Il “giudizio universale” su Frosinone-Parma 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

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Il “giudizio universale” su Frosinone-Parma 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

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PALMISANI

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Attento nella prima frazione nell’uscire sulla trequarti per sventare un contropiede insidioso del Parma. Nella ripresa resta quasi del tutto inoperoso, con i ducali che non si affacciano quasi mai dalle sue parti, eccezion fatta per la traversa centrata da El Bilal Touré a risultato già in ghiaccio.

Un clean sheet — il quarto del suo campionato — che pesa moltissimo sul morale dopo gli undici gol incassati nelle ultime cinque uscite.

Voto 6

​OYONO

Fabbian e Oyono (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Subito sul pezzo fin dalle primissime battute, con un paio di chiusure provvidenziali sia in zona difensiva sia nella riaggressione alta da cui nascono le prime sortite pericolose del Frosinone.

Nella ripresa il copione non cambia: spinge con continuità sulla corsia, chiudendo con 4 dribbling riusciti ma anche 13 recuperi palla — marchio di fabbrica della casa — e 10 duelli vinti. Prestazione completa che certifica una crescita costante.

Voto 7,5

​CALVANI

Gara ordinata e attenta per il centrale ciociaro ad eccezione di una sbavatura nel primo tempo su Tourè che poteva costare caro. Comunque risponde presente dopo l’autogol contro il Milan. Resta concentrato e tiene alta la difesa ciociara nonostante il netto controllo territoriale, gestendo con pulizia le situazioni di propria competenza e contribuendo a blindare l’area e il clean sheet finale.

Voto 6

​MONTERISI

Decisivo al 23′ quando salva sulla linea una conclusione a botta sicura di Elphege, evitando un gol praticamente fatto. Si rende insidioso anche nell’area avversaria con un colpo di testa alto di poco a dieci minuti dall’intervallo. All’inizio della ripresa Alvini lo lascia negli spogliatoi per gestire il cartellino giallo rimediato, scelta prudente per non correre rischi inutili.

Voto 6,5

(Dal 46′ CITTADINI – Gestisce con ordine la linea difensiva nella ripresa, superando senza conseguenze un piccolo brivido iniziale quando appoggia di testa verso Palmisani una palla potenzialmente scomoda. Voto 6)

​BRACAGLIA

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Partita di ordinaria amministrazione per il terzino giallazzurro: il Parma spinge poco e nulla sul suo lato, permettendogli di alzare il raggio d’azione e di presentarsi con frequenza in zona offensiva. Prova pulita e senza affanni, utile anche per mantenere ampiezza e equilibrio.

Voto 6

(Dal 78′ TERZIC – S.V.)

​CALÒ

Dopo la battuta d’arresto di San Siro torna a vestire i panni del faro della manovra ciociara, dettando i tempi e confezionando 4 passaggi chiave per i compagni. Meno preciso sotto porta: scaglia 4 conclusioni verso Daffara — secondo per volume di tiri alle spalle del solo Bobček — senza però centrare mai lo specchio. La qualità nella regia resta comunque indiscutibile.

Voto 6,5

(Dal 78′ CICHELLA – S.V.)

​MASINI

Secondo bonus consecutivo per il centrocampista di scuola Genoa che, dopo il gol del momentaneo 2-1 contro il Milan, firma l’assist per il raddoppio di Bobček. Come sempre, garantisce gamba, tempi d’inserimento e un contributo prezioso in fase di interdizione.

Voto 6,5

​SCHMID

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Pesante l’errore in transizione dopo il salvataggio sulla linea di Monterisi: l’austriaco ha la palla per lanciare un contropiede letale ma sbaglia la misura del passaggio, ripetendo l’imprecisione in altre due ripartenze nella ripresa. Insomma, una giornata in chiaroscuro, in cui la lucidità nell’ultimo passaggio viene a mancare proprio nei momenti in cui si può far male in campo aperto.

Voto 5,5

​KVERNADZE

Avvio un po’ sottotono, ma è il primo a impegnare Daffara con una bella conclusione dalla distanza. Resta però un lampo isolato: il georgiano fatica a trovare lo spunto decisivo per scardinare la retroguardia avversaria, incappando in diverse scelte rivedibili. Al 74′ Alvini lo richiama in panchina per un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni: un aspetto da monitorare con attenzione.

Voto 5,5

(Dal 74′ ZERBIN – Impatto eccellente: imbuca alla perfezione in profondità per il tris di Bobček. Un ingresso che ridà slancio e fiducia dopo un avvio di stagione avaro di soddisfazioni e minutaggio. Voto 6,5)

​GHEDJEMIS

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Dribbla, crea e accende la trequarti giallazzurra, dialogando con efficacia con Oyono per creare superiorità numerica sulla fascia. Si mette al servizio della squadra con 5 passaggi chiave e una conclusione verso la porta che propizia il gol che sblocca la gara per Bobček.

Sempre vivo e propositivo.

Voto 7

​BOBČEK

(Foto: Federico Proietti © Ansa)

Dopo un avvio un po’ macchinoso — tra qualche fallo e un paio di fuorigioco — scalda i motori alla mezz’ora con una girata al volo su assist di Ghedjemis che sorvola di poco la traversa. È solo il preludio di una serata indimenticabile: non uno, ma ben tre gol in rapida successione da vero rapace d’area per sbloccarsi definitivamente e lasciare il segno anche nel calcio italiano.

Voto 8,5

(Dall’81’ FINI – S.V.)

​ALLENATORE: MASSIMILIANO ALVINI

(Foto: Federico Proietti © Ansa)

Dopo due sconfitte di fila serviva una reazione netta, e la risposta del gruppo è stata all’altezza. Archiviato un primo tempo ricco di occasioni ma sporcato da poca precisione nelle scelte, il tecnico manda in campo una squadra con un altro piglio nella ripresa, capace di aggredire subito la gara.

Quando si produce così tanto, il gol è solo questione di tempo: in un quarto d’ora arrivano due reti, poi il tris che vale tre punti pesantissimi e il sesto posto momentaneo a quota 23. Un segnale forte di compattezza e identità, utile per rilanciare le ambizioni giallazzurre nel prosieguo del campionato.

Voto 7,5