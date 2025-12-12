La loro… Africa: i gemelli Oyono mettono in crisi la destra del Frosinone

[IL MOTIVO] Anthony e Jeremy saranno impegnati con la nazionale del Gabon nel trofeo continentale. Salteranno almeno 2 gare (Spezia ed Empoli). Un problema per Alvini che non ha altri terzini destri di ruolo. Calvani e Biraschi i candidati principali alla sostituzione.

La destra perde i pezzi. Per carità, la politica non c’entra niente. Anche se a Frosinone i partiti e le forze di quell’area sono completamente nel pallone. Ed ogni giorno se ne sentono e vedono di tutti i colori. Ma, tornando al calcio, i problemi a destra ce l’avrà sicuramente il Frosinone da qui alla fine dell’anno e chissà per le prime partite del 2026.

La Coppa d’Africa infatti priverà Max Alvini dei gemelli Antony e Jeremy Oyono, gli unici terzini destri di ruolo della rosa giallazzurra. Entrambi infatti sono stati convocati con la nazionale del Gabon per la fase finale dell’importante trofeo continentale. Per Alvini un grattacapo non da poco. Ma il tecnico ha dimostrato di saper superare ogni ostacolo. riuscendo ad arrivare al primo posto malgrado tantissime assenze che avrebbero fiaccato qualsiasi squadra.

I gemelli ai saluti

Gli Oyono dovrebbero lasciare Frosinone dopo la trasferta di Pescara di domenica pomeriggio alle 17.15. La Fifa infatti ha disposto che i giocatori impegnati in Coppa d’Africa dovranno essere liberati dai club per raggiungere le rispettive nazionali a partire da lunedì 15. Anthony (28 presenze con le “pantere”) e Jeremy (12) dunque si metteranno a disposizione del ct Thierry Mouyouma, ex calciatore giramondo.

Jeremy Oyono

La Coppa d’Africa si svolgerà in 6 città del Marocco e scatterà il 21 dicembre per terminare il 18 gennaio con la finale. Il Gabon degli Oyono e della “stella” Aubemayang (capocannoniere delle “pantere” con 39 reti) dell’Olympique Marsiglia esordirà nel girone F il 24 dicembre ad Agadir contro il Camerun. La seconda gara il 28 sempre ad Agadir al cospetto del Mozambico.

Le qualificazioni delle “pantere” si chiuderanno il 31, ultimo giorno dell’anno, a Marrakech con la Costa d’Avorio, campione in carica. Passeranno agli ottavi (via il 3 gennaio) le prime 2 dei 6 gironi e le 4 migliori terze. I quarti inizieranno invece il 9 con le semifinali il 14. Le finali il 17 (terzo posto) ed il 18 (per il titolo).

Assenti per due partite

Anthony Oyono con la maglia del Gabon

I gemelli Oyono dovrebbero saltare almeno 2 partite. La prima il 20 in casa contro lo Spezia. Poi la trasferta ad Empoli il 27 prima della sosta invernale. Se il Gabon dovesse arrivare ai quarti non sarebbero presenti neppure per l’ultima d’andata il 10 gennaio col Catanzaro. Per quanto riguarda gli eventuali e probabili (considerata la formula) ottavi invece non ci sono problemi in quanto si giocheranno dal 3 gennaio in piena pausa.

Comunque sia in assenza di notizie ufficiali sicura c’è solo l’assenza ad Empoli. Un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi per la gara con lo Spezia che si giocherà 4 giorni prima il debutto. Ma sarà difficile che la Federazione del Gabon possa lasciare gli Oyono a Frosinone fino al 20 dicembre.

Alvini studia la sostituzione

Calvani in marcatura su Tait del Sudtirol

La concomitante assenza di Anthony e Jeremy costringerà Alvini a fare di necessità virtù. In rosa infatti non ci sono altri terzini destri di ruolo. Tra i candidati a sostituirli c’è Calvani che lo ha già fatto nella gara vinta a Padova. Con l’ex Genoa dirottato sulla fascia, al centro toccherebbe ad uno tra Jacopo Gelli, Cittadini e Biraschi.

Ma un tecnico meticoloso come Alvini ha sicuramente studiato alternative. Se non altro perché Biraschi è l’unico difensore giallazzurro ad aver ricoperto il ruolo di terzino destro con continuità. Ben 79 le gare più 12 da quinto. Bisogna ricordare che Biraschi è reduce da un infortunio serio e non ha ancora il giusto minutaggio nelle gambe.

Il difensore Biraschi

Nella stagione della terza promozione in Serie A il tecnico Fabio Grosso ha utilizzato Monterisi come terzino destro. Stesso discorso per Eusebio Di Francesco in A. Anche alla Fidelis Andria ha disputato più di qualche partita sulla fascia destra. Ma appare difficile che Alvini possa toglierlo dal centro della difesa. Può giocare come terzino destro anche Masciangelo che ai tempi Pescara e della Juve Under 23 è stato schierato qualche volta in quella posizione. Infine non è da escludere la difesa a tre.