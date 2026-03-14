Il Pagellone di Cesena-Frosinone 2-2

Il “giudizio universale” di Cesena-Frosinone 2-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

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Il “giudizio universale” di Cesena-Frosinone 0-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

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PALMISANI

Il rigore parato da Palmisani

Para un rigore e toglie dalla porta un colpo di testa a botta sicura di Bisoli ad inizio secondo tempo. Decisamente rivedibile (anche se meno rispetto ai suoi compagni della difesa) in occasione della doppietta di Corazza, che lo beffa in maniera analoga, entrambe le volte sul primo palo.

Voto 6,5

A. OYONO

Si fa sorprendere da Corazza in occasione del gol del primo pareggio dei romagnoli, quando è troppo passivo nello schermare il movimento dell’esterno bianconero. In generale, è ancora una prestazione, l’ennesima di questo periodo, con pochi alti e troppi bassi.

Voto 5

Dal 76′ BRACAGLIA

Voto s.v.

J. GELLI

Inizia il match nel peggiore dei modi, sbagliando il controllo da ultimo uomo e lanciando in campo aperto Cerri, fortunatamente poco lucido sotto porta. Stavolta la coppia con Calvani non sortisce gli stessi effetti della sfida alla Sampdoria, con gli attaccanti del Cesena che hanno spazi e tempo per poter creare e concludere liberamente in area.

Voto 5,5

CALVANI

Mezzo voto in più rispetto al suo compagno di reparto per la chiusura decisiva sul contropiede di Bisoli che dà il via all’azione del gol del momentaneo nuovo vantaggio ciociaro. Pochi minuti prima rischia di causare il penalty, ma viene graziato dal Var che giudica troppo leggera la trattenuta.

Voto 6

CORRADO

La gioia di Corrado

Secondo gol consecutivo per uno dei giocatori più in forma del momento dei ciociari che sblocca il match con una cannonata dai trenta metri che trova una deviazione prima di finire in porta. Ottima la prestazione anche in fase difensiva, con un paio di chiusure e diagonali importantissime.

Voto 7

CICHELLA

Togliendo il gol di Corrado, il centrocampista è il più pericoloso della prima frazione di gioco, quando colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area. Anche nella seconda frazione prova a rendersi pericoloso con un paio di conclusioni, entrambe arginate dalle parate di Klinsmann.

Voto 6

Dall’84’ KONE

Voto s.v.

CALÒ

Le marcature del Frosinone passano ancora una volta dai suoi assist, ben due nella giornata odierna (i numeri undici e dodici del suo campionato). Prima si limita a battere corto la punizione verso Corrado che si inventa la conclusione dalla distanza. La vera chicca è l’assist per il gol di Ghedjemis con un palleggio e lob morbidissimo di altissima fattura. Mezzo voto in meno per la troppa leggerezza con cui cerca di schermare Corazza in occasione del 2-2 bianconero.

Voto 6,5

KOUTSOUPIAS

Ennesima partita sottotono per il numero otto ciociaro che non riesce mai ad imporsi e riesce ad entrare poco nel vivo del gioco giallazzurro, non riuscendo mai a dare quel qualcosa in più, soprattutto alla fase offensiva.

Voto 5

Dal 64′ F. GELLI

Entra con il piglio giusto, con due o tre idee interessanti per rifinire verso il reparto offensivo, ma non riesce ad incidere più di tanto.

Voto 6

GHEDJEMIS

Ghedjemis ancora una prestazione superlativa

È ancora una volta l’uomo in più del reparto offensivo ciociaro, una vera e propria spina nel fianco della difesa bianconera. L’undicesimo gol in campionato del francese è una perla assoluta, con il numero 7 giallozzurro che chiude perfettamente al volo il triangolo da lui stesso proposto con Calò.

Voto 7

KVERNADZE

Corre tanto, prova a trovare il varco giusto muovendosi anche senza palla, ma i compagni non riescono a servirlo nella maniera giusta. Prova la conclusione in un paio di occasioni senza mai trovare la coordinazione giusta per colpire in porta.

Voto 5,5

Dal 65′ FIORI

Non riesce ad imporsi come successo in altre occasioni, entrando, in parte, anche lui nell’azione del definitivo pareggio avversario non riuscendo ad intervenire sul diretto avversario ai confini corti dell’area di rigore.

Voto 5,5

RAIMONDO

Altra partita di grande sacrificio per il centravanti ciociaro che lotta con la difesa avversaria e abbassa tanto il suo baricentro per creare palloni giocabili. Poco lucido sotto porta, dove viene sempre schermato dai centrali difensivi del Cesena.

Voto 5,5

Dal 76′ VERGANI

Voto s.v.

ALVINI

Mister Alvini

Conferma nuovamente Corrado sull’out di sinistra e lui lo ringrazia con il gol che sblocca il match. Il suo Frosinone, però, oggi non gira come al solito in fase difensiva, concedendo troppi spazi al reparto offensivo avversario e, nonostante qualche tentativo di aggiustamento in corso, non riesce a sistemare la situazione, facendosi recuperare due volte e non sfruttando in pieno una grande occasione di accorciare in classifica.

Voto 6