Il Giudizio Universale: Spezia-Frosinone 2-1

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Spezia-Frosinone 2-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, beffa atroce sul fil di sirena)

IL MIGLIORE

Darboe

A sinistra Darboe (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Prende per mano la squadra e detta legge in un centrocampo dove lo Spezia ha elementi di spessore. Costruisce il gol di Cuni con un break ed assist da giocatore di personalità. Va vicino al gol 2 volte con altrettanti conclusioni da fuori area.

Canta e porta la croce. Viene sostituito dopo 23’ della ripresa e la squadra ne risente.

Voto: 7

Dal 23’ s.t. Garritano

Protagonista in negativo della partita con il fallo di mani che regala il rigore del pari allo Spezia. Si nota solo per questo.

Voto: 5

Cerofolini

Cerofolini in occasione del rigore

Se il Frosinone non va sotto in avvio di partita deve ringraziare il suo portiere bravissimo a salvare sui tentativi di Bandinelli ed Elia. Per il resto lo Spezia non lo impegna più di tanto. Sui gol può fare poco o nulla.

Voto: 6,5

Biraschi

Ultimo arrivo in casa-Frosinone e debutto per l’ex genoano. Gara ordinata sul centrodestra della difesa. Cerca di far valere la sua esperienza contro attaccanti che si fanno rispettare come Falcinelli, Pio Esposito e Soleri.

Voto: 6

Monterisi

Vivarini lo dirotta al centro del terzetto arretrato per sfruttare le sue doti di marcatore. Il difensore pugliese limita al massimo Pio Esposito e Falcinelli. Una partita di sostanza, una conferma per un giocatore sempre affidabile. Peccato per l’ammonizione, la seconda in altrettante gare.

Voto: 6,5

Marchizza

Stavolta giostra sul centrosinistra. Gara diligente, vince diversi duelli, si fa trovare pronto in costruzione. Su punizione costringe Pio Esposito ad una deviazione maldestra sulla traversa.

Voto: 6

J. Oyono

Jeremy Oyono

Il duello con Elia è difficile e talvolta lo vede soccombere. Ma fa parte del percorso di crescita di un ragazzo catapultato dalla Serie C francese alla B italiana. Rimedia un cartellino giallo.

Voto: 5,5

Dal 46’ s.t. Bracaglia

In campo sul corner dal quale nasce il 2-1.

Voto: s.v.

Cichella

Esordio in Serie B per il giovanissimo centrocampista scuola-Roma. Buone le impressioni lasciate da un ragazzo di appena 18 anni. Gioca con disinvoltura e personalità senza far trasparire benchè minima emozione.

Voto: 6

A. Oyono

Anthony Oyono vicino al gol

Un grande Sarr gli nega la gioia del gol dopo un bel tiro al volo su cross di Ghedjemis. Poi sofferenza frutto di una condizione da recuperare in toto e di un ritmo-partita ancora non al massimo. Ma può solo crescere.

Voto: 5,5

Ghedjemis

Viaggia a corrente alternata. Quando s’accende può far male ma poi troppe pause. Servirebbe maggiore continuità nel corso della partita. Costruisce la prima azione pericolosa del Frosinone, vicino al gol nel secondo tempo. Stanco, sostituito nel secondo tempo

Voto: 6

Dal 23’ s.t. Distefano

Non si ripete. Il suo impatto sul match stavolta non lascia il segno. Si vede davvero poco ma non sempre si può essere incisivi partendo dalla panchina.

Voto: 5,5

Ambrosino

Stesso discorso fatto per Ghedjemis. Strappi e frenate. Pericoloso nella ripresa. Palla al piede è un giocatore sopra le righe.

Voto: 6

Dal 33’ s.t. Kvernadze

Non riesce ad entrare in partita.

Voto: s.v.

Cuni

Cuni esulta con Oyono dopo la rete dell’1-0

Bravo e lucido a realizzare il gol del momentaneo vantaggio. Seconda rete in maglia giallazzurra dopo quella della stagione scorsa contro l’Empoli. Partita di lotta contro un marcatore tosto come Hristov.

Voto: 6,5

Dal 33’ s.t. Pecorino

Prima della rete di Aurelio salva la sua porta deviando sulla traversa il colpo di testa di Hristov. Non riesce comunque a scuotere l’attacco.

Voto: s.v.

Vivarini

Vincenzo Vivarini

Una partita impostata nella maniera giusta almeno fino al rigore dello Spezia. Formazione indovinata a partire dall’ultimo arrivato Biraschi gettato nella mischia subito fino a Cuni spesso criticato ed al giovane Cichella. Buon primo tempo con trame di gioco efficaci ed una tenuta da squadra. Paga una cattiva gestione del finale ed i cambi che stavolta non hanno inciso.

Sfortunato con la sostituzione di Bracaglia: ancora una volta si confermano poco consigliati i cambi sui corner. Una sconfitta che brucia ed ora il tecnico dovrà essere bravo a rialzare il morale della truppa in vista del doppio impegno interno tra martedì (Modena) e domenica (Juve Stabia).

Voto: 5,5