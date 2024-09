La Lega B replica alle accuse: per le elezioni garantita massima democrazia

Dopo le dichiarazioni degli sfidanti di Balata, sono arrivate le precisazioni dell’ente che ribadisce il pieno rispetto delle regole. “La riunione si terrà in presenza. Le candidature valutate da un organo terzo ed i programmi sono stati inviati alle società”

Alessandro Salines Lo sport come passione

La Lega Serie B non ci sta. Gli appunti e le accuse mosse dai candidati Vittorio Veltroni e Beppe Dossena e ultimi dai gruppi di Forza Italia e Lega Nord che presenteranno un’interrogazione parlamentare non sono passati inosservati. Senza entrare nella ridda di polemiche e mantenendo un giusto profilo istituzionale, la Lega ha ribadito fermamente che le elezioni del 12 settembre si svolgeranno democraticamente e nel pieno rispetto delle regole. In una nota tecnica sfornata in queste ore l’organismo ha puntualizzato alcuni aspetti messi in discussione dagli sfidanti del presidente uscente Mauro Balata (in queste ore tra l’altro ha incassato l’appoggio dello Spezia).

Una precisazione doverosa: le rimostranze di Veltroni e Dossena alle quali si è aggiunta l’interrogazione di Forza Italia e Lega Nord hanno creato un certo fastidio nella LNPB che non s’aspettava il tono di certi attacchi e ritiene di aver lavorato con la massima trasparenza in vista di un appuntamento così importante.

Assemblea in presenza

Vittorio Veltroni (Foto: Stefano Scarpiello © Imagoeconomica)

La Lega in primis ha voluto sottolineare che l’assemblea si terrà in presenza nella sede di Milano. Come da convocazione. Una risposta forte e chiara ai dubbi espressi sabato.

Nella nota la Lega ha spiegato la questione del voto elettronico. “L’indicazione della modalità elettronica di voto, oltre a costituire un efficientamento e uno snellimento delle procedure, risponde all’esigenza statutaria, di garantire il voto anche a chi non fosse in grado di partecipare in presenza – si legge nella nota – In ogni caso, qualora tutte le società fossero presenti in sede assembleare con loro rappresentanti è già prevista la possibilità di votazione anche con il tradizionale metodo cartaceo”.

L’organismo di via Rossellini ha posto l’accento sulle garanzie messe in campo. “Le operazioni di voto sono gestite dalla Società Eligo, attraverso una piattaforma le cui certificazioni sono a disposizione degli interessati, ed avverranno – come sempre e come ampiamente noto – alla presenza di un notaio e sotto la supervisione del giudice sportivo”.

Candidature e programmi: massima trasparenza

Beppe Dossena (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Nella nota la Lega ha chiarito anche alcuni aspetti relativi le candidature e i programmi. “La verifica sulla regolarità delle candidature è competenza esclusiva di un organo terzo, totalmente autonomo ed indipendente rispetto alla Lega B, che stabilisce autonomamente tempi e modi della stessa – scrive la Lega – La LNPB ha tempestivamente trasmesso, con comunicato del 3 settembre, a tutte le associate i programmi elettorali inviati dai candidati, ai quali già con PEC del 6 settembre, ha comunicato che – in aggiunta alla attività quotidiana che sono liberi di portare avanti direttamente con le società – avrebbero potuto esporre il proprio programma in assemblea”.

La chiosa sullo statuto: “Premesso che la LNPB non può rispondere sulla tenuta ed aggiornamento dei siti internet di altri enti istituzionali, si ribadisce che sul sito della LNPB è pubblicato lo statuto vigente, approvato dalla Figc”.