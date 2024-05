La salvezza è diventata una scommessa: borsino bollente a 180′ dall’epilogo

[ANALISI ED ANALISTI] I bookmaker aggiornano le quote-retrocessione in una corsa tra le più serrate degli ultimi 20 anni. Sassuolo condannato, Empoli nei guai. Rilancio Udinese, discrete chance per Cagliari e Frosinone. Il Verona vicino al traguardo.

Scommettiamo che….? Il Sassuolo ha più di un piede nella fossa. Scommettiamo che…? L’Empoli rischia e non poco di tornare in Serie B dopo 3 anni di fila in A? Scommettiamo che…? Il Frosinone ha discrete possibilità di salvarsi. Scommettiamo che…? Udinese e Cagliari hanno buone chance di rimanere in paradiso. Scommettiamo che…? Il Verona è vicinissima al traguardo.

In una volata-salvezza incerta (2 retrocessioni da assegnare, 6 squadre in 5 punti) come non capitava da 16 anni, le previsioni dei bookmaker possono servire per fare un po’ di chiarezza su una situazione ingarbugliata tra calcoli, combinazioni, scontri diretti e classifica avulsa. D’altronde gli allibratori studiano calcio per professione e le loro analisi sono oggettive per formulare quote che siano più attendibili possibili.

Una delle corse più tirate degli ultimi 20 anni

Eusebio Di Francesco (Foto: Federico Proietti © Ansa)

L’Agipronews, la prima agenzia di stampa specializzata in pronostici e scommesse, ha aggiornato le quote della lotta salvezza a 180’ dall’epilogo (eventuali spareggi esclusi). Un aggiornamento necessario considerando l’equilibrio di una volata che riempie di emozioni le tifoserie in ballo. D’altronde sono 16 anni che non c’è una volata così tirata con 6 squadre in 5 punti dopo 36 giornate, dai 34 del Verona (14°) ai 29 del Sassuolo (19°).

L’ultima volta, nel 2007-08, dopo 36 gare al 14° posto c’era il Cagliari (38 punti) e al 19° l’Empoli (33). Alla fine retrocessione per Empoli, Parma e Livorno: erano le ultime 3 anche alla 36ª giornata. E da quando la Serie A è a 20 squadre, solo il primo anno (2004-05) la volata è stata ancora più incerta con le 6 formazioni racchiuse in 3 punti. In tutte le altre stagioni, a questo punto la situazione in coda era più chiara. Tanto che ci sono stati campionati in cui la 14ª e la 19ª era addirittura divise da 18 lunghezze.

Verona quasi in porto. Fiducia per Cagliari e Udinese

Marco Baroni

La formazione di Baroni poteva chiudere i conti già domenica scorsa in casa col Torino. Dopo essere andato in vantaggio con Swiderski, si è fatto rimontare dalle reti di Savva e Pellegri. Malgrado la sconfitta i bookmaker ritengono quasi salvi i veneti fermi a 34: un’eventuale retrocessione è quotata a 23 da Planetwin365 (18 Gazzabet e 20 Snai). Il Verona giocherà domenica Salerno e poi si congederà con l’Inter.

Makombou e Viola del Cagliari (Foto: Fabio Murru © Ansa)

Buone chance vengono date al Cagliari (33 punti) nonostante il pesante ko col Milan. La retrocessione dei sardi è quotata a 4.35 da Planetwin365. Addirittura 4.50 da Gazzabet e 4.00 da Snai. Il Cagliari potrebbe archiviare la pratica nello scontro diretto col Sassuolo di domenica. Mentre all’ultima ospiterà la Fiorentina. La vittoria di Lecce ha rilanciato l’Udinese (33) che contro l’Empoli potrebbe conquistare la salvezza matematica in caso di vittoria. I bookie hanno alzato la quota-retrocessione a 6 (Planetwin365), 5.50 (Snai) e 5.00 (Gazzabet). I friulani all’ultima giornata saranno impegnati a Frosinone.

Frosinone, il borsino tiene

Matias Soulé

La pesante sconfitta dell’Inter non ha più di tanto scalfito le chance-salvezza dei giallazzurri fermi a 33. I bookie quotano un’eventuale retrocessione a 2.75 (Planetwin 365) e a 3.50 (Snai e Gazzabet). Una fiducia dovuta in primis al calendario che sembra dare una mano alla squadra di Di Francesco. Domenica infatti trasferta sul campo del Monza che non ha più nulla da chiedere alla stagione. Poi lo scontro diretto con l’Udinese allo stadio “Stirpe”.

Ma gli specialisti tengono conto anche della condizione generale al netto del ko con l’Inter. Il Frosinone infatti in precedenza aveva collezionato 6 risultati utili di fila con 4 clean sheet. “Ci aspettano 2 partite fondamentali, spero pertanto di potere essere decisivo. Eravamo partiti bene, poi abbiamo avuto delle difficoltà. Noi cerchiamo sempre di giocare ma a volte è meglio fare punti che ricevere complimenti”, ha detto la “stellina” Soulé dopo aver ricevuto il premio “Maestrelli” al teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina.

Sassuolo out (o quasi), Empoli nei guai

Defrel del Sassuolo, marcato da Okoli

I toscani di Nicola (33 punti) rischiano e non poco dopo 1 punto nelle ultime 3 partite. Il cammino è complicato con lo scontro diretto ad Udine e la sfida finale contro la Roma. Molto scettici i bookmaker sulla permanenza in Serie A: la retrocessione paga 1.70 su Planetwin365 e 1.65 su Snai e Gazzabet. Insomma servirà un’impresa all’Empoli che paga un avvio di stagione disastroso. Un’autentica zavorra.

Ancora peggio il Sassuolo dato quasi per spacciato. Lo scivolone di Genova è suonato come una condanna. I neroverdi sono penultimi a 29 (-3 dalla salvezza), la vittoria con l’Inter è stata un’illusione. Le quotazioni parlano chiaro visti anche gli impegni con Cagliari e Lazio: 1.15 su Snai e Gazzabet e 1.10 su Planetwin365.

