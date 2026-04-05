Il Pagellone di Frosinone – Padova 2-0

Il “giudizio universale” di Frosinone-Padova 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

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Il “giudizio universale” di Frosinone-Padova 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (Leggi qui la cronaca: Alvini felice come una… Pasqua: il Frosinone torna “re” per una notte).

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PALMISANI

L’attacco del Padova non riesce quasi mai ad impensierirlo, con appena un tiro nello specchio dei novanta minuti di gioco. Si supera, a venti minuti dalla fine su Lasagna, deviando in angolo la conclusione dell’ex Bari. Una parata non semplice.

Voto 6,5

A.OYONO

Viene spesso a giocare in mezzo al campo, creando superiorità numerica in fase di costruzione. Una prestazione positiva, figlia, probabilmente del riposo durante la sosta nazionali. Il laterale ciociaro ha sfruttato al meglio la sosta, ora deve flesre continuità di prestazioni.

Voto 6,5

(Dal 79′ J.OYONO – SV)

MONTERISI

Monterisi sul pallone (Foto: Federico Proietti © Ciociaria Oggi)

Decisivo, ancora una volta, in entrambe le fasi, con l’assist per il raddoppio di Gelli e una partita pressoché perfetta in fase difensiva. L’esperienza del centrale ciociaro è un aspetto fondamentale, non a caso con lui in campo i gialloazzurri non perdono da ottobre.

Voto 7

CALVANI

Ottima prestazione per il centrale scuola Genoa, seppur meno evidente rispetto al suo collega di reparto. È bravo nel togliere le castagne nel fuoco in un paio di chiusure che potevano rivelarsi particolarmente spinose.

Voto 6,5

BRACAGLIA

Pochi grattacapi in fase difensiva per il giovane laterale ciociaro, che prova a darsi da fare in fase di costruzione, chiudendo il match con 3 passaggi chiave.

Voto 6

CICHELLA

Cichella accanto a Gelli (Foto: Federico Proietti © Ciociaria Oggi)

Porta alla causa la solita grande abnegazione in una prestazione che, come di consueto, non ruba l’occhio ma è di fondamentale importanza per gli equilibri di gioco di mister Alvini.

Voto 6

CALÒ

Nessun assist per il miglior rifinitore della squadra nel match odierno, ma continue verticalizzazioni e suggerimenti interessanti per i compagni. Il numero quattordici ciociaro chiude con 2 passaggi chiave.

Voto 6

F.GELLI

Il centrocampista porta alla causa esperienza, sostanza e qualità al centrocampo di Alvini, sfruttando al massimo le occasioni capitategli e convertendo in gol la sponda di testa del suo capitano Monterisi.

Voto 7

(Dall’87’ CITTADINI – SV)

KVERNADZE

Meno brillante rispetto al solito, il georgiano si accende ad intermittenza nel corso dei 74 minuti in campo. A fine primo tempo è sfortunato nel trovare sulla sua strada un super Sorrentino, che si supera e devia sulla traversa la sua conclusione a botta sicura.

Voto 6,5

(Dal 74′ FIORI – SV)

RAIMONDO

Sbaglia una a clamorosa occasione ad inizio match per sbloccare il risultato, si fa perdonare subito dopo andando a rapinare la difesa avversaria ed insaccando a rete.

Voto 7

(Dal 79′ ZILLI – SV)

GHEDJEMIS

Cinque conclusioni verso lo specchio difeso da Sorrentino, di cui nessuno in porta per il miglior marcatore della stagione ciociara. Una partita in chiaro scuro per l’algerino, impegnato nella pausa nazionali con la sua Algeria (con tanto di gol al debutto nel 7-0 sul Guatemala).

Voto 6,5

(Dal 74′ FINI – SV)

ALVINI

Ennesima gestione perfetta di un match che poteva nascondere non poche insidie per i suoi ragazzi. Archivia la pratica Padova in quattro minuti del primo tempo, con un uno due che taglia definitivamente le gambe degli avversari e fa conquistare ai suoi tre punti pesantissimi per mettere pressione alle dirette competitor. A cinque dalla fine è lì a battersi la promozione diretta. È già un mezzo successo.

Voto 6,5