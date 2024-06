Intelligenza artificiale, passione e show: tris vincente della Championcup

La manifestazione, valida come campionato italiano di sanda, ha messo in evidenza un metodo innovativo ed inedito di organizzazione. L’intera rassegna infatti è stata gestita da un software e da un’applicazione con risultati straordinari. Una rivoluzione per gli eventi sportivi

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un evento rivoluzionario dove la famosa intelligenza artificiale è scesa in campo (pardon sul tatami). Una manifestazione che ha coniugato sport, passione, talento e tecnologia. La prima edizione della Championcup, campionato nazionale Wushu Sanda Asi svoltosi a Sora presso il Palapolsinelli, ha colto nel segno. E soprattutto ha tracciato una linea retta, un solco ben preciso nel mondo del Sanda e probabilmente anche dello sport. Mettendo in risalto la differenza organizzativa, logistica, scenografica ed emotiva.

“Una prima edizione che possiamo definire stratosferica, che ha abbondantemente superato le aspettative degli organizzatori, delle palestre iscritte, dei coach e degli atleti coinvolti nei combattimenti”, si legge in una nota della palestra Champion Training di Sora, del maestro Alessandro Iafrate, pluricampione nazionale e internazionale di Sanda e di Simone Terrinoni, atleta di Sanda, esperto in programmazione e organizzatore di eventi.

La rivoluzione tecnologica

La Champion Training

La kermesse ha fatto registrare numeri importanti con un buon ritorno economico e d’immagine per l’indotto. A Sora sono sbarcate ben 18 palestre, provenienti da tutta Italia, e oltre 150 atleti che si sono sfidati in ben 88 incontri svolti in soli due giorni. Ma la grande novità è stata la gestione dell’evento affidata quasi completamente alla tecnologia che ha supportato in maniera esemplare lo staff della Champion Training. Ci è voluto un anno di tempo per mettere a punto la macchina, partendo dalla realizzazione del software gestionale che ha permesso la totale organizzazione del torneo. Scaricando l’applicazione infatti era possibile iscrivere atleti con dettagli, foto e documenti necessari, e la palestra. Inoltre potevano essere visionate le schede tecniche di tutti gli atleti, l’ora e il campo gara dell’incontro.

E non è tutto: l’app ha permesso di controllare il punteggio ottenuto dal tabellone del combattimento, il programma e tutte le categorie in gara. Guardare i video in diretta dei combattimenti e acquistare le foto dell’evento. Inoltre con un click i partecipanti hanno potuto prenotare hotel, ristoranti e conoscere i negozi di Sora e paesi limitrofi. Nulla è stato lasciato al caso grazie all’utilizzo della tecnologia. “Una macchina organizzativa stratosferica, formata da oltre 25 persone tra staff, addette all’accoglienza, alla registrazione, al peso degli atleti, alla sicurezza, al controllo protezioni, alle foto, ai video social oltre che una regia audio, luci e video”, hanno spiegato i promotori.

Una festa di sport

La Championcup è stata un’autentica festa per tutti che è andata oltre la competizione fine a se stessa. Un’atmosfera suggestiva e magica creata ad arte dagli organizzatori. E’ stato dato il giusto risalto agli atleti di ogni categoria: dai bambini al light, dal Sanda al Tui-Shou. Tutti protagonisti insomma.

Ognuno ha avuto la sua ribalta: sono stati ripresi e mandati sul maxi schermo sin dal controllo protezioni, poi l’entrata passando dal portale con effetti luce e accompagnati dalla musica fino sopra il campo di gara. I match sono stati andati in diretta video come le premiazioni effettuati sul podio Championcup con tanto di effetti speciali e musica ad hoc.

I risultati

Uno dei podii della Championcup

Assegnate oltre 1000 medaglie intagliate e personalizzate. Distribuiti gadget personalizzati ad ogni atleta iscritto e ad ogni coach presente in gara. Trofei per la squadra più numerosa, per la prima, seconda e terza classificata e i titoli per il Best Fighter Sanda e Best Fighter Sanda Light. Premi speciali anche per l’atleta più anziano del torneo di 60 anni e per la Best Fighter Sanda Light Femminile. La Champion Training, club organizzatore, dell’evento con oltre 40 atleti in gara, si è esclusa dalla competizione per il Big Team e per la classifica delle squadre.

Alla fine delle gare, arbitrate dai giudici nazionali delle Italy CKA (stanno selezionando alcuni atleti che hanno partecipato alla Championcup, da portare in Nazionale), il primo primo posto è andato all’Asd Dojo Shutai-Do e Gym Di Sora. Hanno completato il podio il Fight Club di Cassino e l’Accademia Kung Fu Terni. A livello individuale Enrico Iafrate(60 anni) è stato premiato come lottatore più anziano. Best Fighter Sanda Light femminile e maschile Sofia Restaino e Giacomo Barbarossa. Best Fighter Sanda Nicolò Vona.