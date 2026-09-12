Il Pagellone di Genoa-Frosinone 1-1

Il “giudizio universale” su Genoa-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

*

Il “giudizio universale” su Genoa-Frosinone 1-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (Leggi qui la cronaca: Frosinone, un punto di personalità al “Ferraris”)

*

PALMISANI

Non intuisce l’angolo del rigore di Colombo, ma viene graziato dall’errore dell’attaccante che spara a lato. Tiene poi a galla i suoi durante la contesa firmando almeno tre interventi decisivi.

Voto 7

​BRACAGLIA

Bracaglia in azione

Sanzionato da Rapuano con un cartellino giallo per proteste dopo un fallo parso decisamente generoso. In pieno recupero ha prima sui piedi e poi sulla testa il pallone dei tre punti, ma Osmajic devia la traiettoria quel tanto che basta per sbarrargli la strada verso la gioia del gol.

Voto 6

​CITTADINI

Fatica ad arginare Colombo fin dai primi minuti, spendendo subito un’ammonizione pesante. Sfortunato quanto sbadato nell’episodio del rigore, dove allarga eccessivamente il braccio in area. Alvini sceglie di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo per evitare sanzioni peggiori.

Voto 5,5

Dal 46′ MONTERISI

Impatto non impeccabile: si perde la marcatura di Vasquez nell’azione d’angolo che porta all’1-1. A metà ripresa rischia grosso anche per un contatto da ultimo uomo su Vitinha.

Voto 5,5

​CALVANI

Il migliore del pacchetto arretrato giallazzurro. Uno dei tanti ex di giornata, fa a spallate con il reparto offensivo rossoblù vincendo 8 duelli su 12 e arginando le folate avversarie nel momento di massima pressione ligure.

Voto 6

​OYONO

Oyono ha dovuto lavorare molto sulla fascia destra

Incontro leggermente al di sotto della sufficienza per il gabonese, che soffre le costanti sovrapposizioni e la spinta degli attaccanti genoani lungo la sua corsia di competenza.

Voto 5,5

​CALÒ

Cerca in ogni modo di punire la sua ex squadra con 5 conclusioni verso la porta difesa da Bijlow. Molto bene nella geometria di manovra e immancabile risorsa sui calci piazzati: chiude la partita servendo ben 4 passaggi chiave.

Voto 6,5

​MASINI

Gara dal sapore speciale per l’ultimo ex in ordine cronologico. Agisce da autentico equilibratore della mediana ciociara e tenta la fortuna tre volte dalla distanza, senza però centrare lo specchio.

Voto 6

​KVERNADZE

Kvernadze esulta dopo lo 0-1 (Foto © Ansa / Stringer)

Firma una rete pesantissima (la seconda di fila) che stappa il match, confermando il momento d’oro che sta attraversando. A metà ripresa ha sul destro anche la palla del sorpasso, ma la sua girata su corner di Calò viene neutralizzata con un gran riflesso da Bijlow. Altro colpo vincente dei nostri FantaLeoni per la 4ª Giornata.

Voto 7

(Dall’87’ ZERBIN – S.V.)

​SCHMID

Consigliato nei nostri FantaLeoni, l’austriaco risponde presente mettendo a referto il suo primo assist nel massimo campionato e una prestazione decisamente più convincente dell’ultima uscita contro il Venezia.

Voto 6,5

Dal 71′ HASA

Subentra con il piglio giusto, proponendosi spesso al tiro. In pieno recupero ha sul piede l’occasione da tre punti, ma Bijlow gli nega la gioia del gol.

Voto 6

​GHEDJEMIS

Ghedjemis al debutto dal 1′

Prima da titolare in Serie A per l’esterno algerino, che cerca di creare superiorità puntando sull’arma del dribbling e costruendo buone trame. Mette lo zampino nell’azione del gol liberando Schmid con una spizzata di testa. Deve ancora ritrovare la forma migliore, ma le risposte sono positive.

Voto 6

Dal 71′ FINI

Ottimo impatto: provoca il secondo giallo di Vasquez e permette alla squadra di rifiatare e alleggerire la pressione avversaria nel finale.

Voto 6,5

​RAIMONDO

Pomeriggio di tanta generosità e lavoro sporco per il centravanti ciociaro, che trova pochissimi varchi contro un cliente ostico come Ostigard.

Voto 5,5

Dal 71′ BOBCEK

Sfiora il colpo grosso nel recupero con un’incornata da posizione defilata, respinta solo da un grande intervento di Bijlow.

Voto 6

​ALVINI

Max Alvini (Foto © Ansa / Stringer)

Legge bene la partita e schiera un Frosinone coraggioso, capace di sbloccare il match e soffrire nei momenti di pressione. Indovinata la gestione delle sostituzioni nella ripresa: l’ingresso di Fini e le mosse nel finale restituiscono verve all’attacco giallazzurro, andando a un passo dal blitz da tre punti su un campo complicato.

Voto 6,5