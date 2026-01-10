Il pagellone di Frosinone – Catanzaro 2-0

L’Istat ha sfornato il rapporto sul “Benessere Equo e Sostenibile dei Territori”. Il quadro della regione è a tinte chiaroscure con la capitale che spicca in positivo. Male la provincia di Frosinone sul piano economico, innovativo e sanitario. Redditi troppi bassi, record di sofferenze bancarie, fragilità finanziaria delle famiglie e scarse opportunità per i giovani delineano una situazione preoccupante