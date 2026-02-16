La carica dei… 204: Venezia, Frosinone, Monza e Palermo punto a punto

[IL PUNTO] La volata-promozione s'accende con le prime 4 che hanno vinto e sono racchiuse in 5 lunghezze. La capolista ha riscattato con gli interessi il tonfo col Modena, i giallazzurri hanno lanciato segnali importanti con la seconda vittoria di fila in trasferta. Bianco e Inzaghi in scia. Bagarre in zona retrocessione: a picco Spezia e Bari, colpo di coda del Pescara

Alessandro Salines Lo sport come passione

Botta e risposta. E’ stato il refrain della 25^ giornata. Sabato hanno aperto le danze Venezia e Palermo, domenica hanno replicato Frosinone e Monza. Dopo un infrasettimanale un po’ pazzo dove ha vinto solo il Frosinone, nello scorso week-end le prime quattro non hanno fallito l’appuntamento con i 3 punti. Una giornata che ha delineato, se ancora ce ne fosse bisogno, la volata per la promozione diretta: la Serie A sarà affare per quattro.

Venezia, Frosinone, Monza e Palermo si giocheranno i primi 2 posti, racchiuse in 5 lunghezze, in solido 204 punti. Si profila una corsa serrata che molto probabilmente si deciderà all’ultima curva. Tredici gare da vivere col cuore in gola.

Il Frosinone non fa scappare il Venezia

Giovanni Stroppa

La capolista si è rialzata subito dopo il tonfo col Modena. E lo ha fatto con autorità asfaltando il Cesena in trasferta. Un poker firmato da Busio, Adorante, Hainaut e Lauberbach. Ma non è bastato per strappare in classifica. Il Frosinone è rimasto a – 1: ha sbancato pure il “Picco” di La Spezia, infilando la seconda vittoria di fila fuori casa e confermandosi squadra da trasferta con 29 punti in 14 gare, 8 vittorie. Nessuna ha fatto meglio. Decisivi Kvernadze e Ghedjemis che hanno segnato e confezionato assist.

Max Alvini

“È una vittoria significativa su questo campo, è un segnale molto importante soprattutto per noi stessi”, ha commentato Alvini bravo a rilanciare la squadra dopo la sconfitta col Venezia. “Il Frosinone ha un’identità ben precisa e la sta mostrando in ogni partita – ha continuato il tecnico – Ha la capacità di essere molto flessibile con giocatori straordinari che stanno facendo qualcosa di importante, forse ancora poco sottolineato, soprattutto per l’idea di calcio che stanno mettendo in campo”.

Monza tiene il passo, Palermo rincorre

Carboni del Monza in un duello con Raimondo

Non molla un centimetro il Monza al sesto risultato ultile consecutivo. Dopo il pari col Sudtirol, Bianco ha battuto la coriacea Juve Stabia in rimonta per la quarta volta. Mosti ha spaventato i brianzoli, Hernani e Petagna hanno risolto la sfida. Il Monza a – 1 dal Frosinone e a – 2 dal Venezia. “A fine primo tempo ho solo detto ai miei di rimanere in gara – ha detto il tecnico Bianco – Abbiamo resettato e siamo riusciti a ribaltare una partita non facile. La pressione? Come diceva Mihajlovic, la pressione è quella degli operai si alzano alle 4 di mattina per recarsi in fabbrica”.

In corsa il Palermo che ha travolto l’Entella con il tris del solito Pohjanpalo (16° gol per il capocannoniere), Ranocchia e Pierozzi. Tredicesimo risultato utile di fila per i rosanero che hanno toccato quota 48 a – 4 dal Frosinone e a – 5 dal Venezia. Inzaghi ha trovato continuità anche se non si accontenta. “Non mi è piaciuta la gestione, anche se sul 3-0 ho visto un rilassamento che non va bene”.

Zona playoff

Al quinto posto il Catanzaro a 41: Aquilani ha inanellato il terzo successo di fila con il Mantova grazie alle reti di Iemmello (autore anche di un assist) e Pontisso. In ascesa il Modena che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva e si è messo alle spalle il periodo negativo. Battuta la Carrararese per 2-0 con le prodezze di Massolin e del redivivo Defrel.

Ambrosino, attaccante del Modena

Chiudono la zona playoff Juve Stabia (38) e Cesena (37). Ma devono guardarsi le spalle dal Sudtirol imbattuto da 7 turni. Gli altoatesini hanno espugnato il “San Nicola” di Bari e sono saliti a 4 punti dal Cesena. Castori ha plasmato un gruppo a sua immagine e somiglianza e può pensare in grande. Merkaj continua a segnare (7° sigillo). A Bari decisivo l’autogol di Mane prima del gol di Rao per i pugliesi.

Centroclassifica e bagarre-salvezza

Si è tirata fuori dalle sabbie mobili la Sampdoria che ha superato di misura il Padova e ha raggiunto a 29. Blucerchiati allungano la striscia positiva (6 risultati). A segno Brunori su rigore. Il Padova si conferma altalenante. A 29 pure l’Empoli che impatta in casa (1-1, reti di Girma e Shpendi) contro la Reggiana e resta a secco di vittorie nel 2026. Un punto in più in classifica per la Carrarese che ha incassato il secondo ko di fila.

Luca D’Angelo potrebbe sostituire Raffaele Biancolino all’Avellino

Male l’Avellino a 28 e con soli 4 punti di margine sui playout. Esonerato il tecnico Raffaele Biancolino dopo la sconfitta interna (seconda di fila) col Pescara: in pole per la sostituzione Luca D’Angelo in vantaggio su Guido Pagliuca, Fabio Caserta ed Alessandro Nesta. Solo una suggestione Fabio Pecchia.

La Reggiana ha strappato un buon punto ad Empoli ed è salito a 25. Nei playout l’Entella reduce dal ko di Palermo ed il Mantova battuto anche dal Catanzaro dopo la sconfitta con la Reggiana nell’infrasettimanale. Nei guai Spezia e Bari, terz’ultima e penultima. Entrambe sconfitte e contestate. Un sussulto per il fanalino di coda Pescara che balza a 18 e rientra in corsa almeno per i playout. La vittoria ad Avellino è griffata Brugman. In coda autentica bagarre con 6 squadre in 7 punti tra retrocessione diretta e playout.

Prossimo turno

Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli

La 26^ giornata si aprirà venerdì sera con l’anticipo dello “Stirpe” tra Frosinone ed Empoli: Alvini proverà a riconquistare la vetta almeno per una notte. Sabato toccherà alle altre big: turno sulla carta facile per la capolista Venezia che affronterà alle 15 il fanalino di coda Pescara ma attenti ai testacoda. Stesso orario per Palermo-Sudtirol, gara molto insidiosa.

Il Monza giocherà sempre sabato in casa della Carrarese ma alle 19.30. Alle 15 Entella-Catanzaro, Mantova-Sampdoria, Padova-Bari e Cesena-Spezia (ore 17.15). Il turno terminerà domenica con Juve Stabia-Reggina (ore 15) e Reggiana-Avellino (17.15).