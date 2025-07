“La grande bellezza” del Rally di Roma Capitale incanta il mondo

[L'EVENTO] Successo senza precedenti per la XIII edizione della corsa valida come prova dell'Europeo e del campionato italiano. In tutto il pianeta ben 9 milioni gli spettatori che hanno assistito alla diretta tv. Terzo trionfo per Giandomenico Basso, emozione nel nome di Matteo Doretto. "La prova del Colosseo ha elevato la popolarità della manifestazione. Siamo la prima gara del continente", ha detto il patron Max Rendina

Alessandro Salines Lo sport come passione

“La prova spettacolo al Colosseo del Rally di Roma Capitale è un valore aggiunto importante, una location unica al mondo che eleva la popolarità di questo evento, grazie all’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda guidato da Alessandro Onorato. Siamo la prima gara d’Europa e credo che questa sia una delle più grandi soddisfazioni”. Max Rendina, dopo 3 giorni in trincea a coordinare la regia della kermesse, gonfia il petto d’orgoglio. Il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana dell’Europeo valida anche quale quinto round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, ha fatto tredici non solo per il numero dell’edizione ma anche e soprattutto per un successo senza precedenti.

La corsa ha sì incoronato Giandomenico Basso per la terza volta ma ha soprattutto esaltato il modello-Roma ed il modello-Rendina. Un modello organizzativo dove un rally non è solo una gara ma “è un grande evento che crea flussi turistici, genera oltre 40 milioni di indotto sul percorso e nuovi posti di lavoro con 10 mila persone impegnate nell’evento. La foto opportunity delle vetture davanti il Colosseo farà il giro del mondo: è una vetrina preziosa per promuovere l’immagine di una Roma moderna e dinamica”, ha chiosato l’assessore Onorato.

Il grande spettacolo della partenza

Il Colosseo ha fatto da cornice al Rally di Roma Capitale

Che anche stavolta il Rally di Roma Capitale potesse essere uno straordinario successo, lo si è capito sin dalla partenza. Una partenza che ancora una volta ha ammaliato gli appassionati ed i curiosi e riempito i telefonini di foto e video. Starter d’eccezione il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, l’Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e il Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia Generale Tullio Del Sette.

A pochi metri dal Colosseo e dalla cerimonia di partenza quindi si è disputata la prima prova speciale, in uno scenario unico e suggestivo che ha dato il benvenuto ai 103 equipaggi iscritti, rappresentanti di 26 nazioni, con quasi 50 vetture Rally2, 15 piloti al via dell’ERC Junior, 12 vetture Rally3 e ben 39 Rally4, tra cui spiccano le 20 Lancia Ypsilon HF Rally4 che animano l’appuntamento del trofeo dedicato. La grande bellezza del Rally di Roma Capitale.

Tris di Basso

Una fase della gara

Dopo il 2019 e il 2021, il trevigiano ha posto il suo terzo sigillo, diventando il più vincente di sempre nella gara capitolina, suggellando l’edizione dei record (103 partenti, quasi 50 vetture Rally2, la prova più lunga della stagione europea). Navigato da Lorenzo Granai sulla Škoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally e Gommata Pirelli, il pluricampione italiano ed europeo ha conquistato punti cruciali per la sua rincorsa al titolo tricolore. “Sono davvero molto felice – ha sottolineato Basso – Ci tenevo da tempo ad ottenere un’altra vittoria nell’europeo e poterla conquistare a Roma è una soddisfazione enorme. Grazie a tutto il team Delta Rally, alla mia famiglia, agli amici che mi seguono”.

Grande festa per Giandomenico e Lorenzo in Corso Nuova Italia a Fiuggi, dove i concorrenti sono stati attesi da una folla festante che come da tradizione ha suggellato anche questa edizione del Rally di Roma Capitale. Presenti il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini e il Commissario Straordinario dell’ACI Tullio Del Sette. Sul palco anche l’Assessore al Marketing Turistico David De Santis e l’Assessore alla Viabilità Quirino De Santis, sempre del Comune di Fiuggi. Un abbraccio, quello della cittadina, che ha completato il bagno di folla ricevuto venerdì sera al Colosseo per la straordinaria cerimonia d’apertura, una cartolina senza pari nel mondo che in diretta TV ha raggiunto oltre 9 milioni di persone in tutto il pianeta.

Il podio

Il podio del rally

Secondo posto per Andrea Mabellini e Virginia Lenzi su Škoda Fabia RS Rally2. Il pilota italiano ha ottenuto un risultato fondamentale nel percorso che quest’anno lo vede protagonista del FIA European Rally Championship con la vettura preparata dai portoghesi di Racing Factory e gommata Pirelli. “Mabe” ha corso una gara ragionata dove ha premuto forte sull’acceleratore specie nel finale, realizzando tempi molto efficaci e fermandosi a 3.7 secondi dal successo.

A completare il podio Miko Marczyk con Szymon Gozpodarczyk, che ha chiuso la partita proprio sulla Power Stage conclusiva. Il pilota polacco è stato un protagonista della corsa dalla prima all’ultima speciale, e nel finale ha piazzato il miglior tempo proprio tra le gallerie ed i tornanti della “Jenne-Monastero”. Un exploit che gli è valso un premio speciale dedicato alla memoria di Domenico Petrini, ex sindaco di Subiaco, ricordato sul palco d’arrivo dalla moglie Claudia Palmieri. Tutti i primi dieci posti della classifica generale sono stati occupati da protagonisti del FIA ERC, tra cui Llarena-Fernandez (ESP), Ostberg-Eriksen (NOR) e Stritesky-Krajka (CZE).

