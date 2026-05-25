La favola di Ghedjemis, Palmisani e Fini: dopo la Serie A, sogno-Nazionale

[LA VETRINA] Il momento magico del Frosinone sempre non finire mai. L'attaccante convocato dall'Algeria per i Mondiali negli Stati Uniti. Il portiere e l'esterno in azzurro nella squadra guidata dal ct pro tempore Baldini. Lorenzo primo giocatore di proprietà del club ciociaro a conquistare la maglia dell'Italia maggiore

Alessandro Salines Lo sport come passione

La “ciliegiona” sulla torta decorata con l’iconica “Ancora noi” non l’hanno messa nell’ultima cena della stagione al ristorante storico di Frosinone “M’Briachella”. Ma bensì in queste ore con le convocazione in Nazionale a dir poco prestigiose che suggellano un’annata straordinaria per il Frosinone tornato in Serie A. Lorenzo Palmisani, Seydou Fini e Fares Ghedjemis chiudono a dir poco in bellezza un anno indimenticabile.

Il portiere di Alatri e l’esterno offensivo italo-ivoriano sono stati chiamati dal ct Silvio Baldini nell’Italia sperimentale post-eliminazione mondiale. Per Palmisani un altro record: primo giocatore di proprietà del Frosinone a conquistare la Nazionale maggiore. Ghedjemis invece ha coronato il suo eccezionale exploit conquistando un posto nell’Algeria in vista dei Mondiali negli Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio.

La favola di Fares

Ghedjemis (Foto © Mario Salati)

La storia dell’attaccante franco-algerino è davvero incredibile. Una favola sportiva: fino a due anni fa militava in Serie C francese al Fc Rouen, tra qualche giorno dovrebbe giocare i Mondiali. In mezzo il Frosinone che lo ha scoperto e lanciato grazie al fiuto dell’ex dg Guido Angelozzi ed al lavoro di Max Alvini. Ghedjemis ha chiuso il suo grande campionato con 15 reti e 3 assist in 37 partite. Tra i principali protagonisti della cavalcata trionfare dei giallazzurri.

Le prodezze di Ghedjemis ma anche e soprattutto il suo stile di gioco hanno letteralmente conquistato il ct Vladimir Petkovic, profondo conoscitore del calcio italiano avendo allenato la Lazio. Fares in queste ore ha raggiunto il ritiro di Algeri presso il centro tecnico di Saidi Moussa per partecipare alla prima fase della preparazione dell’Algeria, inserita nel girone J con Argentina, Giordania e Austria. Esordio il 17 giugno proprio con i campioni del mondo. Il 23 e 28 partite sfide con Giordania e Austria.

Max Alvini ha saputo valorizzare al massimo Ghedjemis

Il 31 maggio Petkovic in un’attesissima conferenza stampa disegnerà la lista definitiva e Fares spera di farne parte. D’altronde Ghedjemis è stato seguito a lungo dallo staff del ct svizzero che crede moltissimo nelle qualità dell’ala del Frosinone. Il 27 marzo lo ha fatto esordire col Guatemala ed è stato ripagato con una rete. In queste settimane Ghedjemis ha mantenuto un profilo basso, mostrando umiltà e maturità. Ha dato il massimo col Frosinone fino alla promozione e si è goduto i festeggiamenti ricevendo riconoscimenti da più parti.

Uomo-mercato

A 23 anni Ghedjemis sta bruciando le tappe. Ed oggi è diventato uomo-mercato con una valutazione in forte ascesa. Il Frosinone potrebbe sacrificarlo per finanziare il prossimo mercato. Ma è chiaro che non lo svenderà: la base per trattare sono almeno 10 milioni di euro, forse di più. Fares è richiestissimo e intorno a lui si scatenerà quasi sicuramente un’asta.

Il diesse Renzo Castagnini

Non ha mollato la presa il Celtic che a gennaio era stato molto vicino all’attaccante. In Inghilterra ha diversi estimatori come Fullham, Norwich e Wolverhampton. Interesse dal Belgio con Genk e Anderlecht. Il suo nome è rimbalzato anche negli Stati Uniti nella Mls e nei paesi arabi. Ma ovviamente piace anche in Italia: Lazio, Atalanta, Bologna e Torino hanno effettuato sondaggi e lo hanno visionato da vicino con i loro osservatori.

Palmisani, da eroe per caso ad azzurro

Lorenzo Palmisani

Anche il portiere di Alatri sta vivendo un’autentica favola. Partito come secondo di Sherri, è diventato titolare ad inizio stagione dopo l’infortunio dell’estremo difensore albanese. Alvini ed il diesse Renzo Castagnini non hanno avuto dubbi e gli hanno dato grande fiducia nonostante l’inesperienza dei suoi 21 anni. Una stima ripagata con una stagione da protagonista sotto tutti i punti di vista. E’ stato uno dei principali artefici della promozione, profeta in patria, cresciuto nel settore giovanile e tifoso sin da bambino del Frosinone. Un simbolo insomma.

Una stagione in cui sono esplose le sue qualità dopo un impatto non facile con il calcio professionistico nei prestiti alla Lucchese e alla Torres. Trentaquattro gol subiti in 38 partite, 15 clean sheet e 3 rigori parati su 6 (record in B): numeri super tanto da diventare titolare dell’Under 21 (6 presenze) di Silvio Baldini che ora lo ha voluto anche nella Nazionale maggiore che guiderà pro tempore nelle amichevoli con Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7), prima tappa della ripartenza dopo l’eliminazione dai Mondiali.

Gigio Donnarumma

Per il Frosinone orgoglio doppio per un giocatore in azzurro e proveniente dal vivaio. Palmisani potrà allenarsi con un “mostro sacro” del ruolo, ovvero Donnarumma, chioccia per i tanti giovani convocati da Baldini. Daffara dell’Avellino completerà il pacchetto dei portieri.

Convocati anche Fini e Faticanti

Seydou Fini

Baldini ha convocato un altro giocatore in forze al Frosinone ma di proprietà del Genoa. Stiamo parlando dell’attaccante Seydou Fini che ha contribuito alla promozione in Serie A. Classe 2004, arrivato a gennaio, si è rivelato una preziosa alternativa, un ottimo vice-Ghedjemis. Per l’esterno italo-ivoriano 8 partite, 1 gol e 2 assist. Alvini ha sempre avuto parole di apprezzamento per il giocatore. Come Palmisani è un punto fermo dell’Under 21 con 10 partite e 4 reti. Ora il premio della Nazionale maggiore.

Giacomo Faticanti

Nel gruppo anche il centrocampista della Juve Next Gen Giacomo Faticanti, originario di Sora con un passato nelle giovanili del Frosinone prima di passare alla Roma. Un ragazzo tenuto in grande considerazione nonostante la militanza in Serie C (il suo cartellino è del Lecce). Per lui un grande percorso nelle under azzurre: è stato il capitano della “19” campione d’Europa nel 2023 insieme tra l’altro allo stesso Palmisani; secondo ai Mondiali Under 20 sempre nel 2023. Quattro presenze nell’Under 21, Baldini lo ha voluto anche nel centrocampo dell’Italia A.