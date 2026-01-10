Il pagellone di Frosinone – Catanzaro 2-0

Il “giudizio universale” di Frosinone - Catanzaro 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
Il “giudizio universale” di Frosinone – Catanzaro 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.
PALMISANI
Ennesima partita enorme per l’estremo difensore gialloazzurro che blinda la porta con un paio di patate decisive e un’uscita perfetta sui piedi di Pittarello.
Voto 7,5
A.OYONO
Rientro non lucidissimo dalla Coppa d’Africa per il Gabonese che rimedia l’ennesimo cartellino stagionale e rischia anche più del dovuto prima di uscire.
Voto 5,5
(Dal 73′ MARCHIZZA – Entra in maniera precisa e si presenta un paio di volte anche in zona cross. Voto SV)
CALVANI
Prestazione rocciosa per il centrale scuola Frosinone che, nella prima frazione, avrebbe anche sui piedi la possibilità di sbloccare il match ma spara, a botta sicura, su Pigliacelli in uscita.
Voto 6,5
(Dal 73′ CITTADINI – Rischia nell’intervenire al limite dell’area concedendo la punizione dal limite al piede educato di Petriccione. Intervento punito anche con il secondo cartellino giallo in altrettante partite. Voto 6)
MONTERISI
Finalmente si sblocca anche il capitano che realizza il gol decisivo per i primi tre punti del 2026. Partita di spessore anche in fase difensiva per il centrale dei canarini che vince 11 duelli e contribuisce con 4 chiusure nell’ultimo terzo di campo.
Voto 7,5
BRACAGLIA
Ennesima partita di grande abnegazione e sacrificio per il terzino ciociaro che nella prima frazione di gioco è bravo nel chiudere in un paio di occasioni le sortite offensive avversarie.
Voto 7
CALÒ
Numeri in continuo aggiornamento per il faro del gioco ciociaro che regala a Monterisi un pallone perfetto per la zuccata vincente. Per il numero quattordici si tratta del nono assist stagionale.
Voto 7
CICHELLA
Ha un paio di occasioni ghiottissime per sbloccare il risultato ma spreca proprio sul più bello. Mezzo voto in più per aver fatto espellere Frosinini, vero spartiacque del match.
Voto 6
(Dall’82′ KONÈ – Importante riaverlo nel finale dopo tanta panchina e tante, insistenti voci di mercato. Non fa amicizia con i giocatori del Catanzaro. Voto: SV)
KOUTSOUPIAS
Partita di grande sacrificio per il giocatore greco che, seppur meno evidente del solito, si rende partecipe di novanta minuti solidi in entrambe le fasi.
In quella difensiva con 7 duelli vinti a terra contro la mediana calabrese e in quella di transizione con 3 dribbling riusciti su 5 e solo 3 passaggi sbagliati.
Voto 6,5
GHEDJEMIS
Il gol del 2-0 è solo la ciliegina sulla torta di un match impressionante a livello di dribbling (4 riusciti sui 6 tentati) e occasioni da gol create (3). Insomma, ha ricominciato l’anno come aveva concluso il precedente, la migliore notizia per i tifosi gialloazzurri.
Voto 7
KVERNADZE
Meno brillante rispetto al solito, in un paio di occasioni si incaponisce, abbassando la testa, trovando sistematicamente il raddoppio della difesa avversaria.
Voto 5,5
(Dal 73′ GELLI – Interrompe furbescamente una pericolosa ripartenza in contropiede del Catanzaro, giallo speso benissimo. Voto 6)
RAIMONDO
Sfortunato in un paio di occasioni, soprattutto nella gigante occasione nella ripresa dove in una frazione di secondo stoppa il pallone in area, si gira e lascia partire un gran sinistro che trova Pigliacelli pronto con la mano di richiamo a negargli il gol.
Voto 6
(Dall’82’ ZILLI – Entra per aggiungere centimetri importanti in area di rigore e prendersi falli importanti per far salire la squadra. Si mette anche i panni del rifinitore, lanciando in contropiede Ghedjemis per il gol del definitivo 2-0. Voto 6,5).