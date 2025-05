Il Giudizio Universale: Palermo-Frosinone 2-0

Il Pagellone di Palermo-Frosinone 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il Pagellone di Palermo-Frosinone 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

IL MIGLIORE

Kone

Canta e porta la croce, strappa e cuce gioco. E’ uno degli ultimi ad arrendersi in una notta amara per il Frosinone precipitato in zona playout. Il centrocampista ivoriano si batte come un leone ed è l’unico a far cambiare passo alla squadra. Partono dai suoi piedi le poche azioni pericolose del Frosinone. L’esempio più clamoroso è il lancio con cui mette davanti alla porta Pecorino che si divora il 2-1. Si mette anche in proprio in un paio di occasioni ma non è preciso nella conclusione. Le residue speranze di salvezza passano per le giocate dell’ex Como.

Voto: 6,5

Dal 46′ s.t. Grosso

Esordio in Serie B per il centrocampista figlio d’arte reduce dalla promozione con la Primavera.

Voto: s.v.

Cerofolini

Evita il terzo gol con un colpo di reni per smanacciare in angolo il tiro dalla lunga distanza di Brunori. Sul primo gol forse parte un tantino in ritardo sulla conclusione angolata ma non irresistibile di Brunori. Sulla seconda rete non può fare nulla.

Voto: 6

Monterisi

Schierato nel centrodestra della difesa a tre. Disorientato dal movimento di Brunori che balla tra le linee e per poi colpire all’improvviso. Finisce fuori posizione in occasione dell’1-0, sembra spesso in affanno. Un passo indietro rispetto al suo standard.

Voto: 5,5

Bettella

Centrale nel trio difensivo, macchia una prova più che sufficiente con la mancata chiusura su Brunori in occasione dell’1-0. Poco reattivo, resta bloccato e lascia tanto spazio all’attaccante. Per il resto francobolla e tiene a bada il temuto bomber Pohjanpalo.

Voto: 5,5

Dal 20′ s.t. A. Oyono

Non entra col piglio giusto in una gara dove sarebbero servita grinta a quantità industriale. Commette qualche errore di troppo.

Voto: 5,5

Lusuardi

In campo a sorpresa nel centrosinistra della difesa disegnata da Bianco. Gara anonima ed invece sarebbe servita maggiore personalità e sostanza. Si nota soltanto nel finale del primo tempo con un colpo di testa che finisce a lato della porta difesa da Audero.

Voto: 5,5

J. Oyono

In affanno dall’inizio alla fine in una zona del campo dove il Palermo costruisce la vittoria. Nell’azione del primo gol non intuisce il pericolo e lascia campo agli avversari. Sulla seconda rete si perde Di Francesco. Finisce la partita a sinistra dopo l’ingresso del gemello Antony.

Voto: 5,5

Bohinen

Incrocia i tacchetti con Blin, una partita di sacrificio e lotta. Meno brillante di altre partite, si limita soltanto a contenere. Ed invece servirebbero inserimenti e giocate: la qualità non gli manca come ha dimostrato in altre circostanze.

Voto: 6

Bracaglia

Quarto di centrocampo a sinistra, non riesce a ripetere la prodezza dell’andata quando contro il Palermo ha segnato il primo gol in Serie B. Nel primo tempo è impreciso dopo una bella sgroppata di 40 metri sulla fascia. Comunque sia non sfigura, coprendo la corsia mancina.

Voto: 6

Dal 50′ s.t. Ambrosino

Parte in panchina con Pecorino nell’undici. Bianco lo getta nella mischia per vivacizzare la manovra d’attacco. Combina poco o nulla al netto del gol annulla per fallo di Pecorino sul portiere Audero.

Voto: 5,5

Ghedjemis

Rientra in squadra dopo la panchina contro il Cittadella. Nel primo tempo è il più vivace e pericoloso dei suoi tanto da sfiorare il vantaggio con un sinistro che sfiora il palo. Nella ripresa, dirottato a sinistra, perde un po’ di smalto. Sostituito da Partipilo.

Voto: 5,5

Dal 20′ s.t. Partipilo

L’arbitro Dionisi gli annulla la rete del 2-1 per fuorigioco certificato dal Var. Chiamato ad alzare la cifra tecnica dell’attacco, non riesce a lasciare il segno. Nel finale è pericoloso con una punizione dalla distanza.

Voto: 5,5

Pecorino

Buona volontà ed impegno non gli mancano ma serve anche altro. In particolare un attaccante la deve buttare dentro. Inutile girarci attorno. L’attaccante catanese (per lui un derby) ha sui piedi la più grande occasione della gara ma sbaglia il tiro calciando addosso ad Audero. Sarebbe stato il 2-1 e chissà cosa poteva accadere. Poco dopo commette il fallo su Audero che vale l’annullamento del gol di Ambrosino.

Voto: 5

Dal 46′ s.t. Cichero

Dentro nel recupero di una partita già segnata.

Voto: s.v.

Kvernadze

Sfortunato nella ripresa quando centra il palo con una giocata delle sue. Meglio nel secondo che nel primo tempo in una partita di sacrificio per il georgiano. Comunque sia spesso pecca di lucidità e precisione in zona gol.

Voto: 6

Bianco

Il suo Frosinone non sa più vincere ed a Palermo colleziona la seconda sconfitta nelle ultime 3 gare. La vittoria manca da 6 turni, la situazione di classifica è diventata a dir poco pericolosa. E’ evidente la flessione dopo una rincorsa che aveva risollevato la squadra. Per restare quantomeno nei playout dovrà vincere in casa del Sassuolo, dove ha giocato, finito la carriera ed iniziato ad allenare. Torna al 3-4-3 con qualche scelta che non convince. Anche i cambi continuano a non incidere. Paga i soliti errori difensivi e sotto porta dove i canarini hanno le polveri bagnate.

Voto: 5,5