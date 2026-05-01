Il Pagellone di Juve Stabia-Frosinone 0-1

[PAGELLONE] Il “giudizio universale” su Juve Stabia-Frosinone 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
*
Il “giudizio universale” su Juve Stabia-Frosinone 0-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (Leggi qui la cronaca:)
*
PALMISANI
Bravo in occasione del secondo palo della Juve Stabia a non farsi sorprendere sul tentativo di ribattuta di Mosti e sul tiro neutralizzato a Okoro nel primo tempo. Sul finale è pronto e reattivo sul facile colpo di testa di Bellich, con un pallone pesantissimo che riesce a bloccare senza problemi.
Voto 6,5
A.OYONO
Partita numero 100 col Frosinone oltre la sufficienza per il laterale gabonese, chiamato a contrastare Cacciamani e Correia, i più ispirati dei campani. Si fa vedere anche in fase offensiva, servendo nei primissimi minuti l’assist per il virtuale vantaggio lampo ciociaro (poi annullato per una posizione millimetrica di fuorigioco) e poi conquista il corner da cui poi nasce il vantaggio gialloazzurro.
Voto 6,5
Dal 90′ CALVANI
Voto: s.v.
CITTADINI
Partita importante in fase difensiva per il centrale scuola Atalanta che vince con grande personalità più del 70% di duelli con il reparto offensivo avversario formato da Maistro e Okoro. Unica indecisione, grave seppur senza conseguenze, sullo stesso Okoro nel primo tempo, quando buca l’intervento e lancia in campo aperto il centravanti dello Stabia, chiuso da Palmisani.
Voto 6,5
MONTERISI
Solita prestazione di altissimo livello per il capitano ciociaro che combatte con la sua proverbiale grinta su tutti i palloni che passano dalle sue parti. Emblematica la chiusura decisiva sul tap-in a botta sicura di Correia e annessa esultanza sotto la curva ciociara. Una chiusura che vale quasi quanto un gol in una giornata così importante.
Voto 7
BRACAGLIA
L’uomo mascherato torna al gol nel momento più importante della stagione, insaccando di testa la perfetta parabola disegnata da Calò. Per il prodotto delle giovanili del Frosinone si tratta del quinto gol in campionato, sicuramente il più pesante della sua carriera. Quello che porta ad un solo passo dalla Serie A diretta il Frosinone.
Voto 7
CALÒ
Giocate illuminanti per il regista ciociaro, ex del match, che regala ancora una volta l’assist, il quattordicesimo di una stagione semplicemente da incorniciare. Uno in più rispetto alla prima stagione di Serie B quando, proprio con la maglia della Juve Stabia, si era fermato a 13.
Voto 7
Dal 76′ KONE
Entra con la grinta giusta ed impatta in maniera importante sul match con un paio di palloni recuperati e qualche strappo degno della sua miglior versione.
Voto 6,5
CICHELLA
Ad inizio secondo tempo prova a dare la scossa ai suoi con due tiri verso lo specchio difeso da Boer. Poco dopo però, perde un pallone sanguinoso a metà secondo tempo che avrebbe potuto complicare il pomeriggio ciociaro.
Voto 6
F. GELLI
Prestazione importante in entrambe le fasi per il centrocampista che chiude il match con 3 occasioni create (più di tutti i suoi compagni) e un paio di chiusure importanti anche in zona difensiva. Per lui partita numero 300 tra i professionisti.
Voto 6,5
GHEDJEMIS
Meno preciso del solito, impegnato nel non facile duello contro Dalle Mura. Il numero sette giallazzurro trova una sola volta lo specchio della porta nelle tre conclusioni tentate. Riesce a fare meglio nell’uno contro uno, saltando il suo diretto avversario due volte su quattro tentativi e mettendo in costante apprensione la difesa avversaria, soprattutto in contropiede.
Voto 6
Dal 90′ KOUTSOUPIAS
Voto: s.v.
RAIMONDO
Solita partita fatta di sacrificio per il centravanti ciociaro, che inizialmente realizza il gol del virtuale vantaggio del Frosinone (poi annullato dal Var) e poi suona la carica a metà secondo tempo andando a pressare in maniera decisa e mettendo in grandissima difficoltà Boer, non riuscendo, però, a convertire in rete il contrasto sul portiere.
Voto 6
Dal 76′ ZILLI
Entra per tenere alti la squadra ma gli arrivano pochissimi palloni giocabili, chiudendo con appena 9 tocchi in 15 minuti e 3 possessi persi.
Voto 5,5
KVERNADZE
Non la sua migliore prestazione della stagione con pochi spunti in progressione e, soprattutto, una precisione sottoporta al di sotto di quello che ha dimostrato in lunghi tratti della stagione.
Voto 6
Dal 64′ FIORI
Non riesce, al pari di Zilli, ad impattare in maniera incisiva nella mezzora che gli concede mister Alvini in un match decisamente complicato per le sue caratteristiche.
Voto 5,5
ALVINI
Gestisce alla perfezione i tempi del match, in novanta minuti pieni di tensione e momenti spartiacque della stagione. Dopo il vantaggio, grazie ai cambi, riesce a spezzare il ritmo di uno Juve Stabia indiavolato.
Voto 7