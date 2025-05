Il Giudizio Universale: Pisa-Frosinone 1-0

Il Pagellone di Pisa-Frosinone 1-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Pisa-Frosinone 1-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Il Frosinone cade giù dalla Torre e frena nella corsa-salvezza)

IL MIGLIORE

Cittadini

All’esordio da titolare si fa trovare pronto sfoderando una prestazione di spessore. Non concede nulla al danese Lind e dà sicurezza all’intera difesa tornata a quattro. Il centrale ex Atalanta dimostra di aver recuperato a pieno la condizione dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto ai box per buona parte della stagione. Per Bianco un’alternativa importante in vista di un finale di campionato a cardiopalmo. Provato dall’intensità della sfida, lascia il posto a Bettella.

Voto: 6,5

Dal 22′ s.t. Bettella

Al rientro dopo i 2 turni di stop per i problemi muscolari, appare in buona condizione. Subisce un fallo durissimo da parte di Lind che avrebbe meritato il giallo. In occasione del gol di Meister non riesce a recuperare la posizione in una difesa colpevolmente piazzata male e scoperta.

Voto: 6

Cerofolini

Il portiere Cerofolini

Nel primo tempo commette un errore grossolano facendosi soffiare il pallone da Tramoni ma rimedia prontamente parando la conclusione dello stesso attaccante. Poi nella ripresa è ben piazzato sulla conclusione di Sernicola. Sul gol può fare poco anche se forse tarda l’uscita su Meister.

Voto: 6

A. Oyono

Si riprende il posto da titolare dopo le 2 partite lasciate al gemello Jeremy. Partita diligente, sufficiente, ma senza troppe punte di qualità e con poche incursioni nella trequarti avversaria. Sentinella della fascia destra, contiene Angori e soprattutto il temuto Tramoni.

Voto: 6

Lusuardi

Una delle sorprese del turnover varato da Bianco. Assente dal 1 marzo, il difensore brasiliano appare incerto con qualche sbavatura soprattutto in fase d’impostazione. Nella ripresa rischia il rigore respingendo con la mano la conclusione di Tramoni. Nel finale tenta la via del gol con un colpo di testa che si perde a lato.

Voto: 5,5

Bracaglia

Il giovane Bracaglia

E’ l’unico difensore confermato rispetto al match contro lo Spezia anche se viene dirottato a sinistra nella retroguardia a 4. Bene nel duello con Touré, bruttissimo cliente per qualunque difensore. Forse in ritardo nell’azione del gol: non riesce a chiudere su Meister.

Voto: 6

Vural

Nel primo tempo palleggia con maestria, personalità e lucidità. Sempre nel vivo della manovra, prezioso anche in fase d’interdizione. Fatica di più invece nella ripresa quando il Pisa guadagna campo. Comunque non si risparmia.

Voto: 6

Bohinen

Meno brillante rispetto alla partita contro lo Spezia. Al di là della doppietta. Promosso capitano, nel primo tempo guida il palleggio che mette in difficoltà gli avversari. Ma mancano giocate ed inserimenti che tutti s’aspettano da un centrocampista del suo calibro.

Voto: 6

Begic

Lo sloveno Begic

Bianco lo rilancia dopo quasi 2 mesi vissuti tra panchina ed addirittura tribuna. Giostra da mezzala sinistra, molto volenteroso, poco concreto. Prova a sfondare sul versante sinistro ma trova un muro invalicabile. L’ottima tecnica e la velocità di cui è dotato non si notano.

Voto: 5,5

Dal 30′ s.t Cichella

In campo per regalare freschezza al centrocampo in una fase molto delicata della partita.

Voto: s.v.

Ghedjemis

L’attaccante Ghedjemis

Reduce da 2 gol ed un assist, nel primo tempo è molto vivace sulla fascia destra dove crea più di qualche difficoltà a Canestrelli. Tuttavia gli manca quel pizzico di concretezza e malizia per essere pericoloso. Sostituito nella ripresa da Partipilo.

Voto: 6

Dall’11’ s.t. Partipilo

Un tiro fuori misura e poi nulla più. Ha provato ad alzare il livello dell’attacco frusinate ma nel secondo tempo il pallino del gioco è stato sempre nelle mani del Pisa.

Voto: 5,5

Ambrosino

Ambrosino (Foto © Mario Salati)

Si muove molto per creare e crearsi spazi. Caracciolo comunque non lo perde di vista e lo ferma con le buone e le cattive maniere. Una girata di testa che poteva diventare pericolosa se fosse stata confezionata meglio. Sostituito nell’intervallo.

Voto: 5,5

Dal 1′ s.t. Kvernadze

Cucina e serve la frittata decisiva per la sconfitta del Frosinone. Prima sbaglia il retropassaggio regalando il fallo laterale agli avversari e poi non riesce a contenere Meister. Tuttavia le colpe non sono solo le sue: pessima la gestione di squadra della punizione da cui nasce la rete. Dopo l’errore contro lo Spezia, il georgiano si ripete inficiando un finale di stagione che lo aveva visto in crescita.

Voto: 5

Distefano

E’ una delle 5 novità della formazione schierata da Bianco. Inizia da esterno offensivo a sinistra e finisce da “falso nove”. Poco coinvolto, finisce in fuorigioco più di una volta a dimostrazione di una giornata difficile. Lascia il posto a Canotto dopo 11′ del secondo.

Voto: 5,5

Dall’11’ s.t. Canotto

Torna a giocare a distanza di 2 mesi esatti. Tanta buona volontà, spirito di sacrificio però non riesce ad incidere in una gara dove un contropiedista come lui avrebbe potuto mettersi in mostra.

Voto: 5,5

Bianco

Paolo Bianco

Fino al gol di Meister, una partita impostata nella maniera giusta. La scelta coraggiosa di schierare una formazione giovanissima gli dà ragione soprattutto nel primo tempo. Paga ancora una volta i cambi che non incidono ed errori individuali. Da rivedere la gestione della punizione da cui nasce il gol pisano: inconcepibile portare tutti avanti a 10 ‘ dalla fine senza lasciare nessun calciatore in copertura. Prima sconfitta per il tecnico che non inficia il suo ottimo percorso (16 punti in 9 gare) alla guida del Frosinone. Certo la classifica si è accorciata con i playout ad 1 punto e la retrocessione diretta a 3. Domenica comunque contro il Cittadella uno spareggio che potrebbe regalare la spinta decisiva verso la salvezza.

Voto: 6