La coppa di Bergamo, i Mille e le bare del Covid

La vittoria dell'Atalanta. E la riscossa dei piccoli al cospetto dei blasoni del calcio europeo. Perché a volte sono i peones a fare le rivoluzioni. E vincerle.

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Vedo la partita dell’Atalanta contro i tedeschi del Bayer Leverkusen: i tedeschi non perdono dall’11 maggio del 2023. Come vedere San Marino che dichiara guerra agli Stati Uniti. Catenacciari, incapaci di gestire lo stress, non temerari contro i tedeschi tutti di un pezzo. Poi, mica una squadra d Milano, di Torino ma una di Bergamo.

Bergamo è la città del Covid, Bergamo… quella dei camion militari con le bare sopra: corteo mesto della vigilia della fine del mondo.

Due secoli fa, poco meno, questo Paese un poco dinoccolato che i tedeschi (sempre loro) dicevano che era una espressione geografica prova a nascere. Mille ragazzi partono da Genova, o lì vicino: partono senza alcuna ipotesi di successo. Contro hanno il mondo ed un esercito di 20mila uomini, ma mercenari. Hanno contro la più potente flotta dal Mediterraneo, ma mercenaria.

Di quei mille ragazzi 180 sono di Bergamo, molti la Sicilia l’avevano vista sulla cartina geografica forse. Vanno incoscienti contro una sconfitta certa, ma erano volontari e non mercenari. Credevano che l’impresa sarebbe stata possibile e che Carlo Pisacane non aveva poi sbagliato a credere che anche i cafoni potessero avere voglia di libertà.

La dea vola in alto

I tedeschi in campo a Dublino per giocarsi l’Europa League sono con le facce di chi non perde, i tedeschi sanno che tutto sta dalla loro parte. Tutto tranne questa squadra messa su da bergamaschi, fondata da studenti di liceo, dedicata ad una eroina greca. Filosofia greca contro barbare purezze e…

Non ci credo, i ragazzi di Bergamo attaccano, sono ovunque nel campo, fermano i tedeschi che paiono impaccati, lenti, timidi, perdenti. Incoscienti come i 180 dei mille incoscienti. Vogliono vincere per dire che anche Bergamo ha qualcosa da dire giocando a pallone. Gente seria questa e un furetto che segna, che ha il piede fatato: con la palla in questa sera di Dublino fa quello che vuole Ademola Lookman.

Il ragazzo di Nigeria aveva fissato a Dublino l’appuntamento con il suo incredibile destino. Segna tre volte, tre volte incanta, tre volte scopre di avere dalla sua Dio che questa sera tifa Atalanta. E manda la dea greca in un Olimpo che non aveva mai toccato.

Il ragazzo del Nazareth

Davide Zappacosta

Sembra la resurrezione dei peones, la rivolta dei descamisados: la ribellione degli straccioni che si fanno armata di fronte alla teutonica macchina da guerra scesa da Leverkusen. Tra quei ragazzi con la dea cucita sul petto ce n’è uno che viene dal Nazareth: campo sportivo di Ciociaria formalmente intitolato al conte Arduino Mangoni di Santostefano che un tempo era fornace di talenti. Davide Zappacosta s’è fatto le ossa lì quando un altro dei peones ribelli del calcio nostrano, mister Sandrone Grossi da Cassino per un periodo allenò i biancorossi.

Il ragazzo di Sora finisce ad Avellino. Gli occhi attenti degli osservatori granata lo portano a Torino e da lì spicca il volo alla corte di Roman Abramovich che all’epoca aveva allestito il Chelsea delle meraviglie affidandolo ad Antonio Conte. Lì aveva alzato al cielo la coppa sei anni fa: lo ha rifatto ieri con la maglietta dell’Atalanta. Stessa coppa, sei anni di più nelle gambe e nessuno che ci avrebbe scommesso.

Non c’è storia, come quella volta dei Mille, quasi tutti di questo posto di gente che si da appuntamenti con l’impossibile. Gli italiani? Talvolta mettono il cuore al suo posto e per i tedeschi c’è solo da ricordare che anche i migliori possono perdere davanti a chi non ha da perdere.

Grazie Atalanta per avercelo ricordato: i peones talvolta riescono a fare la rvoluzione.