Il Pagellone di Juve Stabia-Frosinone 0-1

[LA PARTITA] Segno del destino, il gol finora più importante della stagione lo firma il difensore nato e cresciuto calcisticamente nel capoluogo. La squadra di Alvini ha staccato il Monza e venerdì prossimo in casa col Mantova le basterà 1 punto per la promozione. Contro la Juve Stabia gara difficile ma i ciociari hanno messo tanto cuore e concretezza