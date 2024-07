Il mosaico inizia a prendere forma: dopo Cittadini, ecco Ambrosino

Quasi fatta per l’arrivo al Frosinone dell’attaccante del Napoli. Sarà il secondo rinforzo in un mercato finora a fari spenti. Nelle prossime ore Brescianini potrebbe lasciare il ritiro per trasferirsi all’Atalanta. Tutte le trattative

Eppur si muove. Senza affannarsi come avevano avvisato a turno il presidente Maurizio Stirpe ed il plenipotenziario direttore Guido Angelozzi. “Prendere quei giocatori che servono per gli aggiustamenti alla rosa ma con calma e senza farci prendere dalla frenesia”, hanno detto Stirpe ed Angelozzi nelle rispettive conferenze stampa d’inizio stagione. E così è arrivato il primo rinforzo (Cittadini) dopo la prima cessione (Harroui).

Nelle prossime ore potrebbero concretizzarsi altre 2 operazioni (Brescianini all’Atalanta e l’arrivo di Ambrosino). E così il mercato del Frosinone entra nel vivo a fari spenti e senza proclami cercando gli uomini giusti al posto giusto in un organico che ha dei valori assodati. Una strategia ben definita nel perimetro di un calcio sostenibile con i giovani in primo piano. Non caso il primo acquisto Cittadini ha 22 anni ed il prossimo Ambrosino non ha ancora compiuto 21.

Il baby-bomber del Napoli secondo colpo

Giorgio Cittadini ai tempi del Modena

Come anticipato nei giorni scorsi, ieri è arrivata l’ufficializzazione del difensore centrale Giorgio Cittadini in prestito secco dall’Atalanta. Un giocatore di cui si parla bene da più di qualche stagione. Infatti l’Atalanta continua a cederlo in prestito: evidentemente crede nelle sue potenzialità e non vuole perderne il controllo. Cittadini andrà a puntellare il reparto arretrato regalando tanta fisicità. A questo punto potrebbe sostituire Romagnoli dato per partente.

Vincenzo Vivarini

Nelle prossime ore dovrebbe toccare all’attaccante Giuseppe Ambrosino raggiungere il ritiro di Fiuggi. Un’operazione nell’aria già da alcuni giorni. Il centravanti di Procida arriverà in prestito dal Napoli e ritroverà Vincenzo Vivarini con il quale è stato a Catanzaro segnando 3 reti in 28 presenze. Un elemento che il Frosinone ha seguito a lungo bruciando la concorrenza del Bari e di altri club. Insomma un attaccante sul quale Vivarini e la dirigenza contano molto tenendo presente che attualmente in rosa c’è solo una punta centrale (Cuni) dopo gli addii di Cheddira e Kaio Jorge. Ambrosino nel 2021-2022 è stato capocannoniere del campionato Primavera con 19 reti. “Il nostro mercato sarà orientato soprattutto sulla qualità”, ha detto Vivarini.

Gli altri obiettivi

Guido Angelozzi

Cittadini ed Ambrosino non saranno ovviamente gli unici rinforzi. Diversi i profili accostati al Frosinone ma quelli caldi probabilmente sono top secret da parte della dirigenza giallazzurra pronta a tirarli fuori al momento opportuno. Di sicuro il centrocampo avrà bisogno di puntelli dopo la partenza di Harroui e quella molto probabile di Brescianini.

In tal senso sono girati i nomi dei giovani Capuano e Nonge della Juventus con il quale il Frosinone ha un canale aperto dopo i movimenti effettuati nelle stagioni scorse. A proposito di Juve era stato accostato ai giallazzurri anche l’attaccante Pecorino ma l’arrivo di Ambrosino potrebbe aver escluso l’ipotesi. Altre voci parlano di un interessamento recente del terzino Ricciardi dell’Avellino.

Brescianini in dirittura d’arrivo

Canotto, Selvini ed Evan richiesto dalla Pergolettese

Il centrocampista è ormai ad un passo dall’Atalanta. Nelle prossime ore il trasferimento potrebbe chiudersi per 10 milioni di euro di cui la metà andrà versata al Milan. L’arrivo di Cittadini pare abbia accelerato la trattativa pur essendo operazioni slegate. La Dea ha superato concorrenza di Fiorentina, Bologna, Napoli e Lazio ultima squadra a farsi sotto.

La Sampdoria resta forte sul difensore centrale Romagnoli al quale è stato proposto un biennale. Il diesse blucerchiato Accardi ha confermato l’interessamento ma la Samp deve cedere prima di affondare il colpo. Sul piede di partenza i giovani Bracaglia ed Evan richiesti dalla Pergolettese. Idem Luciani che potrebbe tornare al Messina dove è stato in prestito la scorsa stagione.