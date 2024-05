La “scatola magica” della salvezza

Dentro la sfida Frosinone-Udinese di domenica prossima che vale una stagione ed un posto nella storia. Tutti i segreti, le curiosità ed i personaggi di una partita che terrà col fiato i tifosi delle 2 squadre.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Dentro la sfida dello “Stirpe”. Dentro la sfida della vita e della storia. Dentro una sfida che vale la salvezza. Dentro una sfida da tutto esaurito. Non solo punti, gol fatti e subiti, vittorie, sconfitte, pareggi e combinazioni. Frosinone-Udinese è come una scatola magica ricca di numeri, curiosità anche inedite e segreti. Aprendola magari con cura si potrà intuire che tipo di partita aspetta i tifosi allo stadio ed a casa domenica sera. Una sorta di libretto delle istruzioni. Un manuale d’uso per affrontare al meglio 90 e passa minuti vietati ai deboli di cuore. Novanta e passa minuti senza domani. Dentro la sfida dello “Stirpe”.

Match-story

Ciofani a segno nell’unica gara vinta dal Frosinone contro l’Udinese

L’Udinese è rimasta imbattuta in 4 delle 5 sfide contro il Frosinone (2 vittorie, 2 pari). L’unico successo dei ciociari risale al 6 marzo 2016: 2-0 al vecchio “Comunale”, reti di Ciofani e Blanchard. In più, nelle 5 gare non si è mai ripetuto 2 volte di fila lo stesso risultato: pareggio all’andata (0-0). Il Frosinone (16°) affronta l’Udinese (17°), i giallazzurri hanno perso solo una delle ultime 7 partite interne in Serie A (3 successi, 3 pari) contro un avversario nelle ultime 4 posizioni in classifica, vincendo le ultime 3 disputate in questa stagione. L’unica sconfitta, però, è stata proprio contro l’Udinese: 1-3 il 12 maggio 2019 con doppietta di Okaka e gol di Samir (Dionisi per i ciociari).

Perfetto equilibrio comunque nei precedenti 2 match in casa dei ciociari: successo dei canarini il 6 marzo 2016 (2-0 con Roberto Stellone allenatore) e vittoria dei friulani il 12 maggio 2019 (3-1 con Igor Tudor alla guida). Frosinone e Udinese hanno pareggiato 0-0 nella gara d’andata e la formazione ciociara potrebbe evitare la sconfitta in entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese per la prima volta.

Salvezze e primati

Una fase della partita d’andata

Il Frosinone potrebbe evitare la retrocessione per la prima volta nella sua storia in Serie A (19° posto in classifica sia nel 2015/16 che nel 2018/19). In ballo anche un altro primato. Con un successo la squadra giallazzurra potrebbe chiudere con un nuovo primato del club per numero di vittorie (attualmente 8, record eguagliato) e minor numero di gol subiti (attualmente 68, record 69).

A proposito di record, se l’Udinese non dovesse vincere chiuderebbe con al massimo 35 punti, ovvero il proprio punteggio più basso dalla stagione 1993/94, quella dell’ultima retrocessione in Serie B. Solo una volta, però, i friulani hanno raccolto meno successi in un intero campionato rispetto ai 5 attuali (3 nel 1979/80, quando tuttavia evitarono la retrocessione). Primato europeo di pareggi (19) per i bianconeri. Inoltre, solo 2 volte in Serie A una formazione ha terminato la stagione con più pareggi: sempre l’Udinese nel 1982/83 (20) e il Mantova nel 1966/67 (22).

L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta contro il Lecce: i friulani potrebbe ottenere 2 successi fuori casa di fila per la prima volta dal periodo tra l’agosto e l’ottobre 2022 (3 in quel caso).

Linea verde e rimonte fatali per l’Udinese

Gelli e Ferreira

Progetto-giovani, stessa filosofia per Frosinone ed Udinese. Allo “Stirpe” scenderanno in campo 2 tra le 4 squadre con l’età media più bassa tra i giocatori utilizzati, inclusi subentrati. Il Frosinone guida la speciale graduatoria: 24 anni e 247 giorni. Quarta l’Udinese, con un’età media di 26 anni e 28 giorni. In mezzo Lecce (25 anni e 74 giorni) e il Bologna (25 anni e 115 giorni).

Un dato emblematico sui gol segnati (44, decimo attacco) dal Frosinone: 3 da calcio di punizione diretta, nessuna squadra ha fatto meglio (come la Juventus). E non è tutto: la squadra di Di Francesco è quella che in percentuale ha realizzato più reti su palla inattiva (43% – 19 su 44). Mentre solo il Monza (23%) ha un rapporto inferiore all’Udinese (25% – 9 su 36). Ma c’è anche il rovescio della medaglia. Il Frosinone ha il primato negativo di aver subito più gol a seguito di calcio d’angolo (11).

