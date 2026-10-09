La lezione dell’avvocato Renato Miele sul rispetto delle regole

[IL PUNTO] Altro che azzeccagarbugli. Il legale romano, ex difensore della Lazio, da solo contro tutti ha fatto commissariare la Figc. Una battaglia vinta nel nome del diritto e della trasparenza mettendo a nudo le distorsioni di un calcio sempre più malato. "Dopo 40 anni di professione qualcuno un giorno potrà dire che ho fatto rispettare le norme del Diritto Sportivo che sono sacre"

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Ci sono tanti modi per delegittimare qualcuno visto come il rompiscatole di turno. Definito come quello che vuole rompere le uova nel paniere, che entra a gamba tesa, che vuole sfasciare. Lo si ignora, si affossa la sua credibilità, la stima umana e professionale, l’operato. Si oscura, se gli va bene. Si chiude nel recinto dei ‘reietti’, se gli va male. L’avvocato Renato Miele non ha mollato. Anzi.

La vicenda della Figc e la spallata dell’avvocato

La questione sul tavolo è la vicenda della Figc. Ben nota: Giovanni Malagò nel giro di poche ore è passato da Presidente sui carboni ardenti dopo il ricorso alla sua elezione del giugno scorso da parte dell’avvocato romano a Commissario che il 14 dicembre riunirà tutte le componenti del calcio italiano per tornare Presidente. Un triplo salto mortale carpiato dal trampolino dei 10 metri.

Giovanni Malagò (Foto: Emanuele Valeri © Ansa)

Malagò ha battuto sul filo di lana il ministro Andrea Abodi che ha incassato con savoir faire istituzionale, anche se a Roma certe partite sono come i derby dell’Olimpico: non finiscono mai. Tutto normale allora, anche se pochi riusciranno mai a comprendere il confine reale tra la normalità (italiana) e il rispetto delle regole. Di questa sintesi estrema resta un dato di fatto: l’avvocato Miele, che era stato definito una sorta di azzeccagarbugli, quello da delegittimare e mettere nell’angoletto, ha dato una bella spallata alla Figc.

Solo contro tutti

Ma è passato nel silenzio di (quasi) tutti. Lui si era presentato alle elezioni del 12 giugno: “Con un sogno, anche perché ho un curriculum nel calcio professionistico di 12 anni. Ho ideato e organizzato il Centro per calciatori senza contratto – dice l’avvocato Miele nell’intervista a Repubblica -, Sono stato Giudice sportivo del comitato paralimpico…”.

Dopo l’elezione di Malagò hanno preferito sottovalutare quella mossa del ricorso. “Ero solo contro tutti – ha detto l’ex difensore della Lazio primi anni Ottanta – ed ho riportato un risultato eccezionale. Io azzeccagarbugli? E allora un azzeccagarbugli ha fatto commissariare la Figc. E comunque nulla contro Malagò, ho voluto solo saggiare la mia preparazione professionale”.

Un brevissimo rewind. Se da una parte il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, deve ringraziare della scelta ricaduta su di lui Giovanni Malagò, amico di tante partite a calcetto al circolo Aniene, stavolta è Malagò a dover mandare un presente al ct. Perché dopo lo 0-2 in casa col Belgio erano in pochi a scommettere sulla tenuta della coppia al comando di Figc e Nazionale. Poi la vittoria in Turchia, il pareggio in Francia e il 3-1 ai turchi, et voilà: il fuoribordo riparte. Sì, è prevista una sosta il 14 dicembre, ma… siamo in acque territoriali italiane.

Il rispetto delle regole prima di tutto

La Federcalcio

Intanto lunedi 5 ottobre, mentre scendeva in campo la Nazionale Under 21 a Pescara e un paio d’ore prima di Italia-Turchia delle Nazionali maggiori a Bologna, si ufficializzava la notizia di Giovanni Malagò che il giorno successivo sarebbe divenuto Commissario di se stesso. Abodi era a Pescara. Malagò aveva sentito Buonfiglio, convincendolo che sotterrare l’ascia di guerra equivaleva a non far saltare il banco anche al Coni.

Classico compromesso all’italiana che si sancisce nelle stanze dei bottoni che contano. Poi chissenefrega che per l’elezione a Presidente della Figc mancava il primo requisito, il tesseramento. Non va mai dimenticato che Roma è il cuore dell’Italia, il regno incontrastato della famosa frase “che te serve frà…” che andava bene dal pizzicagnolo allo scranno del Parlamento.

“Sono contento – ha detto il 69enne avvocato romano – che ho fatto tutto da solo. Il mio scopo era far annullare l’elezione e ci sono riuscito, usando armi legali. Non mi sono spogliato nudo davanti alla Figc. Dopo 40 anni di professione qualcuno un giorno potrà dire che ho fatto rispettare le norme del Diritto Sportivo che sono sacre”.

E poi l’affondo: “O almeno lo erano: quando giocavo io, si veniva squalificati anche per un fondato sospetto, Paolo Rossi ha scontato tre anni per una telefonata tra terzi. Oggi si può anche violare una legge dello Stato. L’accordo Coni-Malagò? Provo vergogna e imbarazzo”. Provategli a dire che il vincitore di questa vicenda non è lui? L’ha detta fuori dai denti.

Andrea Abodi (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Come il ministro Abodi non era impazzito quando aveva fatto intendere che al Sistema Calcio sarebbe stato utile… l’accompagno, una sorta di Legge 104 per (quasi) incapienti. Il Sole 24 ore di recente ha riportato una situazione drammatica: 9 miliardi di perdite aggregate negli ultimi 20 anni, 5.5 miliardi di debiti complessivi e 49 Club falliti negli ultimi 40 anni. “Che te serve frà…”







