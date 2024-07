Il ritorno di Frara: una “bandiera” mai ammainata

Dopo un anno alla Lucchese, l’ex capitano di 3 promozioni è stato richiamato alla guida del settore giovanile del Frosinone. La società ha scelto la competenza ed il senso d’appartenenza di un dirigente che in Ciociaria ha scritto la storia. Lo aspetta un grande lavoro in un vivaio che vive una profonda trasformazione

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili. Indissolubili, inseparabili…”. La seconda strofa del celebre brano “Amici mai” di Antonello Venditti potrebbe essere benissimo la colonna sonora della notizia del giorno in casa-Frosinone: il ritorno di Alessandro Frara, dopo una stagione come direttore sportivo della Lucchese. Lo storico ex capitano tornerà a ricoprire il delicato ruolo di responsabile del settore giovanile in un momento di totale ripartenza delle minori. Frara aveva guidato il vivaio per 2 anni (2021-2023) con risultati importanti come la conquista della promozione in Primavera 1 e la salvezza la stagione seguente.

La società ha scelto la competenza specifica del dirigente (ha il patentino di responsabile del settore giovanile) ma anche il senso d’appartenenza di Frara, una “bandiera” del calcio frusinate mai ammainata. Un simbolo per i tifosi che hanno saputo apprezzarne la professionalità, la serietà, l’attaccamento alla maglia e l’umanità.

Un settore giovanile rivoluzionato

Il presidente Maurizio Stirpe

Alessandro Frara, 41 anni, è tornato alla base dopo la parentesi alla Lucchese in Serie C. Sarà la tredicesima stagione (12 di fila fino al 2023) al Frosinone tra campo e scrivania. Lo aspetta un lavoro difficile ed importante in un settore giovanile che sta subendo una profonda trasformazione a partire dal divorzio dopo 20 anni dall’Accademia di Lunghi e l’avvento dell’Accademia Giallazzurri di Roma. Frara dovrà coordinare tutte le componenti e creare quella sinergia che a detta del presidente Maurizio Stirpe spesso è mancata negli anni precedenti.

Alessandro Frara

Occhio particolare lo avrà verso la Primavera che sarà rifondata dopo la retrocessione dello scorso campionato. Nelle prossime ore dovrebbe annunciato il nuovo allenatore e lo staff mentre già è stato scelto il responsabile della scuola calcio ovvero Alessio Mizzoni. Insomma per Frara si prospetta una bella sfida, l’ennesima della sua carriera. Senza piaggeria, ha tutte le carte in regola per vincerla.

Frusinate d’adozione

Frara quando giocava

Nel Frosinone ha collezionato 189 presenze e 18 gol in 7 campionati tra Serie C, B ed A a partire dall’estate 2011. E’ stato il capitano di un’indimenticabile squadra che tra il 2014 ed il 2018 ha conquistato 3 promozioni (1 in Serie B e 2 in A). Memorabile il gol segnato ai supplementari della finale di ritorno dei playoff di Serie C contro il Lecce con tanto di dedica al papà Gianni scomparso di recente.

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2018, è rimasto a Frosinone dove ha scelto di vivere con la famiglia ed ha continuato a lavorare nel club giallazzurro come collaboratore dell’area tecnica guidata all’epoca da Ernesto Salvini. Un predestinato considerando la laurea in Scienze Politiche ed una tesi non casuale sull’organizzazione delle società di calcio professionistiche.

La Primavera di Frara e Gorgone promossa nella massima serie

“Laureato” come direttore sportivo a Coverciano, nell’estate del 2021 ha preso le redini del settore giovanile. Due stagioni incredibili: storica promozione della Primavera nella massima serie con in panchina Giorgio Gorgone ed una salvezza tranquilla tra i giganti della categoria. Un anno fa il congedo e l’approdo alla Lucchese. Ma “certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano, Amori indivisibili. Indissolubili, inseparabili…”. E così capitan Frara è tornato a casa.