Kone, vedi Frosinone e poi torni

[CERTI AMORI...] La singolare storia del centrocampista ivoriano che per la terza volta vestirà la maglia giallazzurra. Non una scelta casuale ma col cuore. Fondamentale l'empatia con la tifoseria e la città: "L'affetto dei supporters mi hanno restituito l'entusiasmo e la voglia di lottare", ha detto alla fine della scorsa stagione. Per Alvini un innesto importante che alza la cifra tecnica ed atletica della linea mediana

Alessandro Salines Lo sport come passione

Si torna sempre dove si è stati bene. Per Ben Kone, professione centrocampista, non è solo un modo di dire ma soprattutto uno stile di vita. Quel posto del cuore che diventa casa, famiglia, gioia, bellezza ed emozione è Frosinone. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui Ben per la terza volta ha deciso di vestire la maglia giallazzurra. La storia del giocatore gambiano è singolare ma anche significativa.

“La cosa che mi ha colpito di Koné e Cittadini è che vengono a Frosinone con grandissimo entusiasmo – ha raccontato il diesse Renzo Castagnini – Ben aveva richieste in Serie A, noi gli stavamo dietro da un po’ di tempo e mi aveva assicurato che se non avesse trovato squadra in A sarebbe tornato volentieri a Frosinone. Serie B per B ha scelto noi, anche lui ha lo spirito giusto e questo ha fatto sì che lo aspettassimo fino alla fine del calciomercato e fortunatamente siamo riusciti a riportarlo a Frosinone”. E così è stato.

Kone e l’empatia con la piazza

Il centrocampista ivoriano, 25 anni, ha scoperto Frosinone nell’agosto di 3 anni fa ed è stato amore a prima vista. In prestito dal Torino, la scintilla con la tifoseria è scoccata subito: al di là delle indubbie qualità tecniche, Ben ha conquistato tutti per generosità e determinazione. In campo Kone si fa sentire e vedere, rincorre, corre, ribalta il gioco e conclude in porta. Un infortunio serio (frattura al metatarso) lo blocca dopo 10 gare da titolarissimo nella squadra di Grosso.

Kone festeggia con i compagni la promozione del Frosinone in Serie A del 2023

Kone ha una tempra forte e a distanza di quasi 3 mesi torna più forte di prima. Non potrebbe essere altrimenti per un ragazzo che a 14 anni ha rischiato di perdere una gamba per incidente. Il suo rientro è atteso ed acclamato dai tifosi. Alla fine della fiera colleziona 19 partite e 2 gol ed è tra i protagonisti della promozione in Serie A. Segno del destino firma l’ultimo gol della stagione a Terni. Malgrado la volontà della società di trattenerlo, il Torino lo richiama alla base e lo gira al Como con cui conquista la seconda promozione in Serie A di fila. E scusate se è poco.

“Certi amori non finiscono…”

Kone in azione

“… fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Come canta Antonello Venditti, Kone riabbraccia sempre in prestito il Frosinone nel febbraio scorso dopo quasi 2 anni. Con Bohinen cambia (ovviamente in meglio) il centrocampo e in generale la squadra di Bianco. Nonostante 2 turni di squalifica ed i problemi fisici siano sempre in agguato, contribuisce alla salvezza del Frosinone con 9 partite e 1 gol. Nell’ultima e decisiva gara col Sassuolo è tra i migliori in campo.

“Prima di tornare a Frosinone ero smarrito. Ma l’affetto dei tifosi ha cambiato tutto e ora ho tanta fame. Mi è tornata quella voglia di combattere e di avere fiducia in me stesso. E questi mesi di difficoltà con il Frosinone mi hanno aiutato a crederci fino alla fine nonostante tutto”, ha scritto sui social alla fine della scorsa stagione

Renzo Castagnini

Lunedì scorso il secondo ritorno a Frosinone stavolta distanza di pochi mesi e con una novità importante: il prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Una trattativa lunga e laboriosa come ha confessato Castagnini ma tenuta giustamente segreta fino alle ultime battute del calciomercato. Kone alla fine ha fatto parlare il cuore e per la terza volta ha scelto il Frosinone.

Rinforzo fondamentale

Per Alvini un innesto di spessore sotto tutti i punti di vista. Importantissimo per la sua filosofia di gioco che prevede pressing asfissiante e l’inserimento continuo dei centrocampisti. Kone rispecchia il profilo di quel tipo di calciatore che possa garantire corsa, forza fisica e al contempo tecnica e soluzioni offensive.

Massimiliano Alvini

Kone è un autentico jolly di centrocampo come si diceva una volta. Può giostrare da mezzala, mediano in un centrocampo a due o trequartista come dovrebbe schierarlo Alvini. In questo modo il tecnico intende sfruttare anche il tiro dalla distanza, una delle caratteristiche migliori dell’ivoriano.

Comunque sia Alvini si ritrova con un centrocampo di alto livello con Kone, Calò, Koutsoupias, Francesco Gelli e 2 due giovani interessanti come Barcella e Cichella. Poche squadre in B possono vantare un reparto così competitivo. Toccherà al tecnico trovare la giusta alchimia.