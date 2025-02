Il Giudizio Universale: Salernitana-Frosinone 1-1

Il Pagellone di Salernitana-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

IL MIGLIORE

Cerofolini

Il portiere Cerofolini

Tiene a galla la navicella battente bandiera giallazzurra che nel secondo tempo rischia più volte di affondare. Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, nella ripresa sale in cattedra salvando il risultato con una serie di parate importanti su Cerri (2 volte), Corazza e Bronn. In una stagione finora deludente del Frosinone, il portiere toscano è stato uno dei pochi a distinguersi. A Salerno si è confermato un estremo difensore di primissimo piano.

Voto: 7,5

A. Oyono

Concentrato al punto giusto, non rinuncia a spingere soprattutto nel primo tempo. Presidia la fascia bloccando qualsiasi sortita di Njoh. Nel secondo tempo una sbavatura che poteva costare caro: si fa attaccare alle spalle da Corazza che sfiora la rete.

Voto: 6

Monterisi

Capitan Monterisi

Una partita di sostanza, una sicurezza sulle palle alte. Si alterna con Bettella nella marcatura di Cerri che esce solo alla distanza quando la Salernitana preme. Rimedia un giallo pesante che lo terrà fuori nella prossima partita.

Voto: 6

Bettella

Schierato a sorpresa da Bianco dopo la tribuna nell’ultima giornata, non demerita affatto. Molto determinato ed attento. Il duello con Cerri è tra i più difficili el match ma se la cava alla meno peggio anche se nella ripresa l’attaccante è pericoloso in un paio d’occasioni.

Voto: 6

Di Chiara

Macchia un’altra prova convincente con l’espulsione per somma di ammonizioni. Soprattutto il secondo cartellino è apparso eccessivo da parte dell’arbitro Massimi. Fatto sta che dovrà saltare la prossima partita con il Mantova, un altro scontro-salvezza a dir poco delicato. Nel primo tempo è un fattore, flessione nella ripresa come tutta la squadra.

Voto: 6

Kone

Kone in azione

Ottimo il primo tempo del centrocampista ivoriano che canta e porta la croce. Poi perde smalto ma tiene sempre la barra dritta almeno fino allo scadere quando viene espulso con una decisione che ha lasciato perplessi.

Voto: 6

Bohinen

Uno degli ex, è tra i migliori in campo del Frosinone soprattutto grazie ad una prima frazione giocata con tanto senso tattico e buona qualità. Scherma Amatucci e si fa sentire sia in fase d’impostazione che in copertura. Sfortunato in occasione dell’1-1.

Voto: 6,5

Vural

Ripaga la fiducia di Bianco con una partita di buona personalità su un campo difficile ed in una partita così importante. Il suo impiego dall’inizio era inaspettato. Prezioso nel giro-palla, non sfrutta una buona chance. Nella ripresa mostra segni di stanchezza.

Voto: 6

Dal 30’ s.t. Lucioni

Nuovo esordio in maglia giallazzurro per l’esperto difensore che potrebbe diventare una pedina decisiva in questo finale di stagione.

Voto: s.v.

Partipilo

Partipilo a segno

Solo il gol vale il prezzo del biglietto ed un voto alto in pagella. Una rete (la terza stagionale) da mostrare alle scuole-calcio per costruzione ed esecuzione. Oltre la prodezza, l’attaccante è una spina nel fianco della Salernitana. Grande qualità e spunti importanti soprattutto quando può rientrare sul sinistro. Sostituito troppo presto, un giocatore come Partipilo ha bisogno di quella continuità mai avuta finora.

Voto: 7

Dal 15’ s.t. Distefano

Al rientro dopo oltre 4 mesi a causa dell’infortunio alla spalla, si presenta incassando un’ammonizione. Si piazza a sinistra, non ha il ritmo-partita, la condizione e non potrebbe essere il contrario tenendo presente la lunga. Ma è importante che sia tornato in campo.

Voto: 5,5

Dal 40’ s.t. J. Oyono

Dopo l’espulsione di Di Chiara, Bianco lo spedisce in campo per coprire la fascia sinistra rimasta sguarnita.

Voto: s.v.

Ambrosino

Firma l’assist (quarto stagionale) per Partipilo, crea tanti grattacapi all’esperto centrale Ferrari. Grande lavoro di raccordo tra attacco e centrocampo, allunga la squadra cercando costantemente la profondità. Sostituito dopo 15’ della ripresa ma poteva restare ancora in campo.

Voto: 6,5

Dal 15’ s.t. Pecorino

In un secondo tempo di sofferenza per il Frosinone sarebbe servito un contributo diverso da parte del centravanti siciliano. Ed invece non è riuscito ad incidere.

Voto: 5,5

Begic

Begic a destra con Monterisi

Ritrova una maglia da titolare stavolta nel tridente schierato da Bianco. Molto vivace, mette spesso in difficoltà gli avversari, sfiora il raddoppio dopo una bella azione. Anche per lui una sostituzione forse affrettata.

Voto: 6,5

Dal 15’ s.t. Ghedjemis

Ha provato un paio di strappi ma senza lasciare il segno. Poteva fare di più in una partita dove un contropiedista può esaltarsi. Deve in special modo difendere.

Voto: 5,5

Bianco

Il tecnico Bianco

Nel primo tempo ha messo in campo un Frosinone determinato ed ordinato. Che ha tenuto il pallino del gioco andando in vantaggio e sfiorando il raddoppio. Poi nella ripresa la squadra ha perso lo smalto consentendo alla Salernitana di pareggiare. I cambi non hanno convinto e comunque non lo hanno aiutato. Il pari ha spostato poco in chiave-salvezza, a partire dalla prossima si dovrà fare di più. Considerando che ha potuto lavorare meno di una settimana, è riuscito a trasmettere quantomeno fiducia.

Voto: 6