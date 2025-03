Il Pagellone di Sampdoria-Frosinone 0-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Sampdoria-Frosinone 0-3. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone perfetto a “Marassi”: asfaltata la Samp e i tifosi sognano)

IL MIGLIORE

Kone

Kone, autore del primo gol

L’oscar del migliore in campo ma anche della sfortuna. Spacca la partita con un’azione personale di forza, tecnica e tattica. Suggello di una partita di spessore da tutti i punti di vista. Dominatore del centrocampo con pressing, strappi e geometrie. Il ritorno di Bohinen probabilmente lo favorisce. Peccato per l’infortunio muscolare che lo mette ko nella ripresa. L’unica nota stonata di un grande sabato per il Frosinone. La speranza è che non sia nulla di grave.

Voto: 7,5

Dal 28’ s.t. Darboe

Buono l’impatto, è autore di un paio di strappi che potevano avere miglior sorte.

Voto: s.v.

Cerofolini

Tra i protagonisti del successo del Frosinone. Decisivo. Nel primo tempo sullo 0-0 para il rigore a Coda riscattando il fallo commesso su Sibilli. Ma al suo attivo anche altre parate importanti a conferma di un momento di forma splendido. Strepitoso ancora su Coda al quarto d’ora della ripresa.

Voto: 7,5

A. Oyono

L’incertezza in occasione del rigore non macchia un’ottima prova del terzino giallazzurro. Tra le migliori della stagione. La traversa centrata all’8’ della ripresa grida ancora vendetta. Suo il cross nell’azione del 2-0, nel finale sfiora il poker. Sempre nel vivo del gioco, molto propositivo, tiene sulla corda Beruatto.

Voto: 7

Monterisi

Il difensore Monterisi

Realizza il gol del raddoppio con una deviazione sottomisura da bomber di razza sulla spizzata di Lucioni. Una rete pesantissima nell’economia dell’intero campionato del Frosinone. E’ la ciliegina sulla torta dell’ennesima prestazione di alto profilo. Un “muro” davanti a Cerofolini, forma con Bettella una coppia di difensori davvero tosta. Nel primo tempo provvidenziale la sua respinta sul tiro di Ricci. Per Coda, Sibilli e Oudin un pomeriggio da dimenticare.

Voto: 7,5

Bettella

Neutralizza il temuto Coda con una gara feroce e lucida allo stesso tempo. Diventato un pilastro della difesa, è la vera rivelazione dell’era-Bianco. Non sbaglia praticamente nulla, mostrando anche una buona dose di leadership.

Voto: 7,5

Marchizza

Parte fortissimo, spingendo tanto sulla fascia sinistra e creando problemi alla catena destra dei doriani. Impegna severamente Cragno con una bella girata al volo. Nella ripresa colpisce il palo da posizione impossibile. Presidia la fascia sinistra con autorevolezza non concedendo campo agli avversari.

Voto: 7

Dal 32’ s.t. Bracaglia

Bianco non vuole rischiare nulla e irrobustisce la squadra con un elemento fresco e forte fisicamente. Mossa più che giusta.

Voto: s.v.

Vural

Vural in azione (Foto © Mario Salati)

Reduce dagli impegni in nazionale, il giovane centrocampista turco si esibisce in una partita di sacrificio e corsa. Mettendo da parte il fioretto e sfoderando la sciabola. Prova di maturità per un ragazzo che Bianco ha saputo finora valorizzare al massimo.

Voto: 6,5

Dal 21’ s.t. Lucioni

L’esperto difensore firma la vittoria con un astuto assist di testa per Monterisi. Al di là di questo entra per regalare solidità ed esperienza alla difesa. Missione compiuta.

Voto: 6,5

Bohinen

Bianco lo getta subito nella mischia malgrado l’assenza di quasi un mese. Il norvegese ha la scorza dura e la sua presenza si fa subito sentire nel centrocampo ciociaro. Regala ordine alla manovra e forza fisica.

Voto: 6,5

Ghedjemis

Ghedjemis esulta dopo la rete dello 0-3 (Foto © Mario Salati)

Secondo gol di fila per l’attaccante franco-algerino che sta facendo vedere di che pasta è fatto. Un’altra felice intuizione di Bianco che lo tirato fuori dal cilindro al momento opportuno. Spina nel fianco della difesa doriana, nel primo tempo sfiora la rete del vantaggio con un bel diagonale. In crescita anche sul piano della personalità.

Voto: 7,5

Ambrosino

Non è particolarmente brillante come in altre occasioni ma il suo contributo non manca mai. Tanto lavoro sporco e movimento su tutto il fronte d’attacco. Gran cross al 12’ del primo tempo che trova Marchizza in area per la battuta a rete. Sostituito al 21’.

Voto: 6

Dal 21’ s.t. Kvernadze

Kvernadze, autore dell’assist dello 0-3 (Foto © Mario Salati)

Le sue doti da contropiedista sono letali nel finale. Costruisce l’azione del 3-0 con l’assist per Ghedjemis. Entra comunque col piglio giusto ed è utile pure in fase di copertura.

Voto: 6,5

Distefano

Al rientro da titolare dopo quasi 6 mesi, ce la mette tutta per lasciare il segno. Mostrando carattere e voglia di fare. Nel primo tempo ha una chance ghiotta: Cragno gli nega la gioia del gol.

Voto: 6

Dal 21’ s.t. Pecorino

Si butta nella partita senza paura e risparmio. Qualche spunto, fa a sportellate con i difensori avversari. Utile.

Voto: 6

Bianco

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Centra la quarta vittoria di fila, 13 punti in 5 gare. Il ruolino di marcia del suo Frosinone è impressionante e la salvezza è sempre più alla portata. Anzi i tifosi ora sognano traguardi impensabili se si ripercorre la stagione. La vittoria di Genova è stata un capolavoro di strategia, tattica, tecnica e psicologia. Bianco ha indovinato ogni mossa. Cambi compresi. Impartendo una lezione a Semplici.

Il tecnico ha saputo tirare fuori il meglio di un gruppo che aveva qualità evidentemente inespresse. I suoi meriti sono enormi. Oggi è un altro Frosinone sotto i punti di vista. Alcuni giocatori trasformati. Con 7 partite da giocare Bianco ed il suo Frosinone potranno fare ancora meglio ed arrivare chissà dove. Mai mettere limiti alla provvidenza.

Voto: 7,5