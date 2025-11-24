Il miglior attacco è… l’attacco: Alvini in zona promozione diretta a suon di gol

[IL PUNTO] Dopo la vittoria di Bari, il Frosinone è volato ad 1 punto dal secondo posto. A fare la differenza il reparto avanzato che con 25 reti è il migliore del torneo. La capolista brianzola si candida a nuovo Sassuolo, Modena rallenta, Palermo in crisi. In ascesa il Venezia, risale l'Empoli

“Gli attaccanti vincono le partite. Le difese i campionati”. L’aforisma è di John Gregory, ex calciatore e allenatore di Aston Villa, QPR e Derby County. Trascorsi anche in India ed Israele. Insomma un mestierante che ne ha viste di tutti i colori e non ha tutti i torti. In Italia infatti la solidità difensiva è stata quasi sempre l’arma principale delle squadre vincenti.

Ma il Frosinone di Alvini va decisamente controcorrente e sta costruendo il suo grande campionato sull’attacco che ancora una volta si conferma il migliore della Serie B con 25 reti. Le ultime 3 appunto a Bari che sono valse il primo successo al “San Nicola” e soprattutto un terzo posto ad una lunghezza dal secondo e a 4 dalla vetta.

Promozione diretta, s’accende la corsa

La tredicesima giornata, dopo la sosta, ha consacrato il Monza come padrone assoluto del campionato: i brianzoli hanno battuto il Cesena nello scontro al vertice, collezionando la settima vittoria di fila (il record è 11) ed allungando sul Modena (+3) e sugli stessi romagnoli (+6). La squadra di Bianco si candida a nuovo Sassuolo: chi ha vinto 7 gare di fila è sempre stato promosso, il Benevento nel 2019-2020 ed il Sassuolo l’anno scorso. Decisivo Obiang. Il Cesena, scavalcato dal Frosinone, scivola al quarto posto e deve guardarsi le spalle dal Venezia.

Nella corsa per la promozione diretta è entrato a pieno titolo il Frosinone dopo il colpaccio a Bari. Al di là degli obiettivi della vigilia e della giusta cautela dei protagonisti, la classifica ed il gioco oggi dice questo. Il miglior attacco ed una produzione offensiva importante spingono il Frosinone ad 1 punto dal secondo posto occupato dal Modena. A Bari il tris firmato da Raimondo, Bracaglia e Ghedjemis. Peccato per i 2 gol subiti come ha sottolineato Alvini: “Dobbiamo migliorare in questo senso”. Il Frosinone ha subito 13 reti ed è la quinta difesa.

Seconda partita senza vittoria per il Modena bloccata sul pari interno dal Sudtirol che non vince da 8 turni ma conquista 1 punto che fa morale nonostante la zona playout. “Non ho nulla da recriminare o rimproverare ai ragazzi che hanno disputato un’ottima partita contro un’avversaria che si è difesa bene. Ci è mancato solo il gol”, ha detto il tecnico modenese Andrea Sottil.

Rilancio-Venezia, Palermo in frenata

La prima vittoria in trasferta (seconda di fila) ha lanciato il Venezia al quinto posto a 22 a – 4 dal secondo posto. Successo pesante nel derby col Padova che si consola col ritorno in campo di Papu Gomez. “La squadra ha disputato altre partite importanti ma non sempre ha raccolto il giusto”, ha sottolineato il tecnico Giovanni Stroppa. Busio e Yeboah i match-winner. Il Venezia (terzo successo nelle ultime 4) lancia un segnale forte al campionato.

Crisi nel Palermo (1 vittoria nelle ultime 6) con i tifosi che hanno contestato la squadra a Chiavari dopo il pari contro una Virtus Entella tosta ed organizzata. “Se non riusciamo più a vincere, qualcosa non va. Non basta ciò che facciamo”, ha ammesso Pippo Inzaghi. Il sesto gol del difensore-bomber Tiritello ha portato in vantaggio l’Entella poi raggiunta da Pohjanpalo che ha ritrovato la rete dopo 5 turni.

Empoli e Mantova in ascesa

La tredicesima giornata ha confermato l’ottimo momento di Empoli e Mantova. I toscani hanno infilato la seconda vittoria di fila vincendo 3-0 ad Avellino grazie ad Elia, Saporiti e Pellegri (in gol dopo un anno). L’Empoli si è affacciata in zona playoff a quota 17. Il tecnico Alessio Dionisi pare aver trovato la quadra: “Grande gruppo e l’abbraccio di tutti a Pellegri è un bel segnale”, ha detto il trainer. Secondo ko di fila per l’Avellino, primi fischi e la posizione di Biancolino non è più salda. Nonostante la classifica sia ancora accettabile.

Prosegue la rimonta del Mantova che strapazza uno Spezia sempre più in crisi (stasera potrebbe precipitare all’ultimo posto se la Samp batterà la Juve Stabia). “Siamo stati troppo passivi, è stata una lezione che ci servirà”, ha sottolineato amareggiato Roberto Donadoni alla guida degli spezzini da 2 giornate. I lombardi, alla terza vittoria consecutiva, liquidano gli avversari con un 4-1 firmato dal solito Ruocco (terza gol di fila), Cella e Marras (2) dopo l’illusorio vantaggio di Aurelio. Il Mantova balza a 14 per la prima volta fuori dai playout.

Le altre

Nell’anticipo del venerdì pirotecnico 3-3 tra Catanzaro e Pescara. L’avventura di Giorgio Gorgone sulla panchina degli abruzzesi inizia con 1 pari ed una prova di carattere. “Il Pescara è vivo. Abbiamo dimostrato coraggio e spirito di sacrificio. Dobbiamo lavorare sull’attenzione”, ha sottolineato l’ex tecnico del Frosinone Primavera.

Il Catanzaro, dopo il ko con l’Empoli, spreca in casa l’occasione per riprendere quota in zona playoff. Girandola di gol: vantaggio del Pescara con Di Nardo, pari dell’ex capitano canarino Brighenti, 1-2 di Corazza, Pittarello e Buso ribaltano il risultato ma nel recupero ancora Corazza sigla il 3-3.

La sfida del centro classifica tra Carrarese e Reggiana è terminata a reti bianche. La Reggiana è rimasta nei playoff ed aspetta il match di sabato pomeriggio in casa contro il lanciato Frosinone dell’ex Alvini. Il tecnico Davide Dionigi non sarà in panchina con i ciociari perché espulso.

“Eppure non avevo parlato per l’intera partita, con un po’ di buon senso il cartellino poteva essere evitato”, ha commentato l’allenatore reggiano soddisfatto della prova dei suoi. In serata la giornata si chiuderà con Sampdoria-Juve Stabia. I blucerchiati, pur falcidiati dalle assenze, hanno bisogno di punti-salvezza.

Il prossimo turno

La 14^ giornata si aprirà col botto venerdì prossimo: al “Manuzzi” si giocherà lo scontro al vertice tra Cesena e Modena con i romagnoli che potrebbero agganciare al secondo posto gli avversari. Non sarà un turno facile per le prime. Il Monza, domenica 30, sarà impegnato sul campo della Juve Stabia e non se la porterà da casa. Trasferta insidiosa per il Frosinone nella tana della Reggiana. Il Venezia ospiterà il Mantova in una gara tra squadre in forma.

Gara delicata per il Palermo che contro la Carrarese non potrà più sbagliare. Empoli-Bari, Pescara-Padova e Catanzaro-Entella completano il programma del sabato. Domenica il derby-salvezza Spezia-Sampdoria oltre a Juve Stabia-Monza.