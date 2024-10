Il Giudizio Universale: Sudtirol-Frosinone 1-1

Il Pagellone di Sudtirol-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Pagellone di Sudtirol-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, avanti adagio: a Bolzano un altro punto per il morale)

IL MIGLIORE

Marchizza

Capitan Marchizza

Un gol, il primo in Serie B e col Frosinone, che illude. Peccato poteva essere il sigillo di una vittoria pesantissima. Una rete tra l’altro molto bella a coronamento di un’azione corale iniziata da Cichella, rifinita da Kvernadze e conclusa dal capitano. Al di là del gol, una partita di personalità, da capitano vero che cerca di caricarsi sulle spalle la squadra. La corsa sotto il settore dei tifosi ciociari la dice lunga. Da esterno di centrocampo sembra rendere di più. Morde le caviglie a Molina e riparte a tutta birra.

Voto: 7

Cerofolini

Salva letteralmente il risultato nel finale parando il tiro angolato di Masiello. Sarebbe stata l’ennesima beffa di una stagione a dir poco sfortunata. In precedenza para due volte su Rover evitando il gol degli altoatesini. Una garanzia.

Voto: 6,5

Biraschi

Esperienza e concentrazione sono gli ingredienti della sua partita. Tra i migliori della difesa, il più lucido nei momenti decisivi della sfida. Un giocatore che è destinato a diventare fondamentale per raggiungere gli obiettivi.

Voto: 6,5

Monterisi

Alla distanza paga un po’ di stanchezza dovuta agli impegni ravvicinati. Ingaggia un duello rusticano con Merkaj, cliente scorbutico. Nel secondo tempo si perde la marcatura su Odogwu in occasione del pari. Errore purtroppo decisivo.

Voto: 5,5

Lusuardi

Assente dai campi da aprile (4’ col Napoli) anche se l’ultima partita vera l’ha giocata addirittura a gennaio. E’ la mossa coraggiosa e a sorpresa di Greco. Il giovane difensore brasiliano parte discretamente anche se con il passare dei minuti paga il prezzo dell’inattività. Spesso deve incrociare i tacchetti con Rover, il più pericoloso del Sudtirol. Al pari di Monterisi è in ritardo su Odogwu nell’azione del gol. Ma ha tutte le attenuanti possibili.

Voto: 5,5

A. Oyono

Svolge il compitino. Una partita senza infamia e senza lode aspettando il vero Oyono che aveva fatto parlare di sé un po’ ovunque. Teme le sortite di Davi e per questo in molti frangenti resta bloccato.

Voto: 6

Garritano

Greco lo rilancia nell’undici titolare come mezzala destra. Il jolly calabrese risponde presente con una partita di sacrificio con qualche punta di qualità. Pericoloso in avvio di gara: centrale la sua conclusione.

Voto: 6

Dal 26’ s.t. Vural

Non ha l’impatto che forse ci s’aspettava. Anzi in occasione della rete del Suditirol è troppo morbido su Masiello permettendogli di crossare senza problemi.

Voto: 5,5

Cichella

Al rientro dopo l’infortunio, gioca con personalità, intelligenza tattica e tecnica. Qualche sbavatura soprattutto nel primo tempo ma in crescita durante la gara. Da applausi il lancio da cui nasce la rete del vantaggio. Per Greco un recupero importante.

Voto: 6,5

Dal 26’ s.t. Darboe

Non incide come potrebbe essendo fresco. Non attraversa comunque un gran momento di forma.

Voto: 5,5

Gelli

Si conferma sugli standard dell’ultima uscita. Tampona e riparte in un centrocampo dove il Sudtirol è tutt’altro che malleabile. Fondamentale nel possesso palla e negli strappi. Arriva con un attimo di ritardo all’appuntamento con il gol.

Voto: 6

Kvernadze

L’esterno offensivo Kvernadze

Si conquista la ribalta con una giocata importante che consente a Marchizza di segnare. Per il resto diversi spunti interessanti, mette in difficoltà Kofler, ma gli manca la scelta giusta ed il colpo risolutore. Greco lo vede attaccante puro e gli sta regalandio tanta fiducia. Può e deve crescere.

Voto: 6,5

Ambrosino

Sembra poco coinvolto, sicuramente non è servito a dovere, Pietrangeli e Masiello gli levano spazi. Tuttavia l’unica vera occasione nel primo tempo porta la sua firma: un tiro diabolico che mette a dura prova Drago.

Voto: 6

Dal 17’ s.t. Ghedjemis

Combina poco, eppure poteva essere la partita giusta per un contropiedista come lui.

Voto: 5,5

Greco

Leandro Greco

Secondo pareggio di fila, un altro passetto in avanti anche se la classifica resta molto pericolosa con le rivali che hanno hanno conquistato punti. Insomma serve uno scatto altrimenti diventa difficile pensare di poter rimontare. Per il resto la squadra conferma lo spirito mostrato col Pisa ma deve migliorare in zona d’attacco dove i giallazzurri faticano ad essere pericolosi. Scelte coraggiose (Lusuardi su tutte) e indovinate (il rientro di Cichella) ma i cambi non incidono. Domenica trasferta a Catanzaro e venerdì 8 novembre l’anticipo col Palermo: 2 partite già indicative.

Voto: 6