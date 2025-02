Il Lazio sugli sci vuole arrivare fino in… fondo

I regionali di nordico a Campocatino ed il Trofeo Orsello hanno confermato la crescita costante del movimento nel territorio. La stazione ciociara è stata teatro dei campionati laziali: successo dal punto di vista tecnico, organizzativo e turistico. Il Winter Subiaco fa man bassa di titoli e si confema fucina di talenti. Ad Ovindoli il Club MM Crew di Guarcino alza l’Orsello Cup

Se lo sci è una danza e la montagna è il suo partner, il fondo in particolare ha trovato con il Lazio un feeling speciale. E non solo per l’ennesima impresa di Maria Gismondi, atleta cresciuta nel Winter Sport Club Subiaco e nel comitato regionale, argento ai mondiali U23 di Schilpario nella staffetta mista 4×5 (Davide Ghio, Nadine Laurent e Martino Carollo i suoi compagni).

La pista Nordic Arena del Family Park di Campocatino, nel cuore della Ciociaria, infatti è stato teatro del grande successo riscosso dal “Trofeo Città di Subiaco” valido come Campionato laziale e gara nazionale per giovani, senior e master. Livello alto dal punto di vista tecnico pari a quello organizzativo dove Campocatino ha confermato le sue potenzialità e la voglia di rilancio malgrado la carenza di neve resta il vero problema.

Il Lazio sempre più leader

Campocatino ha ospitato i regionali di fondo

La manifestazione è stata organizzata magistralmente dal Winter Sport Club Subiaco, una società che rivaleggia con quelle del Nord sia come scuola (diversi i talenti sfornati) ma anche dal punto di vista dell’organizzazione. “Al di là del valore dei nostri atleti che hanno dimostrato la loro altissima competitività, dai più piccoli ai master – ha sottolineato Nicola Micozzi presidente del Winter Sport Club Subiaco – Siamo particolarmente soddisfatti di come è andata questa manifestazione dal punto di vista organizzativo e di partecipazione”.

“Il Lazio è certamente una delle regioni più preparate d’Italia per quel che riguarda lo sci di fondo – ha aggiunto Micozzi – Dobbiamo ringraziare il Comitato Lazio-Sardegna ed il presidente Ruggeri per il supporto che ci ha dato in questi anni. Un grazie particolare anche alla direzione della stazione per il gran lavoro svolto“. In effetti nonostante la carenza di neve gli addetti di Campocatino hanno fatto veri e propri miracoli per garantire il regolare svolgimento dell’importante manifestazione. Insomma la stazione ciociara continua il suo percorso sportivo-turistico in una località che merita di essere valorizzata.

Strapotere-Winter

Come da pronostico gli sciatori del Winter Sport Subiaco hanno fatto il pieno di titoli regionali. Un dominio quasi totale che pone il club all’avanguardia nazionale. Una fucina di potenziali campioni, di sicuro sciatori di buon livello. Si è partiti con i più piccoli che hanno visto trionfare Melissa Lollobattista e aTommaso Zivi. Nell’Under 10 successo di Noemi Mecci mentre nel maschile 4° posto per Gianmarco Onori.

Samuele Vena

Ancora 2 atleti del Winter Club si sono fregiati dei titoli Under 12, Sara Di Fusco e Andrea Di Pasquali mentre nell’Under 14 a tagliare per prima il traguardo è stata Sara Cignitti Proietti mentre Samuele Vena ha vinto il titolo giungendo terzo.

Nell’Under 16 la campionessa regionale è Giulia Semproni, seconda al traguardo precedendo la compagna di squadra Veronica Capitani. Nella categoria giovani-senior primo e campionato regionale Under 18 per Tommaso Tozzi, quarto posto per Alberto Tognetti che gli vale il titolo Senior e sesto Marco Orlandi che ha conquistato il campionato master. Nel femminile terza assoluta Marianna Micozzi e titolo senior.

Guarcino-super

Michele Sarra

Non solo fondo. Nello sci alpino continua l’ottimo lavoro dello Sci Club MM Crew di Guarcino che per il secondo anno di fila si è aggiudicato l’Orsello Cup, il classico appuntamento del calendario agonistico regionale che ha richiamato oltre 200 giovani sciatori. Le piste di Ovindoli, la “Montefreddo”, e Campo Felice, la “Leone” hanno ospitato la gara, giunta alla XV^ edizione e valida per il III Trofeo Energia Pura e per la classifica di qualificazione al Pinocchio sugli Sci 2025 (categoria Children). Avvincenti le manche che hanno visto in lizza i migliori talenti della nostra regione.

Lo Sci Club MM Crew di Guarcino ha preceduto lo SC Orsello e lo SC Livata. Per il team ciociaro spicca il successo nel gigante di Greta Di Michele (U14 F), davanti alla compagna di team Martina Vasselli, e l’argento nello speciale nonchè il doppio successo di Ludovica Del Pinto (S. Baby) e Riccardo Abbruzzetti (U10M). Vittorie anche per Pietro Gaetani (U9 M) nel gigante e per Serena Mingrone (U10 F) e Nicola Riario Sforza (U11M) nello speciale.

Lavinia Sambuco

Non è riuscita invece a bissare il successo la guarcinese Lavinia Sambuco uscita nella seconda manche (U16F) dello speciale, vinto dalla compagna di team Maria Vittoria Ranalli (SC Livata), davanti all’alatrense Michela Sarra (SC Orsello). Doppia vittoria per la promettentissima Greta Restante dello SC Livata ma guarcinese verace. Inoltre nella categoria Senior spiccano i due successi del sempreverde sciatore di Guarcino Pietro Verdecchia (SC Orsello).

Momento magico

Giorgio Sant’Andrea

Andrea Ruggeri, il presidente del Comitato Lazio-Sardegna, non nasconde l’orgoglio per la crescita costante del movimento laziale pronto ad effettuare un salto di qualità a livello nazionale. “L’Orsello Cup è stata un’altra tappa di avvicinamento agli appuntamenti clou della stagione ma soprattutto un’ottima verifica sullo stato di forma dei nostri ragazzi – ha sottolineato Ruggeri – Vedere tanto entusiasmo e tanti partecipanti ci riempie di orgoglio. Ci avviciniamo agli appuntamenti clou della stagione consapevoli delle nostre possibilità. E’ un buon momento, oserei dire quasi magico, per il nostro Comitato. Ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni non solo nello sci alpino ma anche in discipline come fondo e biathlon. L’obiettivo è proseguire il percorso di crescita di tutto il nostro movimento. Ma c’è ancora da lavorare tanto. Per crescere dobbiamo fare un ulteriore step, importante e decisivo”.