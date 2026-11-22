[PAGELLONE] Il “giudizio universale” su Milan – Frosinone 5-1. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
PALMISANI
Cinque reti al passivo rappresentano forse un verdetto fin troppo severo per l’estremo difensore ciociaro, impossibilitato a mettere una pezza sulle cinque stoccate rossonere. Evita comunque un passivo ben più pesante grazie a quattro parate all’attivo che limitano i danni in una serata amara.
Voto 6
MONTERISI
Combatte come suo solito ma soffre terribilmente, al pari di tutta la retroguardia, orfana di Bracaglia e del tutto inedita e sperimentale. Per il centrale il tabellino finale racconta di ben 4 falli commessi, che gli costano il cartellino giallo e una percentuale del 50% nei duelli vinti, pochi per uno come lui.
Voto 5
CALVANI
Autore dello sfortunato e goffo autogol che apre le danze alla goleada rossonera quando, nel tentativo di chiudere la linea di passaggio in area tra Rabiot e Ramos, devia il pallone alle spalle di Palmisani. Una disavventura che lo condiziona inevitabilmente per l’intero arco del match.
Voto 4,5
CITTADINI
Da una sua sortita sulla destra nasce la prima grande occasione per il pareggio nelle battute iniziali, senza però riuscire a pescare alcun compagno in area di rigore. L’ammonizione rimediata a dieci minuti dal riposo convince Alvini a lasciarlo negli spogliatoi.
Voto 5,5
Dal 46′ AMEY
Collabora con Terzic nella frittata del definitivo 5-1 di Pulisic quando, da ultimo uomo su azione di calcio d’angolo a favore, tenta l’anticipo sul compagno che invece tocca di testa e lancia a campo aperto Pulisic, libero di battere Palmisani con lo scavetto.
Voto 5
OYONO
Ha maggiore licenza di offendere rispetto al dirimpettaio Tchato, ma difetta di precisione nelle due conclusioni che gli si presentano. Si distingue ancora una volta in fase di recupero palla (con ben 5 palloni riconquistati), un’aggressività che però gli costa il cartellino giallo nel secondo tempo.
Voto 5,5
CALÒ
Serata complicata per il “pittore” ciociaro, incapace di incidere come suo solito. Pur cercando spesso la giocata per i compagni non riesce infatti a confezionare passaggi chiave per aprire varchi offensivi. Dopo l’ammonizione ricevuta e a risultato ormai compromesso, Alvini gli risparmia gli ultimi minuti di gara.
Voto 5
(Dal 76′ EL AZZOUZI – S.V.)
MASINI
L’autore dell’illusoria rete che accorcia momentaneamente le distanze per il Frosinone, alla prima gioia stagionale, una soddisfazione smorzata dal punteggio finale. Resta in campo per tutti i novanta minuti e chiude al comando nella speciale classifica dei chilometri percorsi (11,5 km).
Voto 6,5
TCHATO
Chiamato a rimpiazzare una pedina importante come Bracaglia, soffre per l’intera partita la dirompenza di un Moreira in stato di grazia e cliente davvero ostico da affrontare con la poca esperienza a sua disposizione.
Voto 5
Dal 62′ TERZIC
Subentrare in una gara già indirizzata nel punteggio non è mai semplice, ma l’errore commesso in occasione del quinto gol è da matita rossa.
Voto 4,5
SCHMID
Agisce in una posizione ibrida: a tratti falso nove, a tratti rifinitore sulla trequarti. Una libertà d’azione che gli consente spesso di muoversi tra le linee della difesa avversaria, risultando partecipe nell’azione del gol di Masini che nel primo tempo ha riaperto la partita dopo il 2-0 del Milan.
Voto 6
(Dal 74′ ZERBIN – S.V.)
GHEDJEMIS
L’algerino prova a mettere in difficoltà la retroguardia del Milan per tutta la partita, cercando con insistenza l’uno contro uno in ripartenza. È il più attivo anche negli ultimi metri, dove calcia verso la porta in 4 circostanze centrando però lo specchio in una sola occasione, quando Maignan gli sbarra la strada con un intervento attento.
Voto 5,5
KVERNADZE
Il più vivace nei primi minuti per il Frosinone, quando cerca la conclusione sul primo palo trovando un attento Maignan a negargli il gol. Con il passare dei minuti perde un po’ di brillantezza, accusando le fatiche legate agli impegni con la Nazionale.
Voto 5,5
Dal 62′ BIRILIGEA
Non al meglio della condizione, è costretto a partire dalla panchina. Alvini prova a concedergli una mezz’ora da subentrante, ma la sua gara dura appena venti minuti: costretto ad uscire per un problema probabilmente di natura muscolare da valutare nelle prossime ore. L’ennesima defezione che complica ulteriormente il cammino del Frosinone.
Voto 5,5
ALVINI
Si presenta a Milano con un assetto diverso, quasi inedito, all’apparenza e sulla carta più conservativo, ma affronta ugualmente la sfida a viso aperto nonostante le numerose assenze. Un atteggiamento che però non paga in una serata storta, culminata nella pesante sconfitta contro un Milan travolgente. Il calcio passa anche da serate così, da cui trarre indicazioni per crescere: sarà questo il compito del tecnico toscano nelle prossime settimane.
Voto 5,5