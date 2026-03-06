Il Mondiale Rally passa da Roma, ma il motore resta in Ciociaria

Via ai primi test per il Mondiale Rally che dal 2027 lascerà la Sardegna per approdare a Roma. La provincia di Frosinone continuerà ad avere un ruolo centrale: meno visibile all’inizio, ma decisivo nell’organizzazione

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Mondiale a Roma, ma la storia parte dalla Ciociaria

Il Rally resta in Ciociaria. Anche se è Mondiale, anche se è iridato, anche se per ora il rombo dei suoi motori non si sente e si sposta per un po’ nel nord del Lazio. Dal 2027 il Mondiale Rally WRC lascerà la Sardegna per correre tra le curve del Lazio, con Roma come palcoscenico principale della tappa italiana. Una svolta storica per il motorsport nazionale: per la prima volta dopo anni il grande rally iridato torna sulla terraferma italiana. E la provincia di Frosinone continuerà ad avere un ruolo.

(Foto © Stefano Spalletta)

Dietro questa operazione c’è un lavoro portato avanti a più mani. Che hanno sviluppato un progetto capace di trasformare negli ultimi anni il Rally di Roma Capitale in uno degli eventi più importanti del panorama europeo. Un percorso costruito con pazienza, relazioni istituzionali e soprattutto con una visione molto chiara: portare il grande rally internazionale nel cuore del Lazio.

Quel percorso, negli anni scorsi, ha avuto nella provincia di Frosinone uno dei suoi pilastri. Nel Rally di Roma e del Lazio, prima della promozione a Mondiale, Fiuggi è stata quartier generale, prove speciali tra i monti ernici, passaggi spettacolari tra borghi e vallate: negli anni la Ciociaria è diventata uno dei laboratori tecnici del rally.

E anche con il Mondiale la sostanza non cambierà. Dal quartier generale della squadra organizzativa la linea è chiara: la provincia di Frosinone continuerà ad avere un ruolo centrale, sia nelle prove speciali sia nell’organizzazione logistica dell’evento.

Il rombo che oggi non si sente

È anche dall’esperienza maturata in Ciociaria che nasce il salto verso il Mondiale. Per questo motivo, anche se la gara avrà una dimensione più ampia e una regia internazionale, la provincia di Frosinone continuerà ad avere un ruolo centrale nelle prove e soprattutto nell’organizzazione. Il rally cambia scala. Ma le radici restano le stesse.

C’è però una fase che può generare un equivoco. In questo momento il lavoro preparatorio è quasi invisibile. Non ci sono motori accesi, non ci sono prove spettacolari e non ci sono immagini da social. Ma è proprio adesso che si sta costruendo il Mondiale . Il team del Rally di Roma conosce ogni curva della Ciociaria, ogni possibile criticità delle strade utilizzate negli anni. Sa dove si può correre e dove bisogna intervenire. Questo significa che qui gran parte del lavoro è già stato fatto. Il vero lavoro di studio riguarda territori meno battuti, in particolare alcune zone del reatino. Strade da analizzare, percorsi da testare, sicurezza da verificare.

È il lavoro silenzioso che precede ogni grande evento. Per questo motivo la Ciociaria potrà sembrare meno protagonista nella fase iniziale. Ma è solo una questione di prospettiva. In realtà il territorio che ha fatto nascere il progetto resta uno degli snodi più solidi dell’intera organizzazione.

La forza di un progetto nato dal territorio

Il Mondiale Rally nel Lazio non è un evento calato dall’alto. È il risultato di un progetto costruito nel tempo. Il Rally di Roma Capitale ha dimostrato che un evento sportivo può diventare anche una leva di sviluppo territoriale. Turismo, promozione internazionale, indotto economico. E proprio la provincia di Frosinone è stata una delle principali artefici di questo modello. Per questo il rally resta dove è nato. Anche se adesso è diventato mondiale. E anche se, per il momento, il rombo dei motori non si sente ancora.

La fase di studio iniziale del Mondiale si concentrerà su territori meno battuti, come alcune aree del reatino, dove bisogna testare percorsi, sicurezza e logistica. È un lavoro che richiede mesi di sopralluoghi, simulazioni e verifiche. In Ciociaria invece gran parte di questo lavoro è già stato fatto negli anni grazie alle edizioni del Rally di Roma e del Rally del Lazio Cassino, manifestazioni che hanno dimostrato la qualità organizzativa del territorio e la sua capacità di accogliere grandi eventi sportivi.

Ecco perché la presenza iniziale potrà sembrare più discreta. Ma in realtà il motore organizzativo resta profondamente radicato qui.

Il modello Rendina: sport, territorio e indotto

Giancarlo Righini

Il progetto che porta il Mondiale Rally nel Lazio non è soltanto una storia sportiva. È anche un modello di sviluppo territoriale. Sul quale la Regione Lazio ha scommesso, seguendo l’iter ed affiancando, per quanto di sua competenza, gli organizzatori. Negli ultimi anni il Rally di Roma Capitale ha dimostrato come un evento motoristico possa diventare un grande strumento di promozione turistica. L’edizione più recente ha raggiunto milioni di spettatori televisivi in tutto il mondo e un indotto economico superiore ai quaranta milioni di euro lungo il percorso.

Hotel pieni, ristoranti affollati, migliaia di addetti ai lavori e appassionati arrivati da tutta Europa. Non è un caso che il rally sia stato premiato con il Casco Italia, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del motorsport nazionale, proprio per la qualità organizzativa e per la capacità di coniugare competizione, territorio e visione internazionale.

Il Mondiale rappresenta ora il passo successivo. E anche se la ribalta mediatica sarà inevitabilmente concentrata su Roma, la regia dell’operazione continuerà a passare da quella rete di territori che negli anni hanno costruito il successo della manifestazione.

Tra questi, la Ciociaria resta uno dei nodi più solidi. Perché nel rally, come nella politica dei grandi eventi, le curve più importanti non sono sempre quelle che si vedono in televisione.