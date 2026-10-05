La corsa che racconta una città: torna la StraFrosinone tra sport e memoria

Domenica 11 ottobre la 42ª edizione della gara podistica: partenza e arrivo al Parco Matusa, percorso rinnovato di 11,5 chilometri che toccherà le principali strade del capoluogo. Centinaia i podisti attesi da tutta Italia per una manifestazione che è ormai parte dell'identità cittadina. La BpF diventa naming sponsor dell'evento

Alessandro Salines Lo sport come passione

Quarantuno edizioni dopo, la StraFrosinone è ancora lì pronta al 42^ capitolo di un romanzo bellissimo. È sopravvissuta alle trasformazioni della città, alle mode, alle difficoltà dello sport e al tempo che, inevitabilmente, cambia tutto. Lei no. O meglio, è cambiata insieme a Frosinone, diventandone nel frattempo una delle tradizioni più longeve e riconoscibili.

Dal 1979 a oggi sono passate generazioni di podisti, campioni, amatori e semplici appassionati. Sono cambiate le strade, è cambiata la città, è cambiato persino il luogo simbolo della manifestazione: quello che un tempo era lo stadio Matusa oggi è un parco. Ma domenica mattina, da quel luogo carico di ricordi, ripartirà ancora una volta la stessa storia.

“La storia siamo noi”, cantava Francesco De Gregori. E la StraFrosinone, nel suo piccolo, lo dimostra.Perché dentro quei chilometri non c’è soltanto lo sport: c’è una città intera, con le sue trasformazioni, i suoi personaggi, le sue vittorie,le sue contraddizioni e la sua memoria.

Una storia che continua a correre, mentre intorno tutto cambia. Eppure la StraFrosinone resiste. Anzi, rilancia. È una manifestazione di popolo, trasversale e sempre più attenta all’ambiente, dunque perfettamente al passo con i tempi. E lo fa in una provincia che, paradossalmente, sul piano sportivo fatica ad emergere salvo rare eccezioni. Proprio per questo la longevità della StraFrosinone assume un significato ancora maggiore: 42 anni di resistenza, passione e partecipazione popolare.

“Festeggiamo la 42^ edizione, la StraFrosinone è una manifestazione molto sentita e di questo siamo molto orgogliosi – ha detto Roberto Ceccarelli, storico presidente dell’Atletica Frosinone che organizza da sempre la corsa – Una gara a carattere nazionale che vedrà alla partenza atleti di alto livello”.

Appuntamento al Parco Matusa

Roberto Ceccarelli accanto al podio di una precedente edizione

La partenza domenica mattina alle 10 in punto al Parco Matusa, uno dei luoghi simbolo di Frosinone e, in particolare, dello sport cittadino. È qui che un tempo sorgeva lo storico stadio comunale, teatro di tante battaglie e vittorie del Frosinone Calcio. Da questo luogo carico di memoria prenderà il via la carovana dei podisti.

Il percorso, più corto di un paio di chilometri (da 13,5 a 11,5 chilometri per motivi organizzativi), è una delle novità dell’edizione numero 42. Attraverserà il capoluogo toccando le principali vie della parte bassa e del centro storico. Un tracciato caratterizzato da continui saliscendi che, negli anni, ha rappresentato una vera sfida per gli specialisti della corsa su strada. Tra i punti più impegnativi ci sono le salite di viale America Latina e via Marco Minghetti, capaci di mettere alla prova anche i corridori più preparati.

Non è un caso che la StraFrosinone abbia attirato nel corso degli anni atleti di assoluto livello. Nell’albo d’oro figurano campioni come Maria Guida, campionessa europea di maratona nel 2002, Gianni Poli, vincitore della Maratona di New York nel 1986, e Angelo Carosi, secondo agli Europei del 1994 e per tre volte trionfatore a Frosinone.

Paolo Accaputo, vincitore nel 1975

Il primato delle vittorie appartiene al ciociaro Diego Papoccia, capace di imporsi per ben 7 volte tra il 2008 e il 2025. Nell’albo d’oro compaiono anche nomi di rilievo nazionale e internazionale come Paolo Accaputo, Michelangelo Arena, Arturo Iacona, Ruben Boiyo, Leandro Croce, Cheromey, Jonah Kiptarus, Silverio Diamantino, Tayeb Filali, Joshua Rop, Giorgio Calcaterra e Carmine Buccilli. In campo femminile la regina della manifestazione è Eleonora Bazzoni, cinque volte vincitrice

Nel nome di Luciano Renna e Maria Teresa Collalti

La StraFrosinone ha anche il merito di custodire la memoria. Un aspetto tutt’altro che secondario in una città che, come spesso accade, rischia di dimenticare troppo in fretta le persone che hanno contribuito a costruirne l’identità.

A destra l’immagine del professor Luciano Renna

i La manifestazione, presentata nella sala consiliare di palazzo Munari, sarà infatti dedicata a due figure importanti della storia cittadina: Luciano Renna e Maria Teresa Collalti. Renna (presente alla conferenza il figlio Andrea) è stato uno dei maestri del giornalismo ciociaro e insegnante di educazione fisica al liceo classico “Turriziani”. Firma storica de “Il Messaggero” e de “Il Tempo”, ha formato sotto la sua guida decine di cronisti. Fu sempre un grande sostenitore della StraFrosinone e fu proprio lui a coniare il nome “Matusa” per il vecchio stadio cittadino.

Maria Teresa Collalti è stata invece assessore comunale al personale e alla polizia municipale. Ma soprattutto è stata una donna profondamente impegnata nel sociale e nel volontariato cattolico, dedicandosi con grande passione alla catechesi dei giovani, che considerava una quotidiana fonte di arricchimento. La StraFrosinone diventa così anche un filo che unisce passato e presente: la storia che intreccia la storia.

Una gioiosa invasione

Andrea ed Edoardo Renna

Come da tradizione, domenica la StraFrosinone porterà in città centinaia di corridori, tra specialisti e amatori, donne e uomini di ogni età. Una gioiosa invasione di podisti provenienti da tutta Italia, capace di generare anche un indotto turistico ed economico. La manifestazione vanta numeri e appuntamenti di prestigio. Nel 1986 fu valida come campionato italiano di corsa su strada, facendo registrare il record di iscritti: ben 1.500. Per quattro volte, nel 1992, 1999, 2002 e 2012, è stata invece scelta come sede del campionato italiano Allievi.

La gara gode del patrocinio del Comune di Frosinone, della Regione Lazio e della Provincia e può contare sul sostegno di diversi sponsor come la Banca Popolare del Frusinate che da quest’edizione è diventata naming dell’evento. Un interesse che conferma quanto la StraFrosinone sia ormai parte integrante del tessuto cittadino. “Ringrazio gli enti per il sostegno e gli sponsor che ci concentono di organizzare al meglio la corsa – ha chiosato Ceccarelli – Vorrei sottolineare l’apporto dei collaboratori dell’Atletica Frosinone: senza di loro l’evento non potrebbe svolgersi”.

La partenza di una delle passate edizioni

Domenica, dunque, Frosinone tornerà a correre. Per 11 chilometri e mezzo sarà una città diversa, attraversata da atleti, famiglie, volontari e appassionati. Una città che si mette in movimento e che, per qualche ora, si riprende le proprie strade. Perché la StraFrosinone non è soltanto una gara. È una parte della storia della città. E, dopo 41 edizioni, quella storia continua a correre.