Il Modena fallisce il controsorpasso: è primato vero per il Frosinone

[IL PUNTO] La squadra di Alvini resta in testa grazie al pari degli emiliani a Carrara e si conferma la grande rivelazione del campionato. Sesta giornata nel segno della "X": ben 8 i pareggi. Continua la crisi della Sampdoria, impasse di Empoli e Monza

Alessandro Salines Lo sport come passione

Lo scatto del Frosinone con la ciliegina del primato, le frenate di Modena e Palermo, la caduta del Cesena. Le conferme di Juve Stabia ed Avellino. La strana imbattibilità del Catanzaro. L’impasse di Empoli e Monza. La crisi senza fine di Bari, Spezia, Mantova e Sampdoria. Ed un turno all’insegna dei pareggi: 8 su 10 partite.

Dopo il primo infrasettimanale, valido per la sesta giornata, il campionato ha pronunciato le sue sentenze. Non definitive ovviamente con 32 giornate da disputare ma sicuramente da tenerne conto perché la classifica si muove ed i punti hanno sempre un peso specifico.

Alvini promosso a pieni voti

Max Alvini

Per il Frosinone è primato vero dopo il pari del Modena a Carrara che ha fallito il controsorpasso. Un primo posto inatteso e strameritato. La sfida col Cesena era una sorta di primo esame di maturità: il Frosinone lo ha superato alla grande ridimensionando un’avversaria che in trasferta aveva sempre vinto (3 su 3) e si è presentata con credenziali importanti.

La squadra giallazzurra ha comandato la gara come ha fatto a Mantova. E non è un caso che abbia segnato la bellezza di 8 gol in 2 gare. Il miglior attacco (13 gol) e la terza difesa meno battuta (4 reti subite) sono la sintesi di un complesso che sta funzionando in tutte le sue componenti. Dimostrando equilibrio.

Alvini dunque resta imbattuto e si gode il primato anche se giustamente alla fine della partita ha dovuto vestire la tuta del pompiere per spegnere i facili entusiasmi. Ma sognare non costa nulla ed i tifosi già viaggiano con la fantasia. D’altronde è la migliore partenza dell’era Stirpe tra Serie A, B e C. In tutto 23 campionati.

A. Oyono in azione

Al contrario il Cesena ha perso la prima partita del campionato. I bianconeri hanno fatto poco per impensierire Ghedjemis e compagni. “Non siamo una squadra imbattibile purtroppo: se qualcuno di noi pensava di esserlo, sbagliava di grosso. Siamo solo alla sesta giornata, ora rimettiamoci al lavoro“, ha ammesso il tecnico Michele Mignani.

Modena e Palermo in frenata, Venezia non sfonda

Come detto il Modena non è andato oltre lo 0-0 a Carrara, campo comunque ostico ed avversaria di tutto rispetto. Il pari non ha permesso il controsorpasso al Frosinone ma è bastato per l’aggancio. I gialli di Sottil meno brillanti rispetto alle prime giornate ed il turnover non ha pagato come sperato dal tecnico.

Cotali, terzino del Modena ed ex Frosinone

Il big-match Palermo-Venezia si è risolto con un nulla di fatto. Di sicuro il pari non dispiace al Venezia che esce indenne dal “Barbera” e dà continuità al successo con lo Spezia. Certo per puntare in alto serve un cambio di passo e lo “specialista” Stroppa lo sa benissimo. “Complimenti ai ragazzi per la prestazione ma ancora ci manca qualcosa per essere più bravi”, ha ammesso l’allenatore dei lagunari.

Il Palermo, al secondo pareggio di fila, non ha sfruttato il fattore-campo con 35 mila tifosi a spingere. La macchina da guerra di Inzaghi si è inceppata? Presto per dirlo. Due punti in altrettante partite non possono accontentare i rosanero ma si può ripartire dall’imbattibilità. “Abbiamo affrontato uno squadrone dimostrando di essere all’altezza. E’ un ulteriore step nel nostro percorso per diventare un gruppo vincente”, ha osservato Inzaghi. Ma il Palermo è apparso stanco e troppo guardingo.

Suonano le… campane

Enrici dell’Avellino in marcatura su Ghedjemis (Foto © Mario Salati)

La Juve Stabia ha difeso l’imbattibilità superando il Mantova 2-1 (Ruggiero, Candellone e Mancuso). Come la stagione scorsa, campani in zona playoff e sempre insidiosi. Sfatato pure il tabù-Romeo Menti con la prima vittoria interna. L’addio di Pagliuca non sembra aver lasciato strascichi: il tecnico Abate è riuscito a dare una quadratura importante.

