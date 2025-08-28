Koutsoupias, il “guerriero” greco del comandante Max

[L'INCURSORE] Il Frosinone ha ritrovato, dopo l'infortunio all'adduttore sinistro, il centrocampista prelevato a gennaio scorso dal Catanzaro. Con l'Avellino un gol ed una prova di grande spessore. Ilias si candida a diventare un punto di riferimento della squadra di Alvini

Alessandro Salines Lo sport come passione

Se i sogni aiutano a vivere, questi devono essere alimentati giorno dopo giorno. Ed Ilias Koutsoupias, centrocampista greco del Frosinone, lo sa benissimo. Il suo grande inizio di stagione con gol all’Avellino è un pezzetto importante per costruire il suo personalissimo sogno: conquistare la maglia della Nazionale ellenica e perché no puntare al Mondiale 2026.

“Ogni bambino che inizia a giocare spera un giorno di poter entrare in nazionale e partecipare ad un Mondiale – ha detto Koutsoupias in una recente intervista – Anch’io ovviamente lo spero, non è facile ma ci proverò”. A 24 anni il tempo è ancora dalla sua parte tuttavia il campionato appena partito sarà fondamentale per la sua crescita.

Il Frosinone ritrova il suo “incursore”

La squadra di Alvini ha riabbracciato un giocatore importante dopo il serio infortunio (lesione del muscolo adduttore lungo di sinistra) che lo ha messo ko per quasi tutto il girone di ritorno. Prelevato dal Catanzaro a gennaio scorso, Koutsoupias è sceso in campo 6 volte (1 gol) prima di fermarsi. E’ stata un’assenza pesante ed ora Ilias vuole recuperare il tempo perduto. “Questi infortuni mi hanno fatto sentire più forti – ha svelato – Non posso dire che sono contento ma mi hanno aiutato”.

Koutsoupias (ultimo in piedi a destra) nella foto di squadra prima della gara con l’Avellino (Foto © Mario Salati)

Le prime partite hanno restituito un elemento decisivo nell’economia del gioco di Alvini e non solo per il gol (il secondo nelle ultime 3 gare di B disputate). Koutsoupias incarna il modello di centrocampista moderno: puntuale negli inserimenti in area, tanta corsa, pressing e piedi educati. “Alvini vuole comandare il gioco ed aggredire gli avversari. E’ molto preparato ed ha una voglia matta di rivalsa come tutti noi”, ha sottolineato Ilias.

Che coppia con Calò

Giacomo Calò

Nato a Creta ma in Italia da quando aveva 16 anni per via del trasferimento alle giovanili dell’Entella, Koutsoupias sembra aver trovato il partner ideale nel centrocampo a due del Frosinone. Calò più ragionatore, Ilias più garibaldino. Un bel mix, si completano a vicenda. Un duo che rappresenta l’eccellenza del Frosinone per qualità ed anche esperienza. E poche compagini in Serie B possono vantare una coppia di mediani così competitiva. Nonostante la giovane età Ilias ha militato in diversi club (Ofi Creta, Platanias, Entella, Bologna, Ternana, Benevento, Bari, Catanzaro ed appunto Frosinone) e si avvia a toccare le 100 presenze in Serie B (sabato sarà la numero 96). “Quota 100 è un obiettivo, mi sento pronto e maturo“, ha puntualizzato.

Koutsoupias in azione (Foto © Mario Salati)

Ilias punta ad un campionato di spessore. Ripartendo dagli errori della scorsa stagione per cercare di non ripeterli e fare meglio. “A Frosinone mi sto trovando benissimo, la società è molto seria – ha commentato Koutsoupias – Si è formato un bel gruppo con tanta qualità e passione. Dal punto di vista personale mi sento bene, ho svolta la preparazione fin dal primo giorno. Già l’anno scorso alla fine ero praticamente recuperato ma poi non si sono disputati i playout”.

A Palermo è già un esame

Sabato sera al “Barbera” Koutsoupias sarà chiamato a confermarsi in una sfida difficilissima contro la “corazzata” siciliana strafavorita alla promozione diretta. Alvini confiderà tanto sul prezioso contributo del centrocampista greco. Ad esempio i suoi inserimenti possono diventare l’arma vincente. Come anche i ribaltamenti di fronte. Fondamentale sarà pure il suo lavoro d’interdizione.

Massimiliano Alvini

In mezzo al campo sarà “battaglia”. Se il Frosinone schiererà due elementi di spessore come Koutsoupias e Calò, il Palermo dovrebbe rispondere con giocatori di primissimo piano quali Segre e Ranocchia con Gyasi sulla trequarti. Ma Pippo Inzaghi può contare anche su giocatori di alto livello come Gomez, Blin, Palumbo e Vasic.

Le ultime sul mercato

Altro innesto in attacco per il Frosinone dopo quello di Vergani. La società giallazzurra ha chiuso con il Pisa per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto dell’esterno bulgaro Raychev, classe 2006. Si tratta di un giocatore di prospettiva che il Frosinone proverà a valorizzare come ha fatto in questi ultimi anni con altri giovani.

Il diesse Renzo Castagnini

Ma il mercato del Frosinone non finisce qui. Gli ultimi 4 giorni saranno febbrili. C’è l’affaire-Monterisi da definire in un modo o in un altro. L’interesse della Cremonese è forte ma ovviamente la trattativa è tutt’altro che chiusa. Intanto arrivano conferme su un possibile ritorno di Cittadini che potrebbe essere il sostituto del difensore pugliese. Ma non sono esclusi altri movimenti in entrata ed uscita. Sul mercato le sorprese sono dietro l’angolo. Soprattutto nelle battute finali.