Harroui sfiora il gol ad Udine

L’Udinese in formato diesel, Nei primi 15’ è la squadra che ha segnato meno (2 come Cagliari e Napoli). Inoltre è quella che ne ha incassati di più nel quarto d’ora prima dell’intervallo (15). I bianconeri vulnerabili sulle palle alte: 14 gol incassati di testa come il Lecce. L’ultimo campionato in cui hanno subito più reti in questo modo è il 2006/07 (15). Di contro, solo la Lazio (3) ha realizzato meno di testa dell’Udinese (4). Ma c’è un numero che potrebbe spiegare la classifica di Cannavaro e soci. Hanno perso infatti 27 punti da situazione in vantaggio, meno solo del Sassuolo (31). Tanti, troppi. L’ultima stagione in cui i friulani avevano dissipato così tanti punti era stata la 2019/20.

Soulé-Samardzic, super-duello tra talenti

Matias Soulé

Frosinone ed Udinese s’aggrappano alla classe delle giovani “stelle” Matias Soulé e Lazar Samardzic, futuri campioni ed uomini-mercato. Due giocatori che potrebbero spostare gli equilibri. Un duello a colpi di record e numeri ma poi conterà la partita. Soulé è l’attaccante che conta più dribbling tentati (213) e portati a termine (98) e più passaggi effettuati nella metà campo avversaria (953) i Serie A. Inoltre, in generale, è il giocatore che ha mandato al tiro più volte (79) i compagni di squadra. A partire dallo scorso campionato, solo l’argentino(12 – classe 2003) è più giovane di Samardzic (11 – 2002) tra i giocatori con almeno 10 reti siglati in A. Il fantasista giallazzurro ha colpito 5 legni (l’ultimo a Monza). Solo Nico González e Johan Vásquez ne contano di più (6).

Il trequartista bianconero ha segnato negli ultimi 2 match e non ha mai trovato il gol in 3 partite di fila in Serie A. Ed attenti alle sue conclusioni dalla distanza. E’ l’unico giocatore nato dopo il 2001 con almeno 5 gol segnati da fuori area dall’inizio della stagione 2021/22 nei maggiori 5 campionati continentali: 6 per il classe 2002. Samardzic ha stabilito il suo record realizzativo in Serie A: 6 sigilli (5 nello scorso campionato). Contro l’Empoli ha segnato al minuto 103’33”: la rete più tardiva in una gara di Serie A nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05).

Centravanti d’assalto, muro Romagnoli-Okoli

Cheddira dopo il gol segnato a Monza (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Ma Frosinone-Udinese potrebbe ruotare anche sui gol e sulle prodezze dei centravanti Waled Cheddira e Lorenzo Lucca, 7 ed 8 gol all’attivo. Due fattori da considerare in una sfida così incerta. Con la rete nell’ultimo match contro il Monza, Cheddira ha eguagliato il record di marcature per un giocatore marocchino in una singola stagione di Serie A (7, come Hakimi nel 2020/21). In più, da inizio marzo 2024 nessun giocatore ha segnato più reti di Cheddira: 5 al pari di Scamacca, Pulisic e Gudmundsson. Insieme a Zortea, l’attaccante è il giocatore del Frosinone che ha preso parte a più gol nel girone di ritorno (6, 1 rete e 5 assist), mentre nel girone d’andata era stato Soulé (9, 8 marcature e 1 passaggio vincente).

Tra i giocatori italiani con almeno 8 gol all’attivo Lucca (classe 2000) è il più giovane. Il “gigante” bianconero (è alto 2.01 metri) ha contribuito direttamente a 11 gol (8 reti, 3 assist) grazie ai quali l’Udinese ha conquistato 8 punti, più di ogni altro compagno di squadra.

Romagnoli ed Okoli (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Dagli attacchi alle difese. Simone Romagnoli (35) e Caleb Okoli, (32), pilastri della retroguardia di Di Francesco, sono 2 dei giocatore (il terzo Luperto dell’Empoli con – ad aver respinto più tiri avversari in questa Serie A. Allo “Stirpe” si affrontano 3 dei 6 difensori con più respinte difensive. Solo Alberto Dossena (168) e Luperto (151) ne hanno collezionate più di Nehuén Perez (144, come Bremer), Okoli e Romagnoli (142).

DiFra a caccia della centesima vittoria

Eusebio Di Francesco (Foto: Claudio Giovannini © Ansa)

Per il tecnico del Frosinone la partita con l’Udinese potrebbe regalare la salvezza ma anche la 100^ vittoria da allenatore. Eusebio Di Francesco ha vinto cinque delle 14 sfide da allenatore in Serie A contro l’Udinese (5 pareggi, 4 ko), ma l’ultimo successo risale al febbraio 2018 alla guida della Roma al termine di una striscia di quattro vittorie di fila contro i bianconeri.

Fabio Cannavaro (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Confronto inedito come allenatori tra Di Francesco e Fabio Cannavaro, ma da calciatori si sono sfidati 11 volte nel massimo campionato. Bilancio favorevole al tecnico dell’Udinese con 4 vittorie, 5 pari e 2 sconfitte. Cannavaro ha perso l’unico precedente da allenatore contro il Frosinone proprio allo Stirpe: 1-0 per i ciociari contro il suo Benevento nel gennaio 2023.

