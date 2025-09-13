La regola di… Max: corto muso e difesa di ferro

[L'ANALISI] I numeri del match vinto dal Frosinone a Padova. Terzo risultato utile di fila senza subire reti e tanti dati positivi a partire dalla grande prova del portiere Palmisani (5 parate). Eloquenti le statistiche di Calò e Ghedjemis che colleziona 3 dribbling riusciti e 2 passaggi chiave

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Terzo risultato utile in altrettante partite e, soprattutto, tris di clean sheet per il nuovo corso targato Alvini: pragmatico e cinico nel gestire un match tanto importante quanto difficile su un campo di un’ostica neopromossa, con tante vecchie conoscenze del campionato di Serie A (Barreca e Lasagna su tutti). Unica nota negativa della giornata il doppio infortunio nel reparto di centrocampo di Gelli prima e Kone poi, entrambi da valutare per le prossime uscite.

Nella ripresa calano i ritmi

In un primo tempo caratterizzato da un’intensa battaglia fisica e da ben 14 falli (7 per parte), a spuntarla è il Frosinone, che sblocca il punteggio a dieci minuti dalla fine con un bel diagonale da fuori area di Bracaglia. Il prodotto delle giovanili ciociare prende in tutto e per tutto le redini della fascia sinistra, orfana del capitano Marchizza (che ne avrà almeno per 15 giorni per una sindrome femore-rotulea del ginocchio destro) portando alla causa un gol “alla Marchizza”.

L’abbraccio di Bracaglia ai compagni dopo il gol-vittoria

Lista infortuni che si arricchisce, per modo di dire, anche del numero 10 Gelli, schierato titolare per sostituire l’altro infortunato Barcella e uscito anzitempo per un problema muscolare. Al suo posto Konè, al terzo esordio in maglia giallazzurra ma anch’egli bloccato da un problema alla caviglia e costretto al cambio a metà ripresa. Insomma una vera e propria maledizione infortuni per i ciociari.

Nella seconda frazione calano intensità e ritmo, facendo il gioco del Frosinone che amministra senza grandissime preoccupazioni il risultato fino al novantesimo minuto. Solamente nel recupero il Padova si fa pericoloso dalle parti di Palmisani, che è bravo ad anticipare in uscita Perrotta e a deviare il pallone in angolo. Il brivido arriva però dal Var che richiama l’arbitro Di Marco: dopo aver rivisto l’azione al monitor assegna giustamente il penalty ai padroni di casa.

Palmisani ancora una volta decisivo, difesa ok

Max Alvini

L’estremo difensore ciociaro è ancora una volta uno dei protagonisti del match, grazie ad una parata decisiva ad inizio gara sul bel tiro a giro di Varas e, allo scadere, con il doppio intervento su Silva. In tutto saranno ben 5 le parate totali del numero ventidue ciociaro con un tasso di expected goals evitato di 1,22 a coronare una prestazione importante e il terzo clean sheet stagionale in altrettante partite giocate.

Ottima anche la linea difensiva inedita, formata da quattro difensori centrali di “nascita” con Calvani e Bracaglia sulle fasce, quest’ultimo, come detto, autore del gol decisivo ai fini del match, e la coppia Monterisi-Cittadini a protezione della porta.

Koutsoupias e Calò spreconi, meglio in costruzione

Kone sempre più sfortunato

Una vittoria che avrebbe potuto avere un punteggio più largo con Koutsoupias nel primo tempo e Calò nel secondo che sprecano a tu per tu con il portiere due gol praticamente fatti. Una mancanza di cinismo che, fortunatamente, non passerà alla storia del campionato per essere stato decisivo.

Numeri alla mano, in fase di costruzione, è proprio Calò ad avere in mano il centrocampo ciociaro con 73 tocchi, 88% di passaggi riusciti e ben 10 passaggi lunghi realizzati su 13 tentati. Numeri importanti da regista vero. Peccato per l’infortunio di Kone, il suo ingresso aveva dato ulteriore ritmo ed idee al reparto.

Ottimo esordio dal 1′ di Zilli

Ghedjemis tra i migliori a Padova

A sorpresa, Alvini schiera per la prima volta dal 1′ Zilli, ex Cosenza arrivato dal mercato proprio per volontà del nuovo allenatore ciociaro, che lo aveva già allenato proprio la scorsa stagione nell’esperienza calabrese (facendogli collezionare 23 presenze condite da 3 gol e 1 assist). Il centravanti lo ripaga subito con una grande prestazione, fatta di sponde e intelligenza tattica anche in fase di costruzione di gioco.

È proprio da una sua sponda che arriva il gol del vantaggio ciociaro. Se il Frosinone abbia finalmente risolto il problema attaccante lo vedremo con il tempo, ma le premesse sono interessanti. Bene anche Masciangelo e Ghedjemis sulle fasce, con quest’ultimo che colleziona 3 dribbling riusciti e 2 passaggi chiave.

Allarme-infortuni in vista dell’anticipo di venerdì

F. Gelli si è fermato nel primo tempo (Foto © Mario Salati)

Dopo i sette punti collezionati nelle prime tre uscite (miglior avvio campionato dalla stagione 20/21), i ciociari saranno impegnati nell’anticipo del venerdì sera alle ore 19 allo Stadio Benito Stirpe contro il Sudtirol, impegnato domenica contro il Palermo e che, in caso di vittoria, condividerebbe la leadership della classifica proprio con il Frosinone.

Insomma, potrebbe essere il primo scontro al vertice di un campionato iniziato nel migliore dei modi. Alvini dovrà fare i conti ancora una volta con gli infortuni. La lista si è allungata con F. Gelli e Kone da monitorare nelle prossime ore.