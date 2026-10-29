Il pagellone di Frosinone-Lecce 5-1

Il “giudizio universale” su Frosinone-Lecce 5-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

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Il “giudizio universale” su Frosinone-Lecce 5-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

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PALMISANI

Palmisani a destra con Monterisi (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

L’estremo difensore giallazzurro si fa trovare sempre pronto, disinnescando con sicurezza le due conclusioni più pericolose del Lecce: neutralizza prima un insidioso destro a giro di Monteiro nel primo tempo e ripete l’intervento su Fatah nella ripresa. Peccato solo per la rete incassata nel finale, ma ha davvero pochissime responsabilità sul momentaneo 4-1 salentino.

Voto 6,5

​OYONO

Prestazione ordinata, pulita e condotta con grande autorevolezza dal laterale gabonese. Sbarra la strada agli avanti salentini in più di un’occasione e crea scompiglio tattico nella retroguardia di Di Francesco, interpretando con intelligenza i movimenti in fase offensivi, tagliando spesso il campo e giocando quasi da mezzala. Sfortunato nella ripresa, quando il suo stacco di testa sugli sviluppi di un corner trova la risposta prodigiosa di Falcone.

Voto 6,5

​CALVANI

Il centrale Calvani (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Il centrale di scuola Genoa disputa una prova di grande attenzione nel gioco aereo, vincendo ben 7 duelli su 10 contro il reparto offensivo avversario e rendendolo inoffensivo anche sulle minacciose palle inattive. Non è un caso che il gol subito arrivi a pochi istanti dalla sua uscita dal campo.

Voto 6,5

Dal 76′ FAYED– Impatto difficile: commette un’imperfezione in fase di impostazione, innescando la ripartenza del Lecce che porta alla rete di Monteiro.

Voto 5

​MONTERISI

Lotta e giganteggia su ogni pallone transitato dalle sue parti, replicando il bottino del compagno di reparto con 7 duelli vinti contro gli attaccanti giallorossi. Una risposta pienamente convincente all’opportunità concessagli da mister Alvini, candidandosi con forza a una maglia da titolare anche per il match di domenica contro il Torino dopo le ultime uscite non esaltanti di Cittadini.

Voto 6,5

​TERZIC

Dopo la prodezza contro l’Atalanta, Alvini lo lancia dal primo minuto concedendo un turno di riposo a Bracaglia. Nel primo tempo spinge con continuità sulla corsia mancina, rifinendo spesso al centro con traversoni insidiosi seppur non sempre precisi. Eccellente in fase difensiva, dove primeggia con 10 duelli vinti, e autentico metronomo della manovra: con 79 tocchi è il giocatore più servito della contesa.

Voto 6,5

​CALÒ

Il metronomo giallazzurro non vuole più fermarsi e firma il terzo centro consecutivo dopo aver timbrato il tabellino dei marcatori contro Sassuolo e Atalanta, mantenendo i nervi saldissimi dagli undici metri di fronte a uno specialista dei penalty come Falcone. A referto anche altri 5 passaggi chiave che, sommati ai 35 collezionati fin qui, lo proiettano in vetta alla classifica di specialità.

Voto 7,5

Dal 76′ EL AZZOUZI– Si fa sorprendere da una traccia non perfetta di Fayed, agevolando la ripartenza che costa la rete della bandiera al Lecce. Un ingresso poco deciso.

Voto 5,5

​CICHELLA

Cichella, autore del primo gol (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Alvini lo riscopre titolare per far rifiatare Masini e la risposta è da incorniciare: si inserisce con tempismo a rimorchio in area e insacca la sua prima gioia in Serie A, coronando il percorso di crescita tra il vivaio della Roma e quello ciociaro. Preziosissimo anche in interdizione e nella pulizia della manovra.

Voto 7

​GHEDJEMIS

Dopo la tripletta di assist griffata contro l’Atalanta, prolunga la sua scia di bonus pennellando il pallone del vantaggio per il piattone di Cichella, aprendo ufficialmente le danze della magica serata del Frosinone.

Voto 7

Dal 69′ FINI – Pochi palloni a disposizione per incidere, ma negli otto tocchi registrati sfoggia grande intraprendenza completando due dribbling sui quattro tentati.

Voto 6

​SCHMID

L’austriaco giganteggia in ogni zolla del reparto del centrocampo ciociaro, confermandosi l’equilibratore imprescindibile nello scacchiere tattico di Alvini. Lucido in interdizione e illuminante in avanti, dove confeziona ben 2 grandi occasioni per i compagni, tra cui l’invito al bacio trasformato in rete da Birligea.

Voto 7

Dal 76′ HASA

Voto: S.V.

​KVERNADZE

Kvernadze sempre tra i migliori (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Si fa ipnotizzare da Falcone alla mezz’ora quando ha sul destro la palla del raddoppio, preferendo la conclusione al comodo assist per Ghedjemis tutto solo al centro. Più dinamico nella ripresa, anche se a tratti si intestardisce nella ricerca personale del gol. Quando si mette al servizio della squadra, però, sa essere devastante: prima inventa l’imbucata per Raimondo in occasione del tris, poi si riscatta definitivamente nel finale servendo a Birligea il cioccolatino del definitivo 5-1.

Voto 7,5

​RAIMONDO

Pomeriggio di lotta e sudore per il centravanti giallazzurro, braccato per settanta minuti da un Tiago Gabriel recuperato in extremis da Di Francesco. Pochissimi i palloni puliti in area, ma compensa con una superba intelligenza tattica venendo a cucire il gioco: il 3-0 nasce da una sua geniale apertura di prima intenzione a premiare Kvernadze, prima di farsi trovare pronto nel raccogliere l’assist servitogli proprio dal georgiano che vale il momentaneo tris. Una marcatura che gli vale il ritorno in vetta alla classifica marcatori con 8 marcature a braccetto con Varela.

Voto 7

Dal 69′ BIRILIGEA– Gli bastano appena 4 giri d’orologio per timbrare il suo primo acuto in maglia giallazzurra, tenendosi abilmente in gioco sulla rifinitura di Schmid. Il sigillo del 5-1 impreziosisce un impatto sulla partita semplicemente stratosferico.

Voto 7,5

​ALLENATORE: ALVINI

Il tecnico Alvini

Il tecnico toscano riscrive la storia e infrange due primati straordinari, certificando la bontà assoluta di un progetto tecnico virtuoso. Con il successo odierno, il Frosinone eguaglia la partenza record di una neopromossa nella massima serie (i 17 punti in 9 giornate della Juventus 2006/2007) e firma un primato assoluto: mai nessuna squadra salita dalla Serie B era riuscita a infilare tre partite consecutive con 4 o più gol all’attivo. La ciliegina sulla torta è il provvisorio sesto posto in classifica, a un solo punto dal Milan.

Voto 9