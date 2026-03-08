Il Pagellone di Frosinone – Sampdoria 3-0

Il “giudizio universale” di Frosinone-Sampdoria 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

PALMISANI

Partita d’ordinaria amministrazione per l’estremo difensore ciociaro, poco impegnato dal reparto offensivo doriano.

Voto 6

A.OYONO

Secondo assist in tre partite per il numero 20 gialloazzurro che, ultimamente, quando porta l’assistenza vincente la accoppia sempre con il cartellino giallo (il sesto stagionale in campionato). Per il resto, offre una partita di spinta, risvegliando nella memoria dei tifosi, le sue prestazioni nella prima parte di stagione.

Voto 6,5

(Dal 51′ J. OYONO – Subentra al gemello ad inizio ripresa e lo fa, ancora una volta, nel modo giusto. Voto 6)

CALVANI

Partita attenta dopo le sbavature dell’ultimo match contro il Pescara. Viene aiutato anche dalla sterilità offensiva dell’attacco doriano. Con le assenze dei più esperti Monterisi e Cittadini e nonostante la coppia inedita con Gelli riesce a guidare il reparto nel miglior modo possibile.

Voto 6,5

J.GELLI

Continua l’ottimo periodo di forma del centrale difensivo ciociaro che, dopo l’ottimo ingresso in campo contro il Pescara, offre una buona prova in fase difensiva, dove vince 6 dei 7 duelli aerei che lo hanno visto protagonista contro il reparto offensivo doriano. Bravo a non cadere nella trappola del fallo in area su Brunori a risultato già ottenuto.

Voto 6,5

CORRADO

Alvini lo rilancia dal primo minuto e lui lo ripaga con una partita ordinata in entrambe le fasi. La ciliegina sulla torta è il primo, bellissimo, gol in maglia Frosinone che trova il mancino vincente dopo una grande conduzione in transizione offensiva.

Voto 7

F.GELLI

Dopo l’impatto importante dalla panchina nell’ultimo match giocato dai ciociari, Alvini gli regala la maglia da titolari ai danni di Koutsoupias. Il numero dieci ciociaro gioca una partita d’esperienza, servendo anche l’assist vincente per il gol che indirizza il match sui binari della vittoria di Raimondo.

Voto 6,5

CALÒ

Continua, per distacco, ad essere il giocatore più produttivo in fase di costruzione dell’intero campionato. Anche nel match odierno, nonostante non sia arrivato l’assist vincente, sono ben 6 i passaggi chiave per gli attacchi avversari. La fascia da capitano è un premio all’abnegazione e la leadership dimostrata fin’ora.

Voto 6,5

(Dal 76′ KOUTSOUPIAS – SV)

CICHELLA

Solita partita di sostanza per il centrocampista scuola Roma, abile nella fase difensiva a stroncare sul nascere le pochissime azioni offensive dei liguri e bravo nella fase di costruzione del gioco.

Voto 6

GHEDJEMIS

Ancora una volta imprendibile per le difese avversarie, è il giocatore in campo con la progressione con palla più alta di tutti e ventidue gli uomini in campo, con oltre trecento metri di possesso palla attivo. Un valore che, nonostante non sia entrato nel tabellino dei marcatori per merito di un super Martinelli, lo ergono ancora una volta a uomo squadra.

Voto 6,5

(Dal 67′ FINI – Nei pochi palloni a sua disposizione lascia intravedere ancora una volta spunti interessanti. Voto 6 )

RAIMONDO

Momento importante per il centravanti gialloazzurro, che insacca il secondo gol consecutivo. Vince il duello con la difesa avversaria per quasi tutto il match, trovando il varco giusto per il raddoppio agli albori della seconda frazione di gioco.

Voto 7

(Dal 76′ VERGANI – SV)

FIORI

Nel primo tempo è a tratti devastante, con la difesa della Samp che soffre non poco il suo eclettismo offensivo. Condisce la sua prima da titolare in maglia ciociara con il terzo gol dal suo arrivo nel mercato invernale. Impatto devastante.

Voto 7,5

(Dal 67′ KVERNADZE – Non ha a disposizione molti palloni giocabili, con il Frosinone più chiamato a gestire il risultato che ad offendere. Voto 6)

ALVINI

Mister Alvini

Cambia cinque uomini rispetto al pareggio infrasettimanale contro il Pescara. I suoi lo ripagano al meglio ritrovando la vittoria dopo 3 pareggi consecutivi. Tre punti che gli permettono di accorciare il gap nei confronti del Monza, sconfitto nel sabato dallo Spezia.

Voto 7