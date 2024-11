Kvernadze, Ambrosino e quei gol che regalano ottimismo

I due giovani attaccanti del Frosinone a segno con le rispettive nazionali under 21. Un segnale di speranza in una squadra che ha realizzato col contagocce e con un reparto avanzato decimato dagli infortuni. In vista della trasferta in casa della Cremonese, Greco ritrova elementi motivati per tentare il colpaccio

Segnali di gol dal mondo. In un Frosinone che ha segnato col contagocce e con un attacco decimato dagli infortuni, le reti di Ambrosino e Kvernadze nelle rispettive Under 21 regalano un po’ di ottimismo in vista della trasferta allo “Zini” di Cremona. Leandro Greco insomma può abbozzare un sorriso e sperare che il momento positivo delle 2 giovani punte possa proseguire anche in campionato. D’altronde la svolta deve necessariamente passare per il gioco offensivo e quindi anche per i gol degli attaccanti. E Kvernadze ed Ambrosino rappresentano 2 giovani che hanno potenzialità enormi. Ancora inespresse. Le reti realizzate in nazionale potrebbero regalare loro tanta autostima e fiducia fondamentali per un atleta.

Un attacco spuntato

Leandro Greco

Il Frosinone ha segnato appena 8 reti in 13 partite, secondo peggior attacco del campionato dietro al Cittadella (6). Nelle ultime 4 partite solo 2 gol. Le punte hanno timbrato 5 volte il cartellino (2 Distefano, 1 Partipilo, Ambrosino e Cuni ceduto al Rubin Kazan). Le assenze dei vari Tsadjout, Pecorino, Partipilo, Distefano e ultimo Ghedjemis sono pesanti e qualsiasi squadra avrebbe delle difficoltà. Greco sta cercando soluzioni per trovare la chiave di volta. Il tecnico ha puntato forte proprio su Kvernadze, schierandolo titolare in tutte e 4 le gare della sua gestione. Provandolo pure da prima punta. Il georgiano è cresciuto mettendo in mostra qualità importanti (corsa, contropiede, profondità, dribbling) ma ancora non è riuscito ad incidere a parte un assist in occasione del gol di Marchizza a Bolzano.

L’esultanza di Ambrosino

Ambrosino con Greco ha avuto meno minutaggio (110’, 2 volte titolare, in panchina col Pisa), ma si sta adattando al ruolo di centravanti. In precedenza è stato pure sfortunato (doppia traversa a Reggio Emilia), tecnicamente non si discute. Ha segnato il primo gol del campionato frusinate contro la Sampdoria il 18 agosto. Poi il black out. Greco nella sua parentesi ha dato spazio a quasi tutti gli attaccanti disponibili come Canotto, Ghedjemis e Sene. Mentre non ha potuto valutare il Primavera Cichero tra espulsione-lampo col Pisa ed infortunio.

I gol della speranza

Ambrosino ha segnato contro la Francia nella prima delle 2 amichevoli pareggiate dall’Under 21 del ct Nunziata che lo tiene in forte considerazione. E’ stato il primo gol in 5 presenze in azzurro. L’attaccante giallazzurro, in prestito dal Napoli, ha confezionato anche l’assist per la seconda rete siglata da Casadei.

Kvernadze in azione (Foto © Mario Salati)

Dal canto suo Kvernadze invece ha realizzato uno dei rigori con cui la Georgia ha superato (7-6) la Croazia nello spareggio per la qualificazione alla fase finali degli Europei Under 21. Una bella soddisfazione per l’esterno riscattato quest’estate dal club giallazzurro che crede fermamente nelle sue qualità nonostante la difficoltà incontrate la scorsa stagione. Per Kvernadze è stato il terzo sigillo in 18 partite con l’Under 21.

Due reti importanti per Ambrosino e Kvernadze ma anche per il Frosinone. Un’iniezione di entusiasmo da cui ripartire in una fase caldissima del campionato dove servono punti per iniziare a risalire la classifica e chiudere il girone d’andata in crescendo.

Coppia d’attacco allo “Zini”?

Ambrosino (Foto © Mario Salati)

Domenica pomeriggio a Cremona Ambrosino e Kvernadze potrebbero formare la coppia d’attacco con cui provare il colpaccio contro la squadra di Stroppa. D’altronde hanno giocato insieme dall’inizio già a Bolzano con il Sudtirol e col Palermo allo “Stirpe” nell’ultima partita prima della sosta. L’unica variabile è che entrambi arrivano dagli impegni in nazionale e quindi Greco dovrà valutare le loro condizioni fisiche. E magari dosare le energie psico-fisiche. Non è da escludere che possa schierare uno dei due dall’inizio e l’altro in corsa. E ruotare così gli altri attaccanti.

