Il Pagellone di Sassuolo-Frosinone 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Sassuolo-Frosinone 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, la speranza si chiama playout)

IL MIGLIORE

Bohinen

Bohinen, autore del gol vittoria

Un pallone pesantissimo quello che al 38′ del primo tempo deposita sul dischetto del rigore. Ma il centrocampista norvegese è glaciale come i fiordi del suo Paese. E così senza paura calcia un penalty da manuale che consente al Frosinone di agganciare i playout e sperare per uno spezzone di gara nella salvezza diretta. Il terzo gol stagionale e un’ottima partita coronano un percorso di spessore effettuato in maglia giallazzurra. Manca ciliegina della salvezza che dovrà conquistare contro la sua ex squadra, la Salernitana che lo ha portato in Italia. Al “Mapei” una partita sopra le righe dal punto di vista tattico, tecnico ed agonistico. Grande personalità.

Voto: 7,5

Cerofolini

Nella ripresa salva la porta e la vittoria in un paio di occasioni. Buona la parata sulla conclusione di Lipani dalla distanza, bellissima e decisiva quella nel finale su Verdi. Nel primo tempo invece era dovuto intervenire due volte per fermare Pierini. Insomma chiude la regular season da protagonista.

Voto: 7

Monterisi

Agisce da centrale di destra nella difesa a 3 disegnata da Bianco. Gli capita l’avversario più in palla del Sassuolo ovvero Pierini che non rinunciare a pungere. C’è da sudare e soffrire fino alla fine. Nel secondo tempo rimedia un giallo dopo un’ingenuità che poteva costare caro.

Voto: 6

Lucioni

Capitan Lucioni

Torna titolare e guarda caso il Frosinone ritrova la vittoria per giunta nella partita più importante. Guida la difesa con la proverbiale autorità e non sbaglia praticamente nulla. Controlla e blocca il suo ex compagno Moro. Preciso in fase d’impostazione e sulle palle inattive è un pericolo per gli avversari. La sua esperienza e personalità saranno fondamentali ai playout.

Voto: 7

Bettella

Molto deciso e sempre puntuale nelle chiusure. Si conferma uno dei migliori elementi della gestione-Bianco che ha saputo rigenerarlo. Bel duello con il vivace Volpato che riesce a contenere. Esce per infortunio al 41′ della ripresa.

Voto: 6,5

Dal 41′ s.t. Cittadini

Sostituisce Bettella nel finale.

Voto: s.v.

J. Oyono

I giocatori salutano i tifosi

Nel primo tempo è molto intraprendente e tiene in costante apprensione Pieragnolo che spesso finisce fuori giri. Diverse iniziative sulla fascia destra, una delle migliori prestazioni da quando è al Frosinone.

Voto: 6,5

Dal 41′ s.t. Lusuardi

In campo negli ultimi minuti, si fa saltare da Verdi che va vicino all’1-1.

Voto: s.v.

Kone

Si batte e si sbatte per tutti e 94′. Meno qualità rispetto ad altre ma più sostanza in una partita da vincere costi quel che costi. Sarà uno delle pedine-chiave nella doppia sfida contro la Salernitana.

Voto: 6

Vural

Torna in campo dall’inizio nel centrocampo a cinque schierato da Bianco. Cuce e strappa gioco con disciplina e tanto dinamismo. Ma sulla sua prova pesano 2 erroracci sotto porta che gridano vendetta. Due reti fallite che per fortuna non hanno inciso nel risultato finale ma gli negano la sufficienza.

Voto: 5,5

A. Oyono

A. Oyono

Non vuole essere da meno del gemello e gioca una buona gara impreziosita dal rigore procurato dopo un’azione caparbia con il recupero-palla su Paz. In apertura impegna Russo con una conclusione insidiosa dalla distanza. Spinge tanto e crea problemi alla difesa neroverde.

Voto: 6,5

Dal 25′ s.t. Bracaglia

Per non correre rischi Bianco rinforza la difesa con i centimetri ed i muscoli del giovane difensore ciociaro. Che si fa trovare pronto come al solito.

Voto: 6

Partipilo

Fin quando resta in campo è molto attivo su tutto il fronte d’attacco e prova a lasciare il segno. Colpisce la traversa prima della deviazione in rete di Vural ma l’arbitro Pezzuto annulla il gol per fuorigioco, Alcuni spunti importanti come il cross per Vural che sbaglia davanti alla porta.

Voto: 6,5

Dal 13′ s.t. Kvernadze

Troppo contratto in una partita dove sarebbe servita la sua velocità e forza d’urto. Non combina un granché. Poco brillante.

Voto: 5,5

Ambrosino

Ambrosino (Foto © Mario Salati)

Grande lavoro per aprire spazi e trovare soluzioni vincenti. Al 14′ ci prova su punizione. Poi altre giocate dove non riesce a trovare il colpo risolutivo. Sostituito da Pecorino.

Voto: 6

Dal 13′ s.t. Pecorino

Bianco lo getta nella mischia per irrobustire il reparto avanzato. Il centravanti non riesce ad incidere a parte qualche punizione conquistata.

Voto: 5,5

Bianco

Missione compiuta. Il Frosinone passa a Reggio Emilia e s’assicura il playout contro la Salernitana. Obiettivo minimo. Il tecnico chiude la regular season con 20 punti in 12 gare e come ha sottolineato in conferenza stampa solo Sassuolo e Pisa hanno fatto meglio nel periodo. Ora però servirà l’ultimo sforzo per conquistare la salvezza e l’apporto di Bianco sarà fondamentale. La doppia sfida con la Salernitana va preparate con strategia e forti motivazioni. Per quanto riguarda la partita del “Mapei” l’impostazione tattica con il 3-5-2 ha funzionato. Anche le scelte (in primis Lucioni) lo hanno ripagato. Continuano a non incidere i cambi e servirà qualche riflessione.

Voto: 6,5