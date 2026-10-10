Il pagellone di Napoli-Frosinone 3-0

Il “giudizio universale” su Napoli-Frosinone 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.
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Il “giudizio universale” su Napoli-Frosinone 3-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.
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PALMISANI
Il Var gli nega la gioia di vantare un rigore neutralizzato ad Højlund in un palcoscenico prestigioso come il Maradona. Sulla ripetizione viene spiazzato da un glaciale De Bruyne, risultando poi incolpevole sulle altre due marcature azzurre.
Voto 6
OYONO
Sicuramente più incisivo in fase propositiva che in quella di contenimento, dove nella prima frazione si fa sorprendere a più riprese dal fronte d’attacco partenopeo. Cresce nella ripresa, riuscendo a contenere con maggior costanza le sortite avversarie.
Voto 6
CITTADINI
Serata complessa per il centrale di scuola Atalanta. In avvio difetta di lucidità ed entra in modo troppo irruento su De Bruyne, cadendo nella trappola del belga che gli taglia la strada e conquista il penalty che sblocca la contesa.
Voto 5
CALVANI
Mostra una tenuta migliore rispetto al compagno di reparto, facendosi apprezzare soprattutto nel secondo tempo nell’arginare un impreciso Lucca. Nella prima metà di gara, come tutto il pacchetto arretrato, fatica a prendere le contromisure alla rapidità dell’attacco di casa.
Voto 5,5
BRACAGLIA
Altro giro, altro cliente da bollino rosso: incrocia Neres al rientro da titolare dopo nove mesi. Limita il divario atletico con un ottimo senso della posizione e la consueta foga agonistica, sbarrando la strada in un paio di percussioni insidiose.
Voto 6
(Dal 76′ CICHELLA – Si perde l’inserimento letale di De Bruyne nell’azione del definitivo 3-0.
Voto 5,5)
CALÒ
Prestazione a due volti per il regista giallazzurro: parte con il piglio giusto trovando geometrie e trame interessanti, ma con il passare dei minuti finisce nella morsa della mediana azzurra, perdendo la lucidità iniziale.
Voto 5,5
MASINI
Alvini lo richiama in panchina all’intervallo dopo un primo tempo opaco in cui non riesce mai a trovare i ritmi giusti in mezzo al campo.
Voto 5
(Dal 46′ TERZIC – Entra da mediano al posto di Masini prima di scivolare sulla fascia dopo l’uscita di Bracaglia. L’impatto complessivo resta comunque sottotono.
Voto 5,5)
GHEDJEMIS
Non riesce ad accendersi per entrare davvero in partita, difettando del cambio di passo e della gamba solita nelle ripartenze. Una prova opaca nel giorno in cui avrebbe potuto festeggiare al meglio il recente rinnovo contrattuale fino al 2030.
Voto 5
(Dal 63′ FINI – Offre un paio di transizioni veloci ma nulla di più nei ventisette minuti concessigli dal mister.
Voto 5,5)
SCHMID
Mantiene un’elevata qualità nelle giocate chiudendo con 3 passaggi chiave e provando a tenere accesa la luce in una serata storta per la squadra. Nella ripresa è il primo dei suoi a impegnare Meret con una bella conclusione dal limite.
Voto 6
(Dall’83’ ZERBIN – S.V.)
KVERNADZE
Ispirato e volenteroso nel farsi notare nella cornice che ha eletto a idolo il connazionale Kvara. La troppa foga lo rende però impreciso nella prima frazione, dove sciupa diverse occasioni a rete; decisamente più lucido nella veste di rifinitore al servizio dei compagni.
Voto 6
RAIMONDO
Stringe i denti e smaltisce il problema accusato in Nazionale pur di essere presente al Maradona. Fa a spallate con la linea difensiva avversaria trovando spesso il tempo dell’anticipo, ma le sue quattro conclusioni non spaventano Meret.
Voto 5,5
(Dal 63′ BOBCEK – Impatto gelato sul match, confermando una condizione ancora distante da quella del compagno di reparto. Allo scoccare del novantesimo ha la palla per riaprire la gara, ma pecca di reattività e manca la deviazione sul traversone basso di Zerbin.
Voto 5,5)
ALVINI
Il 3-0 finale è una punizione fin troppo severa al cospetto di un ottimo Napoli. A differenza delle ultime uscite prima della sosta, la squadra non riesce a stampare il consueto ritmo nel pressing, finendo spesso alla mercé del palleggio avversario. La flessione atletica appare comunque fisiologica dopo una pausa così lunga e con ben 13 elementi reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali.
Voto 5,5