Il sorriso di Alvini, l’amarezza di Aquilani: due facce della stessa partita

[SPOGLIATOIO] Il tecnico del Sassuolo riconosce i meriti degli avversari e difende Muric, pur sottolineandone gli errori. Alvini celebra la prova dei giallazzurri, esalta Raimondo e ribadisce la ricetta per la salvezza: identità, lavoro e spirito di squadra

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In sala stampa Aquilani precede Alvini. Umore nero che fa ‘pendant’ con il colore della divisa ufficiale. La prima domanda è una doppia stoccata. L’identità di squadra che non si mai vista e un bel punto interrogativo sul portiere Muric: “Non è semplice fare un’analisi. Il Frosinone ha messo qualcosa in più sotto l’aspetto del temperamento, del voler vincere i duelli sulle palle sporche, di voler incidere di più. E’ ovvio che gli errori ti condizionano la gara”, inizia Aquilani.

Ed aggiunge: “Oggi abbiamo messo in campo meno qualità e furore agonistico dei nostri avversari. E se non pareggi quelle loro caratteristiche è complicato venirne a capo. Il Frosinone ha tanta gamba e forza. Muric? Gli errori fanno parte del gioco, io non vengo qui e dico che cambio il portiere. Lui è molto forte, deve migliorare certe situazioni. Lo sa benissimo che tipo di partita ha fatto. Ma so anche che ha un potenziale molto alto”.

Sassuolo poco cinico: «Ci è mancata cattiveria»

Matic in marcatura su Raimondo (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Il Sassuolo ha anche sprecato. E Aquilani lo sa bene: “Sappiamo di aver sprecato perché il Frosinone ti concede degli spazi. Se loro ripartono poi lo fanno in maniera molto forte e ti fanno male. Hanno questa cattiveria per incidere ed hanno saputo sfruttare le occasioni capitate. Noi potevamo essere più cinici, più cattivi. Ed essere più decisi nelle seconde palle, la cattiveria di saper essere più sporchi e meno bellini”.

Sul banco degli imputati torna sempre Muric? “Non abbiamo perso la partita solo per colpa sua. Il coraggio non è fare i tunnel in area ma vedere e leggere la partita e come si può svolgere dopo il primo piattone forte ad uscire. In quella circostanza siamo stati un po’ leggerini. E comunque gli errori li abbiamo commessi tutti”. Il Frosinone che gioca con 9 giocatori di B nel campionato di serie A considerato da sempre un altro sport rispetto alla Cadetteria, il tecnico romano lo vede così: “Nel Frosinone ci sono giocatori bravi, forti e sono ben allenati”.

Bakola e Adzic, fiducia ai giovani ma serve crescere

A destra Thorstvedt e a sinistra Matic contendono il pallone a Masini (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

C’è spazio per la stella Bakola, Aquilani ne esalta le doti ma lo spinge a dare di più: “E’ un ragazzo acquistato lo scorso anno a gennaio ma giocò poco. Da subito la scorsa estate mi ha dimostrato di avere le qualità per poter stare a questi livelli. Deve imparare però a ciondolare di meno. Oggi il primo gol lo abbiamo preso per questo suo modo di fare in campo, doveva giocare a due tocchi. Ma è giovane, gli errori servono a migliorare”. Inevitabile la domanda su Adzic: “E un altro ragazzo su cui punto molto. Oggi non è entrato perché le situazioni mi hanno portato a fare scelte diverse”.

Alvini: «Il merito è dei calciatori»

Ed ecco Massimiliano Alvini. Voce, poca. Ma quello che basta per farsi capire. Alla vigilia della gara col Sassuolo, Ghedjemis aveva detto chiaramente che Alvini dà amore a tutti. Il tecnico di Fucecchio spiega meglio il concetto espresso dal suo giocatore: “Io penso che ogni allenatore nel percorso che compie nella sua carriera deve dare grande merito ai calciatori che allena. Se oggi noi siamo in Serie A, se io ho fatto questo percorso è perché ho dato merito a tutti i calciatori che ho avuto in 26 anni di carriera. Si lavora con i calciatori tutti i giorni. L’allenatore e lo staff hanno le proprie idee ma sono loro, i calciatori, che vanno in campo e cercano di tradurle al meglio. Debbo confermare le parole di Fares: con questi ragazzi c’è un buon rapporto”.

Il Frosinone sceso in campo col Sassuolo (Foto © IchnusaPapers

La difesa giallazzurra sul banco degli imputati nel primo tempo: “I gol che abbiamo preso? Siamo stati troppo bassi ed abbiamo commesso alcuni errori. Ma la strada che può portarci alla salvezza è solo questa, non snaturarci mai dalla ricerca della nostra identità”. Raimondo capocannoniere non è una sorpresa per Alvini: “Raimondo può migliorare tanto ma va detto che la squadra lo mette nelle condizioni di fare gol. Complimenti a lui a tutta la squadra”.

La risposta dopo la sconfitta di Napoli: “A Napoli abbiamo perso perché avevamo di fronte una squadra forte, che lo scorso anno è arrivata seconda ed ha fatto la Champions. E ci può stare perdere su quel campo. Noi abbiamo fatto la nostra onesta partita, niente da dire ai ragazzi”.

Secondo tempo gestito con consapevolezza

I motivi dell’assenza di Calvani. E i motivi della sua assenza sotto la curva: “Calvani ha avuto un problema dopo Napoli e non era disponibile per giocare. Ma lui è un leone. Io non sono andato sotto la curva, perché non vado né quando viciamo e né quando perdiamo. Io sto benissimo a Frosinone ma quei momenti belli deve goderseli la squadra. Io devo pensare solo a condurre la squadra alla salvezza”.

Max Alvini (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

La gestione della gara nella ripresa è stata diversa dall’atteggiamento garibaldino della prima frazione di gioco: “Oggi nel secondo tempo abbiamo fatto un lavoro diverso con i tre centrocampisti. Ma questo dipende dal contesto della partita. La mia è una squadra che fa calcio verticale ma in certi momenti deve saper leggere determinate situazioni”.

Ultimo quarto d’ora della gara è stato un ulteriore step di crescita. “Tutto il secondo tempo è stato gestito con grande consapevolezza. Davanti avevamo una squadra forte, che lo scorso anno è arrivata 11esima. Abbiamo battuto una squadra forte. Non mi stanco di ripeterlo”

Raimondo, tripletta storica: «Complimenti a lui»

I giocatori festeggiano Raimondo (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Raimondo, primo giocatore del Frosinone a fare tripletta in serie A: “Contento per lui. L’idea di portare Raimondo è stata di Renzo Castagnini, quando sono arrivato mi disse: lo prendiamo? Non esitati. E lui partì con la macchina per andarlo a prendere”. Il Frosinone che stupisce in Serie A con il blocco dalla B: “Il Frosinone è una squadra che ha un’idea, giocarsela sempre secondo un determinato percorso. Senza fare voli pindarici e senza fare drammi se perdiamo una partita. Non ci sono segreti ma tanto lavoro dietro i nostri risultati”.