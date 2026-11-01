Il pagellone di Frosinone-Torino 2-0

Il “giudizio universale” su Frosinone-Torino 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

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Il “giudizio universale” su Frosinone-Torino 2-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

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PALMISANI

Partita vissuta per lunghi tratti da spettatore per l’estremo difensore giallazzurro, che nel finale si fa trovare pronto e reattivo: prima sbarra la strada a Zapata, poi si ripete su Comuzzo, blindando la porta e ritrovando quel clean sheet atteso da quattro giornate (l’ultimo risaliva proprio alla stoica prova contro il Como).

Voto 6,5

​TCHATO

Il terzino destrao Tchato (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Esordio dal primo minuto per il laterale camerunense, che alterna buone giocate, soprattutto nei primissimi minuti di gioco, a qualche sbavatura di troppo che, per sua fortuna, non creano grossi grattacapi alla retroguardia.

Voto 6,5

Dal 80′ AMEY – Entra per garantire centimetri e struttura al reparto arretrato e si veste a sorpresa da uomo-assist: in pieno recupero serve al limite dell’area un pallone invitante per l’accorrente Calò, libero di calciare a rete.

Voto 6,5

​MONTERISI

Primo tempo da leader indiscusso per il capitano ciociaro, che giganteggia e lotta su ogni pallone transitato dalle sue parti. Nella ripresa cambiano i terminali offensivi avversari, ma l’atteggiamento resta autoritario. Una doppia prestazione, dopo quella nell’infrasettimanale contro il Lecce che gli fanno scalare vertiginosamente le gerarchie difensive di Alvini.

Voto 7

​CALVANI

(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Prestazione difensiva ai confini della perfezione per il prodotto di scuola Genoa: nella prima frazione sbroglia una situazione spinosa con una chiusura capolavoro su Aboukhlal lanciato a rete, e poi annulla un cliente decisamente come Simeone, giocandogli con il fiato sul collo fino alla sua uscita dal campo.

Nella ripresa alza ulteriormente i giri del motore, dominando nel gioco aereo (4 duelli su 5 vinti) e blindando gli uno contro uno, chiudendo con il 100% di efficacia nei duelli a terra (7 su 7).

Voto 7,5

​BRACAGLIA

Gara di ordinaria amministrazione per il laterale giallazzurro, chiamato all’arduo compito di arginare le folate di un Belghali in grande spolvero. Nel finale affronta a viso aperto Oristanio nell’uno contro uno in area, sventando un cross potenzialmente letale.

Voto 6,5

​CALÒ

Il gol di Calò (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Approccio un po’ contratto, condito da qualche imprecisione e forzatura di troppo. Nella ripresa sale in cattedra: il gol del vantaggio nasce, manco a farlo apposta, dai suoi piedi vellutati sugli sviluppi di un corner.

Nel finale flirta ripetutamente con la rete – colpendo un legno prima e sfiorando l’incrocio poi – prima di dipingere l’ennesimo capolavoro balistico della sua stagione, il quarto consecutivo, raccogliendo lo scarico di Amey e fulminando Perri con una conclusione chirurgica sul secondo palo.

Voto 7

​MASINI

Il contrasto tra Ismajli e Masini (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Dopo il turno di riposo concessogli da Alvini nell’infrasettimanale contro il Lecce, l’ex Genoa si riprende in mano le chiavi della mediana e primeggia – al pari di Calvani – per duelli vinti (11) e palloni recuperati.

Alvini, per evitare rischi inutili, lo richiama in panchina a metà ripresa dopo aver rimediato un giallo.

Voto 6,5

Dal 66′ CICHELLA – Sulle ali dell’entusiasmo dopo la rete infrasettimanale, impatta benissimo sul match gestendo i possessi con lucidità e senza mai strafare.

Voto 6

​GHEDJEMIS

Ghedjemis ha sbloccato il risultato (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Dopo un primo tempo vissuto un po’ nell’ombra, si sblocca timbrando finalmente il suo primo centro in campionato: raccoglie il suggerimento al limite di Kvernadze e trafigge Perri. All’ora di gioco raccoglie il suggerimento di un Birligea, ma spreca una clamorosa doppia chance per chiudere i conti, sbattendo prima su Ismajili e poi, soprattutto, su un prodigioso Coco, che gli sbarrano la strada a porta sguarnita. Il gol resta comunque il degno corredo di una ripresa giocata su altissimi toni tecnici.

Voto 8

​SCHMID

Prova leggermente sottotono per il trequartista austriaco, che fatica a incidere con continuità e rimane imbrigliato nella morsa della mediana granata. Nella prima frazione, lanciato da Birligea, ha sui piedi l’occasione in profondità per sbloccare il match, ma perde un paio di tempi di gioco e non riesce a concludere in porta, braccato alle spalle da Coco. Alvini fiuta le difficoltà e lo richiama in panchina a metà del secondo tempo.

Voto 6

Dal 66′ HASA – Nella mezz’ora concessagli dal tecnico si mette in luce con giocate di pregio, conducendo un paio di transizioni offensive con il giusto tempismo e la lucidità di un veterano: un saggio di purissimo talento che conferma enormi margini di crescita. Impegna Perri con una conclusione velenosa sul finale.

Voto 6,5

​KVERNADZE

Belghali fa a sportellate con Kvernadze (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Mette a referto il terzo assist in due partite: caparbietà e un pizzico di fortuna gli consentono di vincere un rimpallo in area con Vlašić, prima di recapitare a rimorchio il pallone che Ghedjemis trasforma in oro.

Vive tutto il match con la verve e la cattiveria giusta e combatte su ogni singolo pallone: vincendo ben 8 duelli. Primeggia ancora una volta in termini di dribbling riusciti, chiudendo il match con un nettissimo 5 su 5.

Voto 7

Dall’80’ ZERBIN – Entra con piglio propositivo nei minuti finali, conducendo un paio di ripartenze interessanti ma non sfruttate al meglio.

Voto: S.V.

​RAIMONDO

Il bomber giallazzurro è costretto alla resa dopo appena due terzi della prima frazione a causa di un duro intervento di Aboukhlal, graziato dal direttore di gara con il solo giallo. L’attaccante lascia il campo in lacrime e il suo infortunio alla caviglia verrà monitorato nei prossimi giorni con i dovuti esami strumentali. Non bellissima l’immagine del numero 9 a fine partita sotto la curva in stampelle e con la caviglia gonfia, si spera possa trattarsi di una semplice distorsione.

Voto 6

Dal 28′ BIRILIGEA – Impatto eccellente malgrado la chiamata a freddo. Pochi minuti dopo il suo ingresso inventa una splendida girata per lanciare Schmid a campo aperto, non sfruttata a dovere dal compagno. Preziosissimo nel lavoro di scardinamento della prima linea di pressione, andando a disturbare un disattento Perri in un paio di occasioni.

Voto 6,5

​ALLENATORE: ALVINI

Il tecnico Max Alvini (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

L’infortunio a freddo di Raimondo scompagina i piani tattici iniziali, ma il tecnico toscano non perde la bussola, telecomandando e spronando costantemente i suoi dalla panchina nel corso di una prima frazione non giocata sui soliti ritmi.

La sua mano si vede nitidamente al rientro dagli spogliatoi: la squadra azzanna la contesa sbloccandola e indirizzandola sui binari giusti dai primissimi minuti del secondo tempo. Ottimi segnali anche dalla difesa con il ritorno alla porta inviolata dopo oltre un mese, firmato contro un avversario che fino ad ora aveva sempre timbrato il cartellino lontano dall’Olimpico Grande Torino.

Voto 7,5