Incroci pericolosi e… decisivi sulla strada della promozione

[IL PUNTO] Venezia e Monza provano la fuga approfittando della flessione del Frosinone sceso a - 5. Non molla il Palermo. Tuttavia i quattro scontri diretti rimanenti potrebbero rimescolare le carte. Il Sudtirol lancia l'assalto alla zona playoff dove l'andamento è lento. Corsa-salvezza avvincente: vittorie d'oro di Bari ed Entella

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il primo dei due turni infrasettimanali di marzo ha sorriso a Venezia, Monza e Palermo in una volata-promozione ancora apertissima nonostante le distanze iniziano a delinearsi. Il duo di testa infatti ha guadagnato 2 punti sul Frosinone approfittando della frenata dei giallazzurri (3 pareggi di fila ma 5 risultati utili). Venezia e Monza ora sono a + 5 ed hanno tenuto il Palermo a 6 lunghezze.

Non è una vera fuga ma Stroppa e Bianco (4 vittorie consecutive) nel momento decisivo sembrano avere qualcosa in più in termini di esperienza e struttura. Comunque con 10 giornate e 4 scontri diretti nulla è deciso.

Intanto anche in Serie B esplode la questione arbitrale. Tutti si lamentano, polemiche a non finire ed addirittura una forte contestazione allo stadio di Carrara al designatore Gianluca Rocchi. Bisogna probabilmente abbassare i toni ma anche il mondo arbitrale deve aiutarsi con direzioni più coerenti e credibili. La sintonia tra arbitro e Var continua a non convincere ed è uno dei problemi principali.

Il peso degli scontri diretti

Paolo Bianco (Foto © Mario Salati)

A questo punto gli scontri diretti potrebbero diventare delle grandi opportunità per rimescolare le carte. Da qui alla fine ce ne saranno 4. Partite che varranno 6 punti e possono diventare decisive. Ad esempio il Palermo dovrà affrontarle tutte e tre le rivali e si giocherà tanto. Monza e Venezia invece ne avranno due ciascuna.

Solo uno scontro diretto per il Frosinone che affronterà 4^ il Palermo allo “Stirpe”. La squadra di Alvini dovrà essere pronta ad approfittare dei risultati delle rivali: occasioni che vanno sfruttate in una volata dove il margine d’errore si riduce sempre di più.

Raimondo del Frosinone

Entrando nel dettaglio, si comincerà alla 30^ con Monza-Palermo il 14 marzo alle 17.15. Poi alla 32^ Monza-Venezia il 21 alle 17,15. Alla 34^ Frosinone-Palermo venerdì 10 aprile alle 20.30. Dulcis in fundo alla 38^ Venezia-Palermo venerdì 8 maggio alle 20.30. I giochi saranno fatti? Gli amanti del brivido sperano che sia decisiva. Chissà.

Playoff, il Sudtirol lancia l’assalto

La squadra di Castori con il colpaccio in casa della Reggiana si è avvicinato alla zona playoff. Gli altoatesini sono a – 1 dall’ottavo posto e si sono confermati in un ottimo momento. Il Sudtirol ci crede considerando anche l’andamento lento delle formazioni che lo precedono. Il Cesena (quarto ko nelle ultime 5) ed il Modena hanno perso, pareggi per Juve Stabia (1-1 con la Sampdoria) e Catanzaro (3-3 in casa della Carrarese).

L’ex giallazzurro Pecorino, attaccante del Sudtirol (Foto © Mario Salati)

Il discorso sembra riguardare 5 squadre che si contenderanno 4 posti (gli altri 2 saranno appannaggio delle compagini che non saranno promosse). Tuttavia non sono esclusi altri ritorni di fiamma come quelli di Padova (34 punti) e Carrarese (32). La Serie B infatti riserva spesso sorprese soprattutto nella parte finale del girone di ritorno.

Scatto-salvezza di Entella e Bari

Cerofolini, portiere del Bari

In zona retrocessione vittorie pesanti di Entella e Bari che hanno conquistato 3 punti d’oro. I liguri hanno battuto il Modena e sono saliti a 28 occupando l’ultimo posto dei playout. Appaiato il Bari tornato al successo in casa dopo 4 mesi. La squadra di Longo ha superato l’Empoli che ora deve guardarsi le spalle.

La Sampdoria con il punto di Castellammare Stabia si tiene a galla. Male l’Avellino travolto a Venezia e la Reggiana sconfitta in casa dal Sudtirol. Al terz’ultimo posto il Mantova (ko a Palermo dopo 4 punti nelle ultim 2). I pareggi esterni di Spezia e Pescara hanno cambiato poco la classifica ma almeno hanno regalato un po’ di fiducia.

Prossimo turno

Cherubini della Samp in un duello con Kvernadze

Sabato il campionato ripartirà con 5 partite della 29^ giornata. Domenica le altre 5. In testa il Venezia ospiterà (sabato alle 17.15) la Reggiana in una partita sulla carta alla portata. Monza, Frosinone e Palermo scenderanno in campo domenica. Alle 15 i brianzoli saranno di scena a La Spezia, i ciociari sfideranno in casa la Sampdoria ed i rosanero affronteranno al “Barbera” il Mantova.

Tornando al programma, sabato alle 15 si disputeranno Avellino-Padova, Sudtirol-Entella e alle 19.30 Modena-Cesena. Domenica alle 15 Catanzaro-Empoli e Mantova-Juve Stabia e alle 19.30 Pescara-Bari.