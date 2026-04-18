Il Pagellone di Modena-Frosinone 1-2

Il “giudizio universale” di Modena-Frosinone 1-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara
*
Il “giudizio universale” di Modena-Frosinone 1-2. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara (Leggi qui: Ghedjemis, punta e… tacco: Modena ribaltato e continua la corsa alla Serie A).
*
PALMISANI
Poche parate impegnative per l’estremo difensore ciociaro che, al contrario di altre occasioni, avrebbe potuto fare forse di più in occasione del gol del momentaneo vantaggio del Modena.
Voto 5,5
A.OYONO
L’infortunio di Bracaglia lo costringe a traslocare sulla fascia sinistra, non la sua corsia preferita e di appartenenza. Il cambio di lato gli fa perdere la bussola nel momento più delicato di tutti, quando sbaglia a scalare in fase difensiva lasciando, di fatto, un autostrada per Massolin, libero di piazzare il pallone alle spalle di Palmisani.
Voto 5,5
MONTERISI
Il capitano gialloazzurro vince, ai numeri, il duello con la coppia d’attacco avversaria De Luca-Ambrosino, vincendo 7 duelli su 11 e partecipando, attivamente, anche alla pressione offensiva dei ciociari post svantaggio con 3 tiri totali, tutti su sviluppo da palla inattiva.
Voto 6,5
CITTADINI
Partita non positiva per il centrale difensivo, ex del match, che fatica tanto a contenere la fisicità di De Luca. Peccato in occasione del gol che realizza su sviluppo di corner, poi annullato giustamente da Ayroldi. Chiude il match dopo 45 minuti e il quinto cartellino giallo stagionale, che gli impedirà di giocare il match contro la Carrarese alla prossima.
Voto 5,5
(Dal 46′ CALVANI – Entra meglio rispetto al suo collega e compagno di reparto Cittadini, esibendosi in un paio di chiusure in anticipo interessanti e spendendo il giallo in maniera intelligente su Ambrosino, lanciato pericolosamente in contropiede verso la porta difesa da Palmisani. Voto 6)
BRACAGLIA SV
(Dal 7′ J.OYONO – Entra a freddo per l’infortunio al setto nasale subito da Bracaglia e si prende la fascia destra, presidiata solitamente dal gemello Anthony. Prova un paio di spunti offensivi interessanti, cercando anche una conclusione verso lo specchio. Bravo nel servire Raimondo nel primo tempo, meno bravo nel farsi saltare con estrema facilità da Zanimacchia nel secondo. Voto 5,5)
CICHELLA
Piccoli passi in avanti a livello di prestazione per l’equilibratore del centrocampo ciociaro che, al contrario del match contro il Palermo prova ad entrare più nel vivo del reparto mediano, con risultati alterni.
Voto 5,5
CALÒ
Non la miglior prestazione in maglia ciociara per il centrocampista numero 14 del Frosinone che, nonostante i 5 passaggi chiave per i compagni, rientra in percentuale tra i colpevoli del gol del vantaggio dei padroni di casa, quando non riesce ad accorciare su Massolin e chiedergli lo specchio di porta.
Voto 6
(Dal 68′ KONÈ – Alvini lo lancia nella mischia per mettere muscoli al centrocampo e difendere il risultato di vantaggio appena acquisito. L’ivoriano non si tira indietro e lotta in mediana, guadagnando un fallo importante nel finale per alleggerire la pressione. Voto 6)
F.GELLI
Il migliore del centrocampo titolare schierato da Alvini, che viene ricambiato dal numero dieci con una prestazione di quantità ma, soprattutto, di qualità, chiusa a pochi minuti dalla fine con oltre il 90% di passaggi riusciti e 3 falli subiti.
Voto 6,5
(Dall’86’ J.GELLI – SV)
GHEDJEMIS
Gol numero tredici e quattordici in campionato per il capocannoniere del Frosinone che, ancora una volta, si carica la squadra sulle spalle e ribalta il risultato di svantaggio al primo tempo.
Voto 7,5
RAIMONDO
Ha sui piedi la più grande occasione del primo tempo del Frosinone, non riuscendo a convertire in gol, in maniera clamorosa, il perfetto suggerimento offensivo di Jeremy Oyono. Nella seconda frazione entra indirettamente nel gol del vantaggio, mettendo pressione alla difesa avversaria che, involontariamente, serve l’assist per Ghedjemis.
Voto 5,5
(Dal 68′ ZILLI – Nei venticinque minuti a sua disposizione riesce a farsi vedere poco, con i ritmi del match che calano bruscamente. Il gigante ciociaro fa comunque il suo, cercando di alzare il baricentro della squadra e tenendo i pochi palloni a sua disposizione lontani dalla porta di Palmisani. Voto 6)
KVERNADZE
Un assist e mezzo per il giocatore georgiano, a tratti imprendibile per la difesa avversaria sull’out di sinistra. I due gol di Ghedjemis, infatti, nascono entrambi da due sue transizioni offensive. Può sicuramente fare meglio in fase realizzativa, ma la sua prestazione è decisamente positiva.
Voto 7
ALVINI
L’esultanza sotto la curva a fine partita racconta lo spirito del mister gialloazzurro. Trasforma nel carattere la squadra, facendola passare da un primo tempo decisamente insufficente ad un seconda frazione fatta di reazione e grinta, facendo rientrare i suoi uomini decisi a ritrovare la retta via della vittoria. Alla fine, conquista tre punti importantissimi che gli permettono di restare attaccato al treno promozione diretta.
Voto 6,5