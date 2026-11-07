Il pagellone di Cagliari – Frosinone 1-0

Il “giudizio universale” su Cagliari - Frosinone 1-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

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Il “giudizio universale” su Cagliari – Frosinone 1-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

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PALMISANI

Monterisi e Palmisani bloccano Mendy (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Primo tempo vissuto ai margini degli eventi, in cui non ha alcuna responsabilità sulla prodezza balistica di Adopo. Si fa trovare pronto in avvio di ripresa, tenendo in vita i suoi, sfoderando un riflesso sensazionale su Mendy, impedendogli la gioia di un gol praticamente fatto (0,76 di xG secondo i dati ufficiali).

Voto 6,5

​OYONO

Gara ordinata, pulita e priva di sbavature: l’ennesima conferma di un avvio di stagione ampiamente positivo per il laterale gabonese. Vola via sulla corsia archiviando 2 dribbling riusciti prima di lasciare il campo, macchiando la prova solo con un cartellino giallo.

Voto 6

Dal 70′ BOBCEK

Alvini lo getta nella mischia per alzare i centimetri e sfruttare i traversoni nei sedici metri, ma nei venti minuti a disposizione non riesce mai a pungere, toccando appena 5 palloni.

Voto 5,5

​CALVANI

Calvani contende la sfera a Daniel Maldini (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Approccio autoritario e di altissimo spessore per il centrale giallazzurro, in perfetta continuità con il suo momento magico. Si conferma provvidenziale anche nella ripresa, sventando un paio di potenziali pericoli in campo aperto durante i contropiedi avversari, con i suoi sbilanciati alla ricerca del pareggio.

Voto 6,5

​MONTERISI

Ingaggia una battaglia fisica logorante contro un cliente scorbutico come Mendy. Il capitano giallazzurro ne esce vincitore, con ben 14 duelli vinti, sfiorando la perfezione nel gioco aereo (10 su 12). Nel finale cambia il diretto avversario ma non il copione del suo match, chiudendo lo specchio di porta a Kevin Carlos. Terza prova consecutiva di spessore che ne consolida ulteriormente la leadership nelle gerarchie difensive di Alvini.

Voto 6,5

​BRACAGLIA

La sua contesa dura appena quarantacinque minuti: patisce la verve di un intraprendente Trepy ed è costretto a spendere un’ammonizione in avvio. Un giallo pesante, che complice la diffida gli costerà lo stop forzato nel prossimo impegno contro il Milan, che si giocherà tra due settimane al rientro in campo dalla sosta nazionali.

Voto 5,5

Un colpo di testa di Tchato

Dal 46′ TCHATO

Rischia qualcosa con un paio di disimpegni avventati che per poco non innescano gli avanti isolani, ma se la cava con stile, garantendo anche frequenti superiorità numeriche sul proprio binario e qualche cross interessante.

Voto 6

​CALÒ

Scalda subito i guantoni di Caprile nella prima frazione con le prime due conclusioni dei giallazzurri. Il copione non cambia nella ripresa, ma trova sulla sua strada ancora una volta il portiere avversario, in assoluta giornata di grazia, che gli nega la gioia del quinto gol consecutivo con un intervento prodigioso in area di rigore.

Voto 6,5

​CICHELLA

Prosegue l’alternanza al fianco di Calò: Alvini punta sull’ex Primavera della Roma dal primo minuto. Dopo un paio di inserimenti insidiosi, accusa una leggera ingenuità in marcatura su Adopo al limite dell’area, offrendo al centrocampista sardo lo spazio per fulminare Palmisani sotto la traversa. Nella ripresa ha sul destro il pallone della vita per il pari, ma prima l’opposizione di Caprile, poi la traversa e soprattutto una gran dose di sfortuna, gli negano la gioia del gol.

Voto 6

(Dall’80’ FINI – S.V.)

​GHEDJEMIS

Il tiro di Ghedjemis (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Cerca con insistenza la chiave per scardinare la retroguardia avversaria, puntando sistematicamente Grandu e cercando i compagni al centro. Una mole di iniziative che purtroppo non produce la svolta sperata, sbattendo costantemente sul muro sardo e firmando un unico tentativo velleitario bloccato senza affanni da Caprile.

Voto 5,5

​SCHMID

L’austriaco finisce per smarrirsi in una giornata complessivamente poco ispirata del reparto avanzato giallazzurro, faticando a trovare la giocata illuminante per cambiare l’inerzia del match.

Voto 5,5

Dal 70′ HASA

Più volte cercato dai compagni nel segmento di gara concessogli da Alvini. Si posiziona sul centro-destra della trequarti cercando di dialogare spesso con Ghedjemis, ma la scintilla per accendere il pari non si accende.

Voto 6

​KVERNADZE

Kvernadze che contende palla a Ze’ Pedro (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Pomeriggio complicato e opaco per l’esterno georgiano, probabilmente il peggiore dal suo inizio campionato. Il numero 17 non riesce mai ad azionare il “turbo” in progressione e nel dribbling, provando in tre circostanze la conclusione verso porta di Caprile, senza mai trovare lo specchio.

Voto 5

Dal 65′ ZERBIN

Alvini prova a pescare freschezza dalla panchina per ovviare alle difficoltà del georgiano. La musica però non cambia: l’ex Napoli fatica a pungere e si limita a guadagnare un giallo ai danni di Zé Pedro.

Voto 5,5

​BIRILIGEA

Prima da titolare dopo lo stop di Raimondo: l’attaccante romeno lotta con generosità facendo a sportellate con la retroguardia del Cagliari e facendosi apprezzare anche nel lavoro di raccordo e cucitura della manovra. Resta il grande rimpianto per l’episodio da moviola nel secondo tempo, quando Deiola lo atterra nettamente in area: per Ayroldi è tutto regolare e il Var sorvola, ma i dubbi sulla decisione del direttore di gara restano.

Voto 6

​ALVINI

La grinta di Max Alvini (Foto: Fabio Murru © Ansa)

La striscia di risultati utili si interrompe per mano di un superlativo Caprile, autentico man of the match con 9 interventi provvidenziali. Nel finale il tecnico si gioca il tutto per tutto ridisegnando la squadra con una trazione anteriore massiccia (Bobcek, Fini, Zerbin, Birligea, Hasa e Ghedjemis contemporaneamente in campo) .

La sconfitta brucia, ma non rispecchia i numeri di una gara in cui il Frosinone ha tirato ben 29 volte (9 nello specchio) e battuto 13 corner, confermando una vitalità offensiva straordinaria. Adesso, il mister toscano, avrà a disposizione la sosta per resettare e sbollentare la delusione del match contro i rossoblù, ricaricare le batterie e farsi trovare pronto al rientro nel match difficilissimo di San Siro, il secondo consecutivo in trasferta, contro il Milan.

Voto 6,5