto accusare il colpo.

Al “Braglia” poi partita preparata bene e pure dopo l’espulsione di A. Oyono ha avuto un’ottima lettura della gara. Non ha sbagliato strategia e mosse. Sabato lo spareggio-salvezza col Sudtirol che può ridare slancio nella corsa-salvezza: per Greco (ex della sfida) sarà un esame importante.

Voto: 6,5