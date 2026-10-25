Il pagellone di Atalanta-Frosinone 4-4

Il “giudizio universale” su Atalanta-Frosinone 4-4. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

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Il “giudizio universale” su Atalanta-Frosinone 4-4. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

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PALMISANI

Grande gara nonostante i 4 gol per Palmisani (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Poche responsabilità sui quattro gol subiti dall’estremo difensore ciociaro. Si esalta però nel secondo tempo su Zalewski, tenendo a galla i suoi nel momento di massima pressione e salvando il risultato con un riflesso prodigioso sul proprio palo per sbarrare la strada all’ex Roma.

Voto 6,5

​OYONO

Sicuramente il migliore della retroguardia schierata da Alvini, soprattutto per il suo intervento decisivo nel primo tempo quando sventa la minaccia avversaria sradicando il pallone sulla linea di porta in scivolata ed evitando un gol praticamente fatto.

Voto 7

(Dal 88′ TCHATO – Ha sui piedi la palla della vittoria a un minuto dal suo ingresso, ma Carnesecchi gli nega la gioia del gol all’esordio in Serie A. S.V.)

​CALVANI

La chiusura su Krstovic

Dopo una prima frazione in affanno, cresce esponenzialmente nella ripresa: provvidenziale una chiusura perfetta in scivolata su un indiavolato Krstovic libero in area e pronto a colpire a botta sicura, unita a diversi interventi salvifici per togliere le castagne dal fuoco.

Voto 6,5

​CITTADINI

Si perde la marcatura nell’azione del momentaneo pareggio di Krstovic, che lo mette in difficoltà per tutto l’arco del match. Causa inoltre il rigore del parziale 2-2 con un intervento scomposto e scoordinato in area: prova opaca di un avvio di stagione sempre in trincea.

Voto 5

(Dal 74′ MONTERISI – S.V.)

​BRACAGLIA

Gabriele Bracaglia ammonito in avvio

Pomeriggio di sofferenza per il laterale giallazzurro, ammonito in avvio per arginare le continue folate di Bellanova sulla sua corsia. Ha qualche responsabilità, seppur secondaria rispetto ai meriti dell’avversario, sul gol del 3-2 di Krstovic, quando si fa anticipare sul primo palo dal centravanti montenegrino che colpisce a rete con una girata da attaccante vero. Alvini non rischia nulla e lo lascia negli spogliatoi ad inizio ripresa.

Voto 5,5

(Dal 46′ TERZIC – Impatto eccellente ed ennesima mossa vincente dalla panchina: dà sostanza alle ripartenze e si fa apprezzare per il lavoro di disturbo sull’occasione per Krstovic a campo aperto. La bordata del definitivo 4-4 è la ciliegina sulla torta di una ripresa da incorniciare. Voto 7)

​MASINI

Si dedica quasi esclusivamente ai compiti difensivi affidatigli da Alvini, disputando una gara di grande sacrificio prima della sostituzione a metà ripresa quando, stremato, lascia il campo per il suo alter ego Cichella.

Voto 6

(Dal 64′ CICHELLA – Spreca malamente un contropiede in superiorità numerica, rifinendo con un traversone impreciso dopo l’imbucata illuminante di Calò con l’esterno del piede. Con maggiore lucidità avrebbe potuto regalare ai compagni il gol del pari con qualche minuto d’anticipo. Voto 5,5)

​CALÒ

Il 3-3 di Calò (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Ennesima prodezza balistica del centrocampista giallazzurro, che raccoglie l’invito di Ghedjemis e disegna un destro a giro sul secondo palo dal vertice opposto, beffando Carnesecchi e firmando il terzo centro in campionato, il secondo consecutivo dopo la prodezza contro il Sassuolo. Un gol utile per ridare morale al Frosinone dopo appena tre minuti dall’inizio del secondo tempo.

Voto 8

​KVERNADZE

Gara sottotono per il georgiano, mai in grado di trovare il guizzo per pungere la retroguardia bergamasca. Chiude con appena due conclusioni velleitarie, un solo dribbling riuscito e un cartellino giallo allo scadere del primo tempo che ne condiziona parte del match.

Voto 5,5

(Dal 64′ ZERBIN – Entra con la grinta e lo spirito giusto, provando a sfondare sulla fascia senza però riuscire a pungere la retroguardia di casa. Voto 6)

​SCHMID

Fiuto felino: si fionda sul retropassaggio sconsiderato di Ederson e fulmina Carnesecchi per il vantaggio lampo del Frosinone dopo appena 35 secondi di gioco. Si ripete con una splendida proiezione a rimorchio per supportare Ghedjemis e siglare la sua prima doppietta stagionale, utile al nuovo, momentaneo, sorpasso. Il trequartista austriaco si sta prendendo la scena a suon di grandi prestazioni dopo le prime uscite sottotono, brillando anche per leadership e ripiegamenti preziosi. Ai tre assist stagionali unisce ora anche i suoi primi due gol in campionato.

Voto 8

​GHEDJEMIS

Il goal di Ghedjemis (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Finalmente il vero Ghedjemis. Un vero e proprio “trattore” sulla fascia: serve in rapida successione il primo, secondo e terzo assist della sua stagione per Schmid, Calò e Terzic. Punta, salta l’uomo e manda in tilt la difesa atalantina, impegnando severamente Carnesecchi con tre conclusioni in porta. La sua miglior versione dell’anno: una risorsa straordinaria per Alvini e per il Frosinone.

Voto 8,5

​RAIMONDO

Lavoro sporco da vero pivot: usa il fisico per ripulire palloni e tagliare fuori il suo diretto marcatore in occasione del momentaneo 1-2, aprendo la strada a Ghedjemis, autore dell’assist. Fa a sportellate per novanta minuti contro i centrali bergamaschi, creando spazi vitali per gli inserimenti dei compagni.

Voto 6,5

​ALLENATORE: ALVINI

Max Alvini (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Rifiuta la via della prudenza e sceglie di giocarsela a viso aperto, contribuendo a dar vita alla partita più spettacolare della prima parte di stagione di questa Serie A. Raccoglie un punto d’oro e dal peso specifico enorme su un campo ostico nonostante il periodo non felicissimo della Dea, confermando ancora una volta uno spirito e un’identità di gioco invidiabile per una squadra neopromossa.

Voto 7