[LA PARTITA] Seconda sconfitta di fila della squadra di Alvini: non bastano coraggio e generosità per fermare i rossoneri alla terza vittoria consecutiva e di nuovo quarti. La maggiore qualità e i contropiedi micidiali del Diavolo fanno la differenza. Nel primo tempo autorete di Calvani, raddoppio di Ramos e gol di Masini. Nel secondo tempo la formazione di Amorim dilaga con Jashari, Cisse e Pulisic