Restando in Campania, l’Avellino ha agganciato il Cesena a quota 11 grazie al pareggio (2-2) in rimonta sul campo del Padova. Gli irpini non hanno centrato il poker di vittorie ma hanno inanellato il quinto risultato utile di fila. Prova di carattere per l’Avellino con Biasci e Lescano che hanno raggiunto i veneti sul doppio vantaggio (Sgarbi e Buonaiuto). Anche il Padova ha allungato la striscia positiva (3 risultati), salendo ad 8. Ma resta l’amarezza per non essere riuscito a tenere il 2-0.

Il tecnico Fabrizio Castori (Foto Ianuale)

Pari rocambolesco tra Pescara e Sudtirol. Gli abruzzesi hanno acciuffato l’1-1 in pieno recupero con il primo gol in Serie B di Meazzi. Altra dimostrazione di carattere per la squadra di Vincenzo Vivarini. Tanto rammarico invece per Castori: la rete dell’ex Coulibaly avrebbe regalato agli altoatesini un bel balzo in avanti. Ora rinviato.

Cercasi disperatamente vittoria

Ancora senza successi, Bari, Spezia e Sampdoria non riescono ad uscire dal tunnel della crisi. E le prossime gare potrebbero essere decisive per il futuro dei rispettivi tecnici. I pugliesi hanno pareggiato 2-2 in casa dell’Entella. Il gol di Verreth, dedicato al figlioletto morto di recente, è stata una delle poche note positive per il Bari salvato nel finale da Gytkjaer dopo i sigilli di Fumagalli e Tiritiello. Per l’Entella un’occasione sprecata ma il punto ha interrotto la miniserie di 2 sconfitte.

Fabio Caserta

Non svolta neppure lo Spezia fermato sul pari dalla Reggiana. Dopo 2 sconfitte di fila, un brodino per D’Angelo al quale non basta la rete di Lapadula. I liguri hanno pagato l’espulsione di Hrstov e sono stati acciuffati da Girma. La Reggiana ha effettuato un passetto in avanti anche se resta il rammarico per non aver saputo sfruttare in pieno la superiorità numerica.

Ancora una volta niente da fare per la Sampdoria contro il Catanzaro specialista in pareggi (6-6) e quindi ancora imbattuto. I blucerchiati restano all’ultimo posto con la miseria di 2 punti ed una crisi sempre più difficile da superare. “Aspetto positivo non aver preso gol, adesso dobbiamo vincere”, ha detto il tecnico Donati.

Empoli e Monza al palo

L’1-1 al “Castellani” ha scontentato tutti. L’Empoli ha ripreso gli avversari con Guarino dopo il vantaggio di Carboni ma non sa più vincere: dopo il successo all’esordio, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il Monza non ha riscattato la sconfitta col Padova: le aspettative erano sicuramente altre. Partita comunque nervosa con l’espulsione dei due tecnici Guido Pagliuca e Paolo Bianco.

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

Buio pesto per il Mantova. Dopo la disfatta in casa col Frosinone, altro ko a Castellammare di Stabia. Il tecnico Davide Possanzini si giocherà la panchina ad Avellino. Il dt Christian Botturi comunque ha cercato di gettare acqua sul fuoco: “La squadra ha reagito, ora stateci vicino”.

Prossimo turno, il clou Venezia-Frosinone

Sabato si tornerà in campo per la settima giornata con 6 partite. Il giorno dopo il resto del programma. Spicca Venezia-Frosinone alle 15. Stroppa spera in una vittoria che possa regalare la vera svolta pur riconoscendo la forza del Frosinone. Al “Penzo” sarà una sfida tutta da vivere.

Giovanni Stroppa

Sempre sabato in campo il Palermo a La Spezia ed il Cesena in casa contro la Reggiana. Match a dir poco delicati. Non sono da meno Avellino-Mantova, Bari-Padova e Monza-Catanzaro. Un sabato di Serie B che potrebbe strascichi sul futuro di alcuni allenatori.

Domenica 4 partite. Si comincerà alle 15 con Carrarese-Juve Stabia e Sudtirol-Empoli. Alle 17.15 la Sampdoria ospiterà il Pescara. Chiusura con il posticipo delle 19.30 tra Modena e Virtus Entella