Il ricordo di Matteo Doretto

Lo sfortunato Matteo Doretto

Emozione e lacrime per Matteo Doretto, il giovane pilota scomparso in Polonia. Una tragedia che ha toccato molto Max Rendina che in segno di lutto aveva annullato la conferenza stampa di presentazione del rally. Bostjan Avbelj ed Elia De Guio, vincitori della speciale al Colosseo dedicata alla memoria del pordenonese, hanno così raccolto questo speciale riconoscimento consegnato dal Commissario Straordinario Del Sette. Un cerchio che si è chiuso dato che Avbelj e De Guio erano in gara per lo stesso team di Doretto, l’MS Munaretto. Per Avbelj anche la soddisfazione di aver vinto, con due gare di anticipo il Campionato Italiano Rally Promozione.

Tricolore ed altri trofei

Una delle vetture in gara

A Fiuggi è arrivata anche la prima affermazione tricolore per Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro, vincitori nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Il pilota romano, su Peugeot 208 Rally4 con gomme Pirelli, ha preso il comando già sulla “Torre di Cicerone” del venerdì e ha costruito il successo con una condotta solida e regolare, chiudendo con 27” di margine. Secondo posto pesantissimo per Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, su Lancia Ypsilon Rally4 HF. Sul terzo gradino del podio 2RM è salito Andrea Mazzocchi, con Nicolò Gonella su un’altra Ypsilon.

Luca Daprà ha primeggiato tra gli Under25, mentre tra gli Over55 il successo è andato a Fabio Angelucci, in coppia con Massimo Cambria su Toyota GR Yaris Rally2. Il primo equipaggio femminile è stato quello di Rachele Somaschini e Giulia Zanchetta su Citroën C3. Nel FIA ERC Junior, dedicato ai giovanissimi, successo per Calle Carlberg e Jorgen Eriksen su Opel Corsa Rally4. Dietro di loro confronto sul filo dei secondi tra gli estoni Jaspar Vaher-Sander Pruul e gli irlandesi Craig Rahill e Conor Smith. Alla fine è stato il pilota con la Lancia Ypsilon HF Rally4 ad avere la meglio, precedendo Rahill si appena 3.1 secondi.

Nella gara della Coppa di 8^ Zona, altrettanto incerta e spettacolare, il successo è andato a Emanuele Giannetti, navigato da Marco Lepore su Škoda Fabia RS Rally2. Avvincente il duello con Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, su Citroen C3 Rally2. Terzo posto e vittoria in Rally4 e due ruote motrici per Francesco Tuzzolino e Mario Colella, su Peugeot 208 Rally4.

Un rally sempre più al… Max

Il Ministro Andrea Abodi ed il patron del rally Max Rendina

Il giorno dopo Rendina non nasconde la soddisfazione per l’ennesimo successo sportivo ed organizzativo di un rally che sta toccando punte di altissimo livello. “Siamo davvero molto soddisfatti – ha commentato Rendina – Vedere così tanti appassionati all’arrivo, alla partenza e lungo le prove speciali ci riempie d’orgoglio. Voglio ringraziare tutte le istituzioni che ci supportano: la Regione Lazio, il Ministero per lo Sport, Roma Capitale, l’Automobile Club d’Italia, tutti gli enti locali e i Comuni che attraversiamo, oltre al mio staff, che lavora tutto l’anno per rendere possibile tutto questo”.

Unanime il consenso sulla bellezza della corsa. “Questo rally migliora di anno in anno, grazie anche alla competenza degli organizzatori: un presupposto fondamentale per unire la passione della gente che partecipa sempre con entusiasmo e non solo davanti al Colosseo, ma lungo tutto il percorso della manifestazione – ha commentato il Ministro Andrea Abodi – La collaborazione, poi, porta grandi risultati, come dimostra il rapporto che questo Ministero ha con l’ACI”.

Gli fa eco l’assessore regionale Elena Palazzo: “Il Lazio insieme a Roma si conferma il luogo ideale per ospitare il grande spettacolo offerto dal Rally – ha commentato la Palazzo – Un evento che, dalla scenografica partenza davanti al Colosseo fino a Fiuggi e alle tappe nel territorio circostante, esalta la straordinaria ricchezza paesaggistica che il Lazio sa regalare. Attraverso il Rally di Roma Capitale inoltre passano messaggi importanti legati alla promozione sportiva e al rispetto dell’ambiente. Tutte ragioni che ci hanno spinto a dare il nostro convinto sostegno a questo evento che rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio”.

L’entusiasmo del sindaco Baccarini

Alioska Baccarini (Foto © IchnusaPapers)

Dulcis in fundo le parole di Alioska Baccarini, sindaco di Fiuggi che ha ospitato il quartier generale di un rally che ha saputo coniugare le bellezze della capitale con quelle degli angoli più belli della Ciociaria e della provincia di Roma. Per la città termale un appuntamento di grande prestigio e soprattutto strategico. Ancor di più un territorio che vive di turismo e cerca un pieno rilancio per rinverdire i fasti del passato.

“Mi preme innanzitutto ringraziare l’amico e patron del Rally Roma Capitale, Max Rendina, che ancora una volta ha perfettamente organizzato un evento mondiale – ha detto Baccarini – Un ringraziamento alla Motor Sport Italia, alla famiglia Sapio per il supporto organizzativo, alla nostra Polizia locale, alla Protezione Civile di Fiuggi, al sostegno indispensabile dell’ufficio turismo presso il nuovo Palazzo dei congressi e a tutti coloro che direttamente e indirettamente, come le categorie economiche, hanno contribuito alla riuscita di questo evento straordinario. Appuntamento al prossimo anno perché Fiuggi crede fermamente nei grandi eventi e ogni anno investe sempre più risorse per manifestazioni importanti che possano contribuire alla crescita del nostro territorio”.